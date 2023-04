Blazerlar, bir zamanlar erkek modasının vazgeçilmeziydi; altın metal düğmeli klasik, tek göğüslü lacivert bir blazer ceket iş erkek giyiminin bir parçasıydı. Şimdi ise, blazer ceketler gündelik kıyafetler arasında harika parçalardır ve artık kadınlar tarafından da sıkça tercih edilmektedir.

Bir blazer ceket, bir takım elbise ceketine benzer, ancak kesimi biraz daha gevşektir. Genellikle gündelik kıyafetler için daha iyi hale getiren stilize metal düğmelere sahiptir. Blazer ceketler son derece çok yönlü ve özelleştirilebilir olduğundan birçok farklı kıyafet ile kolayca uyum sağlar.

Blazer ceketi giymenin yolları nelerdir? Blazer ceket içine ne giyilir?

1. Kot pantolon ve sade bir tişört ile kombinleyin

Bir blazer ceketi, gömlek ve sade bir tişört ile kombinleyebilirsiniz. Son olarak kot pantolon ve spor ayakkabı ile blazer ceketleri tamamlayabilirsiniz. Günlük kullanımda yaz aylarında kısa kollu tişörtler ve kot pantolonlar en çok tercih edilenler arasındadır.

2. Ekstra hareket için fular takın

Sonbahar ve kış aylarında, özellikle atkı ve ceket farklı renk veya desenlerde ise,, büyük bir fular blazer ceketinizle iyi bir şekilde eşleşebilir.

3. Blazer ceketi kazak ve jean ile kombinleyin

Bu gündelik takım, daha rahat iş yerleri, hafta sonu tatilleri ve rahat akşam yemekleri için çok uygun, bir sokak stili klasiğidir. Ceketin altına giyeceğiniz kazağı seçerken, yüksek yuvarlak yakalı, yumuşak, hafif ama gösterişli bir kazak seçebilirsiniz. Ofisiniz rahatsa, bu iş yeri için mükemmel bir kıyafet olabilir.

4. Elbisenizin üzerine blazer ceket giyin

Blazer ceketleri, büyük beden blazer midi elbise ile iyi bir uyum sağlayabilirsiniz. Elbiseniz desenli ve renkliyse blazer ceketiniz elbisenizle rekabet etmemek için daha monokrom olmalıdır.

5. Crop top ile birlikte kombinleyin

Blazer ceketi, crop top bir bluz ve bir çift yüksek belli pantolon ile kombinleyebilirsiniz. Blazer takımınızı ve crop topunuzu zıt renklerde tutun ya da ceketinizin, crop topun önüne geçmemesi için pantolonunuzla eşleştirebilirsiniz.

6. Mini etekle blazer giyin

Blazer cekeleri mini bir etek ile kombinleyerek, tarzınızda retro esintisi yaratabilirsiniz. A-kesim mini etek ve tamamen siyah aksesuarlarla birlikte kombinleyebilirsiniz. Kolye ve küpe gibi metalik aksesuarlar da stilinze ekstra bir hava katar.

7. Blazer ceketi örgü elbise ile kombinleyin

Blazer ve midi elbiseye benzer şekilde, örgü elbisenin rahatlığını özel dikim bir blazerin yapısıyla bir araya getirdiğinizde, akıcılığın formla bütünleyici dengesi birleşiyor. Genel olarak bir triko giysinin blazer için fazla rahat olduğunu düşünebilirsiniz.

Blazer ceket kumaş çeşitleri nelerdir?

Blazer ceketler, çeşitli farklı malzeme ve tarzlarda bulunmaktadır.

Yün ceket: Yün ceketler rafine bir malzemeye sahiptir ve daha şık görünebilir. Ayrıca daha soğuk aylar için harika parçalardır. Bunlar daha resmi göründükleri için kış ya da sonbahar mevsimleri için en iyisidir. Koyu kot pantolonlarla ve hatta fitilli kadife ile güzel bir şekilde kombinlenir.

Keten ceket: Keten ceketler daha hafiftir ve sıcak havalar için daha uygundur. Elbize, etek ve pantolon ile birlikte çok rahat kombinlenir.

Pamuklu blazer: Pamuklu blazerler keten ceketlere benzer ancak biraz daha ağırdır ve cildinizin nefes almasını sağlar. Pamuklu blazer ceketler, ofis kıyafeti olarak gardırobunuz için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir; mavi bir ceket birçok farklı profesyonel kıyafetle eşleşebilir. Kıyafet seçerken hangi kumaşları tercih etmelisiniz? yazısını okumak için tıklayınız...

Tüvit blazer: Bu profesör blazerleri daha kalın, daha resmi ve retro bir görünüme sahiptir.

Kadife blazer: Kadife blazerler benzersiz bir his ve dinamik bir görünüme sahiptir. Kadife blazer ceketin gösterişli olmasını sağlar. Daha resmi kıyafetlere uyum sağlayarak onu daha modaya uygun bir görünüm sağlayarak ön plana çıkarabilirsiniz.

Kruvaze blazer: Kruvaze blazerlerin iki takım düğmesi vardır ve bir tarafı diğerinin üzerinde daha geniş bir şekilde örtüşür. Bu tür blazer ceketler daha eski moda ve resmidir.

Kaynak: MasterClass. "How to Wear a Blazer: 5 Ways to Style a Blazer". Şuradan alındı: https://www.masterclass.com/articles/how-to-wear-a-blazer. (17.02.2022).

"How to wear: A BLAZER". Şuradan alındı: https://www.witchery.com.au/style-tips/how-to-wear/a-blazer-womens/.