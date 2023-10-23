Göz kremi seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Göz altları ve çevresi oldukça hassas bir deriye sahiptir. Cilt yapısına göre ihtiyaçlar değişebilir. Göz kremi seçiminde bu kriterlere dikkat etmeniz gerekebilir. Göz çevresine hangi daha iyi gelir? Hangi göz çevresi kremini kullanmalı? Yanıtları içeriğimizde...

Göz kremi seçerken nelere dikkat etmelisiniz?
Güzellik
Giriş: 23 Ekim 2023 12:08
ABONE OL

Hassas göz çevremiz, yaşlanmanın ve günlük yaşamın stresinin gözle görülür belirtilerini ilk gösteren bölgelerden biridir. Bu durum kendini şişkinlik, koyu gölgeler ve çizgiler şeklinde gösterir ve bu da yorgun veya olduğumuzdan yaşça büyük görünmemize neden olabilir.


Göz çevresi kremi nasıl seçilir?

Göz çevresi, geri kalan cildinize göre 10 kat daha ince bir yapıya sahiptir. Cildinizde kullandığınız ürünleri göz çevrenide de kullanmanız duurmunda özellikle göz altlarınıza bu ürünler daha ağır geleceğinden göz çevrenize aşırı yüklenmiş olursunuz. Bu durum da göz çevrenizde tıkanıklığa veya tahrişe neden olabilir ve aslında göz çevrenizin daha yaşlı ve yorgun görünmesine sebep olur.


Göz çevresi bölgeniz için özel olarak formüle edilmiş özel bir göz kremi kullanmalısınız. Çünkü bu ürün göz altınız için yeterince yumuşak ve hafif olacağından ve durumunu ağırlaştırabilecek herhangi bir bileşen içermediğinden daha faydalı olur. Yapısının yanı sıra göz çevrenizin ihtiyacı olan içeriklere sahip olacağından göz altlarınızın daha da iyi görünmesini de sağlar.


Gözaltı morluğu ve şişliği için doğru kremi seçin!
Gözaltı morluğu ve şişliği için doğru kremi seçin! Dr. Nihat Dik, göz kremi seçerke...
Göz çevresi kreminizi kendiniz yapın Haftada 3 gün göz çevrenize ayır...

Göz kremi seçerken nelere dikkat edilmeli?

Mükemmel formülü seçmek için kendinize üründen ne istediğinizi veya neye ihtiyacınız olduğunu sorun. Bu isteğiniz şişkinliği gidermek, pürüsüzleştirmek ya da daha aydınlık bir görüntüye kavuşturmak olabilir.


Kafein

İyi geldiği durum: Şişkinlik

Göz altınızdaki dokuda nromalden fazla sıvı bulunması birçok farklı sağlık sorunu, alerji ve yaşam tarzı tercihlerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu durumlarda stres, günlük beslenmeniz ve dehidrasyonun oynuyor olabilir. Çok fazla tuz ve yeterli miktarda potasyum içermeyen bir beslenme düzeniniz varsa bu durum göz altınızda şişkinliğe neden olabilir. Ancak aşırı alkol veya yeterince su içmemek de şişkinliğe neden olabilir. Tüm bunların yanında tabii ki yorgunluk da önemli bir neden olabilir.

Eğer göz altı endişeniz/sorununuz şişkinliğinizi gidermekse kafein içeren göz kremlerini tercih etmelisiniz. Tıpkı sabah kahvesinin bedeni ve zihni uyandırdığı gibi, kafein de kan akışını uyararak cildi uyandırır. Ayrıca kan damarlarını daraltır, geçici bir sıkılaştırma etkisi oluşturarak iltihabı azaltır ve şişliği hafifletir.


C vitamini

İyi geldiği durum: Göz altındaki koyu halkalar

Ana sorununuzun koyu halkalar ise gerçekçi olmak önemlidir. Çünkü yaş veya genetikle ilgiliyse göz kremi bunları ortadan kaldıramaz. Yaşlandıkça kolajen ve elastin üretimi azalır, dolayısıyla cildimiz incelir ve bölgedeki kan damarları daha koyu bir renk oluşturarak ortaya çıkarlar. Bu halkalara uzun süredir sahipseniz büyük ihtimalle kalıtsaldırlar. Yine de göz kremlerinizde C vitamini içeren ve şığı yansıtan formüller arayın. Bunun yanında aydınlatıcı etkiye sahip ve besleyen bir göz altı kapatıcısına da yatırım yapmanız faydalı olabilir.

Göz altındaki gölgeler ayrıca bölgede melanin birikmesi olan pigmentasyondan da kaynaklanabilir. Cildi parlatan ve C vitamini açısından zengin göz kremleri bu sorunlara iyi gelebilir. Kullandığınız ürün antioksidan açısından koruma sağlayabilir ve kolajen üretimini teşvik edebilir.


Retinol

İyi geldiği durum: İnce çizgiler, kırışıklıklar ve kazayakları

Yaşlandıkça cildimiz daha az esnek hale geldiğinden ve elastikiyetini kaybettiğinden yüz hareketlerinin ve ifadelerinin etkileri cildin kırışmasına neden olabilir. Bu çizgileri hafifletmek istiyorsanız bir retinol formülüne yatırım yapmanızın zamanı gelmiş olabilir.


Retinol, kolajen üretimini uyardığı ve cilt hücresi yenilenmesini hızlandırdığı için bu da onu sadece çizgileri ve kırışıklıkları yumuşatmak için değil, aynı zamanda pigmentasyonu da soldurmak için oyunun kurallarını değiştiren bir cilt bakım bileşeni haline getirir. Tüm retinol cilt bakımı ürünlerinde olduğu gibi, bu cilt bakım içeriğini rutininize yavaşça dahil etmeyi unutmayın, böylece cildinizin kabul etmesi daha kolay olur.


Referans: Sabine Wiesel. "Eye cream buying guide: Tips on choosing the best formula and how to apply". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/extras/indybest/fashion-beauty/skincare/eye-cream-guide-dark-circles-retinol-b1854118.html. (31 Mayıs 2021).



Göz altı torbalarından kurtulmanın 10 yolu
Göz altı torbalarından kurtulmanın 10 yolu Mutfağınızdaki birkaç ürünle göz...
Göz çevresini yaşlanmanın etkilerinden koruyabilmenin yolları "Göz çevresinin kararmasını önle...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.