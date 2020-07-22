Duş alırken bunları yapmayın!

Duşun sıcak ve nemli etkisinin sağlığınıza ve güzelliğinize zarar vermemesi için duş alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

Duş alırken bunları yapmayın!
Güzellik
06 Mayıs 2021 Perşembe

Duş almak kimisi için sadece bir temizlik eylemiyken, çoğumuz içinse büyük bir keyiftir. Fakat duş alırken edindiğiniz bazı alışkanlıkların cildinize zararlı olabileceğini biliyor muydunuz? Duş alırken kurtulmanız gereken alışkanlıkları yazdık. Daha sağlıklı bir cilt için bunlara dikkat edin.


Çok sıcak suyla yıkanmak

Sıcak su gevşemenize ve rahatlamanıza olanak sağlayabilir, ancak çok sıcak suyla yıkanmak cildiniz için hiç iyi değil. Sıcak su yerine ılık su ile duş almaya özen gösterin.


Uzun süre duşta kalmak

Küçükken banyodan çıktığınızda ellerinizin buruş buruş görüntüsü çok komik ve eğlenceliydi fakat, o buruş buruş görüntü aslında cildiniz nem kaybediyor demek. O nedenle çok uzun süreli duşlar almayın.

Cildinizi nemlendirmemek

Cilt tipiniz ne olursa olsun vücudunuz duş aldıktan sonra neme ihtiyaç duyar. Cilt tipinize uygun bir nemlendiriciyle her duştan sonra muhakkak vücudunuzu nemlendirin. Eğer ben duştan sonra çok üşeniyorsanız bebe yağı ile duşta da vücudunuzu nemlendirip duş sonrası bu adımı atlayabilirsiniz. En son durulandıktan sonra bütün vücudunuza bebe yağı sürüp yeniden durulanın.


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Ayaklarla ilgilenmemek

Duş alırken birçoğumuzun genellikle unuttuğu bir adım da ayaklarımızı yıkamak... Aslında duş, pedikür için ideal yerdir. Bir ponza taşıyla ayaklarınızdaki ölü deriden rahatça kurtulabilirsiniz.


Keseyi çok sert kullanmak

Kese atmak ülkemizde oldukça yaygın bir ölü deri atma yöntemidir. Ancak ölü derilerinizden kurtulmak için cildinizi çok sert keselerseniz teninizi incitirsiniz. Keseyi oldukça yumuşak ve dairesel hareketlerle uygulamalısınız. Ya da kese yerine vücut peelinglerini uygulayabilirsiniz.


Duş sırasında yüz yıkamak

Her ne kadar büyük bir zaman tasarrufu gibi görünse de duş sırasında kullandığınız suyun sıcaklığı yüzünüzü yıkamak için ideal su sıcaklığı değildir. Uzun süre buhara ve ısıya maruz kaldığı için yüzünüz oldukça hassas olacaktır ve cildinizi tahriş etmenize neden olabilir.


Lifinizi duşun içine asmak

Lifinizi kullandıktan sonra bol miktarda nem ve ısı bulunan duşunuzun içine asmanız bakterilere davetiye çıkarmanız anlamına gelmektedir. Her ne kadar kullandığımız puf lifler antibakteriyel olduğunu iddia etse de nem, ısı ve ölü vücut derileri bakterilerin en çok sevdiği şeylerdir. Bu nedenle duştan sonra lifinizi kuru ve serin bir yerde saklamalısınız.


Her gün saç yıkamak

Vücudumuz kadar saçımızın da neme ihtiyacı vardır. Her gün saçlarınızı yıkarsanız saçlarınız nem kaybeder ve kuruysa daha kuru yağlıysa daha da yağlı olmasına yol açar. Özellikle sıcak yaz günlerinde her gün, bazen günde birkaç defa duş alma ihtiyacı hissedebiliriz, ama her seferinde saçımızı yıkamamalıyız.


