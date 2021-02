Evde bulunan 7 doğal nemlendirici

Çeşit çeşit cilt tipi var ve her birinin nem ihtiyacı farklı. Farklı cilt tiplerine özel nemlendiriciler piyasada mevcut, ancak daha doğal alternatiflere yönelmek istiyorsanız, mutfağınızda bulunan malzemelerle de basit nemlendiriciler hazırlamanız mümkün.

1- Bal

Dünyanın faydalı besinlerinden biri olan bal, çok eski kültürlerde bile hem doyurucu bir besin olarak, hem de şifalı özellikleri için kullanılırdı. Balın antibakteriyel ve antimikrobiyal özellikleri, krem ve merhemlerde de tercih edilen bir içerik olmasını sağlıyor. Günümüzde de bal içerikli birçok kozmetik ürün mevcut ancak bal, kendi başına bile harika bir bakım ürünü olarak kullanılabilir. Temiz yüzünüze balı bir maske gibi sürerek 10 dakika kadar bekledikten sonra ılık suyla ıslatılmış bir havlu ile yüzünüzü silebilirsiniz.

2- Hindistan cevizi yağı

Son yıllarda daha da popüler hale gelen Hindistan cevizi yağı da çok amaçlı besinlerden biri. Yağ asitleri bakımından zengin olan yağ, ciltteki kolajen üretimini destekliyor ve cilt bariyerini güçlendirerek hızlı bir şekilde nemlendirme sağlıyor. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar Hindistan cevizi yağını nemlendirici olarak yüzünüze uygulayabilir veya evde hazırladığınız yüz maskesi karışımlarına ilave edebilirsiniz. Aynı zamanda pamuğun üzerine de bir miktar uygulayarak iyi bir makyaj temizleyici olarak da kullanabilirsiniz. Tüm vücut için kullanımı uygundur.

3- Zeytinyağı

Türk mutfağının olmazsa olmazlarından zeytinyağının cilde ve saçlara faydasını bilmeyen yok. Ege’de daha yaygın olarak uygulansa da, mutfaktaki zeytinyağının ele ve yüze sürülmesi bizde neredeyse gelenek! Bol miktarda E vitamini içeren zeytinyağı, cilt için mükemmel bir antienflamatuar etkisi gösteriyor. Organik ve soğuk sıkım olmasına dikkat edeceğiniz zeytinyağını düzenli olarak nemlendirici olarak da kullanabilirsiniz.

4- Aloe vera

Hem evinizde güzel bir bitki bulundurun, hem de her daim taze nemlendiriciniz olsun! Aloe vera bitkisinin yapraklarını kestiğinizde, içinde jel kıvamında bir sıvı olduğunu görürsünüz. İşte bu sıvı kendi başına muhteşem bir cilt ürünüdür; bol miktarda A, C, E ve B12 vitamini içerir, yaraları iyileştirir, özellikle yanıklarda sıklıkla kullanılır. Güzellik rutininize dahil etmek için taze Aloe vera yapraklarını kesin, içindeki sıvıyı yüzünüze ve ellerinize sürerek 10 dakika kadar bekledikten sonra durulayın.

5- Yulaf

Özellikle tahriş olmuş ve hassas ciltler için ideal bir besleyici olan yulaf, mutfaktaki nemlendiriciler arasındaki favorilerimizden. Rondoda toz haline getirdiğiniz yulafı (veya doğrudan yulaf ununu) bir miktar su ile karıştırdıktan sonra süper nemlendirici yulaf maskeniz hazır. Biraz daha şımarmak istiyorsanız, içine bir tatlı kaşığı bal ilave etmeyi deneyin! İçerik cildi yatıştıracak ve nemlenmesine yardımcı olacaktır.

6- Avokado

İçeriğindeki mineraller, proteinler ve vitaminler; avokadoyu çok besleyici ve tok tutan bir besin yapmakla kalmıyor, cildimiz için de nefis bir besleyiciye dönüştürüyor. Yediğiniz avokadonun kabuklarında kalan bir miktar avokado bile yüzünüzü ve ellerinizi nemlendirmek için yeterlidir. Ayrıca maske olarak uygulamak istediğinizde ise 1-2 yemek kaşığı kadar avokadoyu bal, yoğurt, yulaf unu gibi diğer besleyici malzemelerle göz kararı karıştırabilirsiniz.

7- Salatalık

Mutfaktaki en bilinen bakım ürünü salatalık, uzun yıllardır özellikle yüzdeki şişkinlikleri gidermek için öneriliyor. İyi bir nemlendirici olarak kullanmak için de yüzünüze salatalık dilimleri yerleştirerek biraz dinlenebilir, ev yapımı yüz maskelerinize biraz salatalığı ezerek ilave edebilirsiniz.

