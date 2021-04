Yüzünüzü kurutmak için havlu kullanmayın

Yüzünüzü yıkadıktan sonra bir havluyla kurutmak yapılacak en mantıklı şey gibi görünse de, gerçekte yüzünüze yarardan çok zarar verebiliyor. Bu sebeple aşağıdaki maddeleri dikkate alarak bundan sonra havlu kullanmamayı tercih edebilirsiniz:

1- Sivilce oluşumuna neden olabilir

Yüzünüzü, vücudunuzu kurutmak için kullandığınız havlu cildinize sandığınızdan daha fazla zarar verebilir. Havlular üzerinde oldukça fazla bakteri barındırır ve banyo ortamının nemli olması sebebiyle bakterilerin büyümesi için mükemmel ortamı yaratılmış olur. Havluyu yüzünüze sürdüğünüzde, tüm bu bakterileri doğrudan cildinize taşırsınız bu da sonunda çatlamalara ve gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir. Yüzünüz için vücudunuzu kurutmaktan ayrı bir havlu kullanıyor olsanız bile muhtemelen her gün yıkamıyorsunuzdur ve istenmeyen bakteriler yine cildinizde yer ediniyordur.

2- Cildiniz daha çabuk yaşlanabilir

Kumaş banyo havluları çok serttir ve bunları kullanmak cildinizde küçük yırtıklar oluşturarak onu enfeksiyonlara ve kırışıklıklara karşı savunmasız hale getirebilir. Havluları ne kadar çok yıkarsanız o kadar sert bir hale gelir ve oluşturdukları sürtünme cildiniz için abartılı sayılabilecek bir peeling görevi görür.

Sivilce neden olur ve tedavisi

3- Cilt bakım ürünlerinden daha az verim almanıza sebep olur

Yüzünüzü yıkadıktan sonra kurutmak doğal bir şey gibi görünse de bu durum gerçekte cildinizin uyguladığınız ürünlerden en iyi şekilde yararlanmasına izin vermez. Nemlendiriciniz, yüzeyindeki tüm su buharlaşmadan önce cilde daha iyi nüfuz edecektir. Havluyla kurutma adımını atlamak, cilt bakım ürünlerinizin cildinizin genç ve parlak görünmesi için ihtiyaç duyduğu nemi cilt üzerinde kilitlemesine olanak tanır.

4- Cildinizi tahriş edebilir

Hassas bir cildiniz varsa havlu kullanmak yüzünüzü kurutmak için pek de iyi bir seçenek değildir. Çoğu havlu kumaş cilde çok sert gelebileceğinden, yüzünüzü onlarla silmek ciltte kızarıklık ve tahrişe neden olabilir.

5- Cildinizi yağlı hale getirebilir

Kulağa biraz çelişkili gelebilir ancak cildinizi kurutmak onu daha yağlı hale getirebilir. Pürüzlü havlular cildinizin sağlıklı kalması için ihtiyaç duyduğu doğal yağları uzaklaştırabildiğinden, cilt yüzeyinin altındaki yağ bezlerinin kuruluğu dengelemek için daha fazla yağ üretmesi gerekecek ve bu da cildinizin aşırı yağlı olmasına neden olacaktır.

Referans: "Why You Shouldn’t Use a Towel to Dry Your Face". Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-health/why-you-shouldnt-use-a-towel-to-dry-your-face-801341/.