Son suyunuzu soğutmamak

Duşunuzu aldıktan sonra en son suyunuzu yavaş yavaş soğutmanız gerek. Böylece sıcaktan açılan gözeneklerinizi küçültmüş olursunuz ve sağlıklı bir cilt elde edersiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey suyu birden soğutmamak. Eğer suyu birden bire soğutursanız vücudunuzdaki damarlar genleşip çatlayabilir.


Havluyla sertçe kurulanmak

Duştan sonra cildiniz ısı ve suyla nem kaybettiği için oldukça hassas olacaktır. Bu nedenle havlunuzu ileri geri sürterek değil mümkün olduğunca tampon hareketlerle kullanmaya özen gösteriniz.


Yüzünüzü kurutmak için havlu kullanmayın
Yüzünüzü kurutmak için havlu kullanmayın

Şampuanlar hakkında bilmeniz gerekenler

Eğer şampuanınızın önemsiz olduğunu sanıyorsanız, bir kez daha düşünün…

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Saçları ne sıklıkta şampuanlamalı? Çok fazla kırığınız olmadığı sürece saçlarınızı her gün yıkmanızda bir sakınca yok. Yıkama, kurutma ve şekillendirme süreci saçınıza zarar vereceği için yalnızca yağlı saçlara sahip, hava kirliliği olan bir yerde yaşıyor ya da gün aşırı egzersiz yapıyorsanız her gün yıkamayı tercih etmelisiniz.
Gereğinden fazla şampuan kullanmak diye bir şey var mı? Tamamen duruladıktan sonra gerçekten fazla şampuanlamak diye bir şey söz konusu değildir. Üstelik kullanacağınız şampuan saçlarınızın gürlüğü ve uzunluğuna göre de değişecektir. Köpük kurutucu bir etkiye sahip olabilir ama saçınızda sadece kısa bir süre kaldığı için bunun zararı olmaz.
İdeal sıcaklık nedir? Ilık su saçınızın köpürmesi ve temizlenmesi için idealdir, sıcak sudan kaçınmalısınız çünkü saçınızın yumuşamasına ve yıpranmasına sebep olabilir. Son durulama içinse soğuk su idealdir; saçlarınızın dirileşmesine ve daha parlak görünmesine sebep olur.
Şampuanların son kullanma tarihi var mıdır? Çoğu şampuanın raf yaşı 2 ya da 3 senedir. Daha eski bir şampuan saçınıza zarar vermez ama olması gerektiği kadar da etkili olmayacaktır.
Saç rengimi koruyacak bir şampuana ihtiyacım var. Bu aynı zamanda parlaklık ve volüm istemeyeceğim anlamına geliyor? Elbette hayır. Günümüzde şampuanlar pek çok farklı özelliği birden bünyesinde bulundurabiliyor. Hem saç renginizi koruyup, hem volüm ve parlaklık sağladığı gibi, buklelerinizin olduğundan güzel şekillenmesini bile sağlayabilir. Dikkat etmeniz gereken basit, öncelikli özelliğinin renk koruyucu olması.
Ne sıklıkta özel bakım yapmalıyım? Eğer sık sık saç şekillendirici kullanıyor ve bol mineralli suyu olan bir yerde yaşıyorsanız ayda bir bakım yapmanız yerinde olacaktır.
Güzellik salonlarında satılan pahalı şampuanlar marketten aldıklarımızdan daha mı iyi? Şampuan, 'ödediğiniz kadar geri alırsınız' türü bir ürün değil. Bir formülü ne kadar seveceğiniz en çok tercihlerinizle alakalı ve bir de 'sizin' saçınızı nasıl etkilediğiyle. Büyük firmalar yaptıkları araştırmalar ve yeni teknolojilere çok fazla yatırım yapmasına rağmen, bunu geniş kitlelere üretim yaptıkları için telafi ediyorlar. Daha pahalı olan ürünlerin esprisi ise içeriklerinin biraz daha yumuşak olması.


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