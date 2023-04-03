Blazer ceket içine ne giyilir?

Hem resmi hem de gündelik kullanım için harika bir parça olan blazer ceketleri, tüm giysilerle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Pek çok farklı ortamda tercih edebileceğimiz anahtar parçalardan biridir.

Blazer ceket içine ne giyilir?
Moda
Giriş: 03 Nisan 2023 15:01 Güncelleme: 03 Nisan 2023 15:01
ABONE OL

Blazerlar, bir zamanlar erkek modasının vazgeçilmeziydi; altın metal düğmeli klasik, tek göğüslü lacivert bir blazer ceket iş erkek giyiminin bir parçasıydı. Şimdi ise, blazer ceketler gündelik kıyafetler arasında harika parçalardır ve artık kadınlar tarafından da sıkça tercih edilmektedir.


Bir blazer ceket, bir takım elbise ceketine benzer, ancak kesimi biraz daha gevşektir. Genellikle gündelik kıyafetler için daha iyi hale getiren stilize metal düğmelere sahiptir. Blazer ceketler son derece çok yönlü ve özelleştirilebilir olduğundan birçok farklı kıyafet ile kolayca uyum sağlar.


Blazer ceketi giymenin yolları nelerdir? Blazer ceket içine ne giyilir?


1. Kot pantolon ve sade bir tişört ile kombinleyin

Bir blazer ceketi, gömlek ve sade bir tişört ile kombinleyebilirsiniz. Son olarak kot pantolon ve spor ayakkabı ile blazer ceketleri tamamlayabilirsiniz. Günlük kullanımda yaz aylarında kısa kollu tişörtler ve kot pantolonlar en çok tercih edilenler arasındadır.


2. Ekstra hareket için fular takın

Sonbahar ve kış aylarında, özellikle atkı ve ceket farklı renk veya desenlerde ise,, büyük bir fular blazer ceketinizle iyi bir şekilde eşleşebilir.


3. Blazer ceketi kazak ve jean ile kombinleyin

Bu gündelik takım, daha rahat iş yerleri, hafta sonu tatilleri ve rahat akşam yemekleri için çok uygun, bir sokak stili klasiğidir. Ceketin altına giyeceğiniz kazağı seçerken, yüksek yuvarlak yakalı, yumuşak, hafif ama gösterişli bir kazak seçebilirsiniz. Ofisiniz rahatsa, bu iş yeri için mükemmel bir kıyafet olabilir.


4. Elbisenizin üzerine blazer ceket giyin

Blazer ceketleri, büyük beden blazer midi elbise ile iyi bir uyum sağlayabilirsiniz. Elbiseniz desenli ve renkliyse blazer ceketiniz elbisenizle rekabet etmemek için daha monokrom olmalıdır.


5. Crop top ile birlikte kombinleyin

Blazer ceketi, crop top bir bluz ve bir çift yüksek belli pantolon ile kombinleyebilirsiniz. Blazer takımınızı ve crop topunuzu zıt renklerde tutun ya da ceketinizin, crop topun önüne geçmemesi için pantolonunuzla eşleştirebilirsiniz.


6. Mini etekle blazer giyin

Blazer cekeleri mini bir etek ile kombinleyerek, tarzınızda retro esintisi yaratabilirsiniz. A-kesim mini etek ve tamamen siyah aksesuarlarla birlikte kombinleyebilirsiniz. Kolye ve küpe gibi metalik aksesuarlar da stilinze ekstra bir hava katar.


7. Blazer ceketi örgü elbise ile kombinleyin

Blazer ve midi elbiseye benzer şekilde, örgü elbisenin rahatlığını özel dikim bir blazerin yapısıyla bir araya getirdiğinizde, akıcılığın formla bütünleyici dengesi birleşiyor. Genel olarak bir triko giysinin blazer için fazla rahat olduğunu düşünebilirsiniz.


Blazer ceket kumaş çeşitleri nelerdir?

Blazer ceketler, çeşitli farklı malzeme ve tarzlarda bulunmaktadır.


Yün ceket: Yün ceketler rafine bir malzemeye sahiptir ve daha şık görünebilir. Ayrıca daha soğuk aylar için harika parçalardır. Bunlar daha resmi göründükleri için kış ya da sonbahar mevsimleri için en iyisidir. Koyu kot pantolonlarla ve hatta fitilli kadife ile güzel bir şekilde kombinlenir.


Keten ceket: Keten ceketler daha hafiftir ve sıcak havalar için daha uygundur. Elbize, etek ve pantolon ile birlikte çok rahat kombinlenir.


Pamuklu blazer: Pamuklu blazerler keten ceketlere benzer ancak biraz daha ağırdır ve cildinizin nefes almasını sağlar. Pamuklu blazer ceketler, ofis kıyafeti olarak gardırobunuz için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir; mavi bir ceket birçok farklı profesyonel kıyafetle eşleşebilir. Kıyafet seçerken hangi kumaşları tercih etmelisiniz? yazısını okumak için tıklayınız...


Tüvit blazer: Bu profesör blazerleri daha kalın, daha resmi ve retro bir görünüme sahiptir.


Kadife blazer: Kadife blazerler benzersiz bir his ve dinamik bir görünüme sahiptir. Kadife blazer ceketin gösterişli olmasını sağlar. Daha resmi kıyafetlere uyum sağlayarak onu daha modaya uygun bir görünüm sağlayarak ön plana çıkarabilirsiniz.


Kruvaze blazer: Kruvaze blazerlerin iki takım düğmesi vardır ve bir tarafı diğerinin üzerinde daha geniş bir şekilde örtüşür. Bu tür blazer ceketler daha eski moda ve resmidir.



Kaynak: MasterClass. "How to Wear a Blazer: 5 Ways to Style a Blazer". Şuradan alındı: https://www.masterclass.com/articles/how-to-wear-a-blazer. (17.02.2022).

"How to wear: A BLAZER". Şuradan alındı: https://www.witchery.com.au/style-tips/how-to-wear/a-blazer-womens/.


Deri blazer ceketler her sezon podyumda

Mevsimsiz bir parça olan deri blazer ceketleri yaz akşamlarından sonbaharın yağmurlu günlerine kadar her zaman kullanabilirsiniz. İşte sizin için kombin önerilerimiz...

15
Siyah blazerları her zaman siyah parçalarla kombinlemek oldukça kolaydır. Altınıza beyaz bir spor ayakkabı giydiğinizde, bu iş tamam.
Biraz renklendirmek için açık renkte bir üst ve açık renkte bir kot giymek görünümünüzü daha canlı bir hale getirir.
Son zamanların belki de en çok kullanılan zebra deseni, siyah pantolon ve siyah blazerlar ile giyilmek için oldukça ideal.
Sadece siyah değil, taba rengi deri blazerlar da oldukça havalı bir görünümün anahtarlarından biri.
Ekose deseni kuşkusuz her şeyde olduğu gibi pantolonlarda da görüyoruz. Giyilmesi zor gibi görünse de deri blazerlara oldukça yakışacaktır...
İşte diğer kombin önerilerimiz...




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.