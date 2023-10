Göz kremi seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Hassas göz çevremiz, yaşlanmanın ve günlük yaşamın stresinin gözle görülür belirtilerini ilk gösteren bölgelerden biridir. Bu durum kendini şişkinlik, koyu gölgeler ve çizgiler şeklinde gösterir ve bu da yorgun veya olduğumuzdan yaşça büyük görünmemize neden olabilir.

Göz çevresi kremi nasıl seçilir?

Göz çevresi, geri kalan cildinize göre 10 kat daha ince bir yapıya sahiptir. Cildinizde kullandığınız ürünleri göz çevrenide de kullanmanız duurmunda özellikle göz altlarınıza bu ürünler daha ağır geleceğinden göz çevrenize aşırı yüklenmiş olursunuz. Bu durum da göz çevrenizde tıkanıklığa veya tahrişe neden olabilir ve aslında göz çevrenizin daha yaşlı ve yorgun görünmesine sebep olur.

Göz çevresi bölgeniz için özel olarak formüle edilmiş özel bir göz kremi kullanmalısınız. Çünkü bu ürün göz altınız için yeterince yumuşak ve hafif olacağından ve durumunu ağırlaştırabilecek herhangi bir bileşen içermediğinden daha faydalı olur. Yapısının yanı sıra göz çevrenizin ihtiyacı olan içeriklere sahip olacağından göz altlarınızın daha da iyi görünmesini de sağlar.

Göz kremi seçerken nelere dikkat edilmeli?

Mükemmel formülü seçmek için kendinize üründen ne istediğinizi veya neye ihtiyacınız olduğunu sorun. Bu isteğiniz şişkinliği gidermek, pürüsüzleştirmek ya da daha aydınlık bir görüntüye kavuşturmak olabilir.

Kafein

İyi geldiği durum: Şişkinlik

Göz altınızdaki dokuda nromalden fazla sıvı bulunması birçok farklı sağlık sorunu, alerji ve yaşam tarzı tercihlerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu durumlarda stres, günlük beslenmeniz ve dehidrasyonun oynuyor olabilir. Çok fazla tuz ve yeterli miktarda potasyum içermeyen bir beslenme düzeniniz varsa bu durum göz altınızda şişkinliğe neden olabilir. Ancak aşırı alkol veya yeterince su içmemek de şişkinliğe neden olabilir. Tüm bunların yanında tabii ki yorgunluk da önemli bir neden olabilir.

Eğer göz altı endişeniz/sorununuz şişkinliğinizi gidermekse kafein içeren göz kremlerini tercih etmelisiniz. Tıpkı sabah kahvesinin bedeni ve zihni uyandırdığı gibi, kafein de kan akışını uyararak cildi uyandırır. Ayrıca kan damarlarını daraltır, geçici bir sıkılaştırma etkisi oluşturarak iltihabı azaltır ve şişliği hafifletir.

C vitamini

İyi geldiği durum: Göz altındaki koyu halkalar

Ana sorununuzun koyu halkalar ise gerçekçi olmak önemlidir. Çünkü yaş veya genetikle ilgiliyse göz kremi bunları ortadan kaldıramaz. Yaşlandıkça kolajen ve elastin üretimi azalır, dolayısıyla cildimiz incelir ve bölgedeki kan damarları daha koyu bir renk oluşturarak ortaya çıkarlar. Bu halkalara uzun süredir sahipseniz büyük ihtimalle kalıtsaldırlar. Yine de göz kremlerinizde C vitamini içeren ve şığı yansıtan formüller arayın. Bunun yanında aydınlatıcı etkiye sahip ve besleyen bir göz altı kapatıcısına da yatırım yapmanız faydalı olabilir.

Göz altındaki gölgeler ayrıca bölgede melanin birikmesi olan pigmentasyondan da kaynaklanabilir. Cildi parlatan ve C vitamini açısından zengin göz kremleri bu sorunlara iyi gelebilir. Kullandığınız ürün antioksidan açısından koruma sağlayabilir ve kolajen üretimini teşvik edebilir.

Retinol

İyi geldiği durum: İnce çizgiler, kırışıklıklar ve kazayakları

Yaşlandıkça cildimiz daha az esnek hale geldiğinden ve elastikiyetini kaybettiğinden yüz hareketlerinin ve ifadelerinin etkileri cildin kırışmasına neden olabilir. Bu çizgileri hafifletmek istiyorsanız bir retinol formülüne yatırım yapmanızın zamanı gelmiş olabilir.

Retinol, kolajen üretimini uyardığı ve cilt hücresi yenilenmesini hızlandırdığı için bu da onu sadece çizgileri ve kırışıklıkları yumuşatmak için değil, aynı zamanda pigmentasyonu da soldurmak için oyunun kurallarını değiştiren bir cilt bakım bileşeni haline getirir. Tüm retinol cilt bakımı ürünlerinde olduğu gibi, bu cilt bakım içeriğini rutininize yavaşça dahil etmeyi unutmayın, böylece cildinizin kabul etmesi daha kolay olur.

