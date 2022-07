Sizin için en uygun ruj hangisi?

En sevdiğiniz kozmetik markasının reyonlarında dolaşıyorsunuz, birbirinden güzel ve can alıcı renklerle ruj reyonlarından geçiyor ve birçoğunu beğeniyorsunuz ancak bazıları dudaklarınızda olmasını istediğiniz gibi durmuyor. Bu hikâye size de tanıdık geldi mi? Binlerce renk arasından kendinize yakışanı bulmak ve en güzel halinizde olmak imkânsız değil.

Her şeyden önce, cildinizin alt tonunu belirlemek çok önemlidir. Saç renginizden fondöteninizi belirmenize kadar birçok konuda yol gösterici olabilecek bu bilgi, ruj seçiminde en büyük ipucunuz olacak. Çoğu insan sıcak veya soğuk olmak üzere iki alt cilt tonuna ayrılabilir. Alt tonunuzu deşifre etmekte sorun yaşıyorsanız ise nötr olabilirsiniz.

Cildinizi beyaz, kumral veya esmer olarak tarifleyebilirsiniz ancak bunun ötesinde, renk skalasında nereye düştüğünüze göre cilt alt tonunuz belirlenir. Aslında ismiyle müsemma olarak bu kısaca cildinizin altında yatan rengin sıcak ve soğuk olmasıyla özetlenebilir. Daha mavimsi tonlara kaçan soğuk veya kırmızımsı tonlar içeren sıcak bir alt tona sahip olabilir veyahut ikisi arasında, nötr olabilirsiniz.

Cilt alt tonu nasıl anlaşılır?

Cilt alt tonunu anlamanın en kolay yolu damarlarınızı incelemekten geçer. Damarlar, aslında herkeste aynı renk olmasına rağmen üzerini örten derinin rengine göre dışarıdan farklı renklerde görülürler. Soğuk alt tonlu insanlarda daha mavi-mor gözükürken, sıcak alt tonlu insanlarda yeşil olarak gözükebilirler. İkisi arasında bir ton görüyorsanız, nötr olabilirsiniz.

Soğuk alt tonlu ciltler için tavsiyeler

Bileğinizdeki damarlar mavi görünüyorsa, gümüş takılar cildinizi tamamlıyorsa veya bronzlaşmadan önce cildiniz güneşte yanmaya meyilliyse alt tonunuzun soğuk olduğunu anlayabilirsiniz. Soğuk alt tonlar için en iyi rujlar, mavi veya mor gölgeli alt tonlara sahiptir. Örneğin, kırmızı bir ruj seçerken, daha çok turuncuya meyilli olanlara karşı kiraz kırmızısı gibi koyu mavimsi kırmızılara. Nude dudaklar için, pembe bir nude ile dudaklarınızın doğal floşunu zenginleştirebilir ya da daha ince bir görünüm için boz bir bej rengi tercih edebilirsiniz. Şüpheye düştüğünüzde, renkli bir balsam dudağınızın rengine uyum sağlayabilir ve çeşitli görünümlere uyum sağlayabilir.

Sıcak alt tonlu ciltler için tavsiyeler

Bileğinizdeki damarlar yeşil görünüyorsa, altın takılar cildinizi tamamlıyorsa veya kolayca bronzlaşmaya meyilliyseniz alt tonunuzun sıcak olduğunu anlayabilirsiniz. Sıcak alt tonlar için en iyi rujlar, sıcak tonlardaki dudak renkleridir. Cesur portakalları, tuğla kırmızılarını ve pişmiş toprak kahveleri düşünün. Nude rujlarda ise en iyi fikir, ten renginize ruj rengiyle uyum sağlamaktır. Örneğin, teniniz açık renkliyse daha soluk bir ten rengi seçin, teniniz daha koyuysa daha zengin bir ten rengi seçin. Ateşli kırmızılar ve turuncular, sıcak alt tonlarda güzel bir şekilde ortaya çıkar. Cesur hissediyorsanız, bakırlar ve altınlar en iyi seçeneğinizdir.

Nötr alt tonlu ciltler için tavsiyeler

Nötr alt tonlu olanlar hem gümüş hem de altın takılarda iyi görünürler. Bu alt tonlar neredeyse tüm renklere uyum sağlayabilir. Açık ten için pembe tonlarını, orta ten için leylak tonlarını ve daha esmer tenler içinse bordoları deneyin. Mükemmel dudak rengini bulmakta zorlanıyorsanız alt tonunuzun uyumlu seçimler yardımcı olabilir. Unutmayın; soğuk alt tonlar en iyi soğuk rujlarda görünür, sıcak alt tonlar sıcak tonlarda daha hoş görünür ve nötr alt tonlar her iki şekilde de kullanılabilir. Cilt tonu ve alt tonunun çok farklı iki şey olduğuna dikkat etmek önemlidir. Cilt tonu cildinizin derinliğini ifade eder (açık, orta, esmer) ve mevsime göre değişebilir (soğuk aylarda daha açık, daha sıcak mevsimlerde daha bronz). Alt ton ise cildinizin derinini yansıtır. Bu, açık tenli birinin sıcak alt tonlu olamayacağı veya koyu tenli birinin soğuk alt tonlu olamayacağına dair bir yanılgı oluşturmamalıdır.

Bu tür ‘kurallar’ daha çarpıcı bir görünüm sağlamanıza yardımcı olabileceği gibi kısıtlayıcı da olabilir. en iyisi, kendinizi iyi ve güzel hissettiğiniz renkleri, hiçbir şeyi umursamadan kullanmak olacaktır.

