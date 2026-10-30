Ayurveda, siyah tuzun faydalarını uzun zamandır kabul etmektedir. Keskin bir kokusu ve açık pembe rengi vardır. Hint mutfağı, iyileştirici özellikleri nedeniyle genellikle siyah tuz içerir. Mineral açısından zengin bir besindir. Yüksek tansiyonu olan ve düşük tuzlu bir diyet uygulayan kişiler için iyi bir seçimdir.

İşte siyah tuz bir diğer adı ile kala namak tuzu ya da kara tuz hakkında bilmeniz gerekenler...

Siyah tuz nedir?

Siyah tuz, Himalayalarda bulunan tuz madenlerinden çıkan bir kaya tuzudur. Bu tuzun keskin bir kokusu vardır. Sadece doğal haliyle siyahtır; topraklandığında pembeye döner. Haşlanmış yumurta tadı ve kokusu bulunan bu tuz, süper sağlıklı olan benzersiz bir kükürt bileşeni içerir. Ayurveda'ya göre siyah tuz, en faydalı tuz çeşidi olarak kabul edilir. Siyah tuzun kimyasal bileşimi; sodyum klorür, sodyum sülfat, sodyum bisülfat, sodyum bisülfit, sodyum sülfür, demir sülfür ve hidrojen sülfürdür.

Hem okyanuslardan hem de kilden çıkarılan, aroma ve renk nüansları ile birçok çeşit özel tuz var. Tuz çeşitleri yelpazesi aslında oldukça geniş ve her birinin farklı bir kullanım alanı var... Devamı: Tuz çeşitleri ve kullanım alanları

Siyah tuz beyaz tuzdan daha mı faydalıdır?

Siyah tuz, beyaz tuzdan hem tat hem de işlenme şekli bakımından farklıdır. Siyah tuzun, normal iyotlu tuzun aksine kanınızdaki sodyum seviyesini artırmadığı iddia edilmektedir. Ancak olası bir eksiklikten kaçınmak için tamamen kara tuza geçmeden önce vücudunuzun iyot seviyelerinin farkında olmalısınız.

Siyah tuz, benzersiz bir sülfür aromasına ve dumanlı bir tada sahiptir. Sofra tuzu ise, tuzlu bir tada sahiptir. Tüm işlenmiş gıdalar beyaz tuz içerir. Sofra tuzu, alüminyum silikat ve potasyum iyodat gibi katkı maddeleri içerir. Özellikle potasyum iyodat lipid oksidasyonu yoluyla doku hasarına neden olabileceğinden sağlığa zararlıdır. Sofra tuzu ile karşılaştırıldığında, siyah tuz daha az katkı maddesi içermektedir.

Siyah tuz faydaları nelerdir?

1. Kilo kaybına yardımcı olur

Siyah tuzun vücutta yağ birikmesini önlemek için enzimleri ve lipitleri parçalayarak kilo vermeye yardımcı olduğu söylenmektedir. Yüksek sodyum alımı, iştah artışı ile ilişkilidir. Bu da sonuç olarak enerji alımını artırır ve kilo alımına yol açar. Buna karşılık, siyah tuzun daha düşük miktarlarda sodyum içerdiğine ve vücut ağırlığını yönetmeye yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Ancak, bu konu hakkında az sayıda araştırma bulunmaktadır.

2. Kabızlığı ve şişkinliği giderir

Siyah tuz, Ayurvedik beslenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bunun nedeni, kabızlık ve diğer birçok mide rahatsızlığını tedavi ettiğine inanılmaktadır. Siyah tuzun ayrıca sindirimi iyileştirdiği ve asit geri akışını azalttığı, gazı ve şişkinliği hafiflettiği iddia edilmektedir. Ancak bu iddiaları desteklemek için bilimsel araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

3. Kas spazmlarını ve kramplarını rahatlatır

Siyah tuz, ağrılı kas kramplarının giderilmesine yardımcı olabilir. Siyah tuzda bulunan bir mineral olan potasyum, kas fonksiyonu için gereklidir. Bu nedenle, normal tuzunuzu siyah tuz ile değiştirmek, kas ağrılarını ve krampları uzak tutmaya yardımcı olabilir.

4. Mide ekşimesini iyi gelir

Mide ekşimesi, midenizde biriken fazla asitten kaynaklanır. Siyah tuzun alkali doğasının midedeki asit üretimini dengelediği ve mide ekşimesini tedavi ettiği söylenir. Bu tuzun ayrıca minerallerle dolu olduğuna inanılır. Bu da onu asit dengesini iyileştirmek için kullanılmasını oldukça uygun hale getirir.

5. Mükemmel bir temizleyicidir

Yüz temizleyicinize ya da peelinginize az miktarda siyah tuz eklemek, cildinize biraz parlaklık kazandırmaya yardımcı olabilir. Bunun nedeni, tuzun tanecikli dokusunun gözeneklerin açılmasına yardımcı olabilmesi ve yüzünüzdeki yağlılığı azaltabilmesidir. En iyi sonuçlar için bunu her gece uyumadan önce yapın. Ancak, hassas cildi tahriş edebileceğinden çok sert uygulamamaya dikkat edin.

6. Saç dökülmesini durdurur ve kepeği azaltır

Araştırmalar, siyah tuzun saçınızın büyümesini yardımcı olabileceği gibi, kepeği de azaltabileceğini gösteriyor. İçeriğindeki minerallerin saçınızı güçlendirdiği ve kırık uçları tedavi ettiği iddia ediliyor. Siyah tuzun doğal detoksifikasyona yardımcı olduğu söyleniyor.

Kaynak: Sindhu Koganti. "Black Salt: 7 Potential Health Benefits, Types, And More". Şuradan alındı: https://www.stylecraze.com/articles/benefits-of-black-salt-for-skin-hair-and-health/. (26.05.2023).