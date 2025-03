Dermatologlara göre doğru temizleyici seçimi ve etkili yüz yıkama yöntemleri

Yüzünüzü yıkamak basit bir işlem gibi görünebilir, ancak bazı influencer’lar bu konuda daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle internette, yüz yıkama süresinden kurulama yöntemine kadar pek çok ipucu ve öneri bulunuyor. Ancak bu kadar çok bilgi dolaşımdayken, hangilerinin gerçekten etkili ve güvenli olduğunu bilmek zor olabilir. Bu nedenle, bazı yaygın öneriler hakkında dermatologların görüşlerini aldık. İşte onların önerileri ve yüzünüzü doğru şekilde temizlemek için dikkat etmeniz gerekenler:

60 saniye kuralı

İnternette popüler olan bir iddiaya göre yüz yıkama süresi en az 60 saniye olmalı. Bu sürenin, temizleyici içerisindeki bileşenlerin etkisini göstermesi için yeterli olduğu söyleniyor. Ancak dermatoloji profesörü Dr. Adam Friedman, bu sürenin bilimsel bir temele dayanmadığını belirtiyor.

Uzmanlar, belirli bir süreye odaklanmak yerine birkaç önemli faktörü göz önünde bulundurmayı öneriyor: Eğer temizleyicinizde salisilik asit veya benzoil peroksit gibi aktif bileşenler varsa, bu bileşenlerin daha etkili olabilmesi için ürünü cildinizde 30 - 60 saniye bekletmek faydalı olabilir. Ancak, medikal içerik barındırmayan temizleyiciler için bu kadar uzun süre bekletmenin bir gereği yoktur. Cildi çok sert veya uzun süre ovalamak, cilt bariyerini zayıflatabilir ve kuruluk veya tahrişe yol açabilir. Özellikle hassas ciltler için nazik bir temizlik daha uygun olacaktır. Sonuç olarak, önemli olan dengeyi sağlamak: Yüzünüzü iyice temizlemek ancak aşırıya kaçmamak.

Çift aşamalı temizlik (Double cleansing)

Sosyal medyada popüler olan bir diğer yöntem de çift aşamalı temizliktir. Yüzü iki farklı temizleyici ile art arda yıkamak, özellikle yoğun makyaj yapanlar veya yağlı ve akneye yatkın ciltlere sahip olanlar için faydalı olabilir. Dermatolog Dr. Oyetewa Asempa, çift aşamalı temizliğin cilt tipine bağlı olarak faydalı olabileceğini söylüyor.

İlk adım olarak, yağ bazlı bir temizleyici veya misel su kullanarak makyaj, güneş kremi ve fazla yağı cildinizden arındırabilirsiniz. İkinci aşamada ise su bazlı veya köpüren bir temizleyici ile kalan kir ve kalıntıları temizleyebilirsiniz. Ancak kuru veya hassas cilt tipine sahip kişiler için tek aşamalı, nazik bir temizlik yeterli olabilir. Ayrıca, çift aşamalı temizlik cildin doğal lipidlerini uzaklaştırarak bariyerin zayıflamasına neden olabilir, bu da tahrişe veya cilt hastalıklarının kötüleşmesine yol açabilir.

Havlu kullanımı

Sosyal medyada yüzü kurularken kullanılan havlunun önemine dair pek çok öneri bulunuyor. Özellikle, banyo havlunuzu yüzünüzü kurulamak için kullanmamanız gerektiği belirtiliyor. Dr. Friedman da banyo havlularının bakteri, küf ve ölü deri hücreleri barındırabileceğini, bu yüzden yüzünüz için ayrı bir havlu kullanmanız gerektiğini söylüyor.

Ayrıca, havlunun yumuşak bir dokuya sahip olması önemli çünkü sert ve aşındırıcı havlular cildi tahriş edebilir. Kurulama sırasında yüzünüzü ovmak yerine nazikçe tampon hareketlerle kurulamaya özen gösterin. Yüzünüzü kurutmak için havlu kullanmayın haberini okumak için tıklayınız...

Yüzünüzü nasıl yıkamalısınız?

Yüzünüzü yıkarken dikkat etmeniz gereken bazı temel adımlar şunlardır:

Ellerinizi temizleyin. Ellerinizdeki kir ve bakteriler yüzünüze bulaşabilir, bu yüzden yüzünüzü yıkamadan önce ellerinizi yıkayın.

Cildinizi ılık suyla ıslatın. Sıcak su cildinizin doğal yağlarını yok edebilir, soğuk su ise etkili bir temizlik sağlamayabilir.

Doğru miktarda temizleyici kullanın. Yaklaşık bir bezelye tanesi büyüklüğünde temizleyici yeterlidir.

Dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapın. Parmak uçlarınızı kullanarak temizleyiciyi özellikle yağlı bölgelere odaklanarak uygulayın, ancak göz çevresine dikkat edin.

Cildinizi iyice durulayın. Yüzünüzde temizleyici kalıntısı bırakmamaya özen gösterin.

Nazikçe kurulayın. Yumuşak, temiz bir havlu kullanarak tampon hareketlerle yüzünüzü kurulayın.

Nemlendirici uygulayın. Nemlendiriciyi cildiniz henüz hafif nemliyken uygulamak, nemin ciltte kalmasına yardımcı olur.

Genellikle normal ciltler için günde iki kez yüz yıkamak yeterlidir. Ancak kuru veya hassas ciltler için sabah sadece su ile durulama ve akşam temizleyici kullanma daha uygun olabilir.

Cilt tipinize uygun temizleyiciyi seçin

Yüz temizleyicinizin cilt tipinize uygun olmasının büyük önem taşıdığını söylüyor. İşte farklı cilt tipleri için önerilen temizleyici türleri:

Köpük temizleyiciler: Yağlı veya akneye yatkın ciltler için uygundur, ancak kuru ciltler için fazla kurutucu olabilir.

Jel temizleyiciler: Normal ve karma ciltler için idealdir. Cildi aşırı kurutmadan derinlemesine temizler.

Yağ bazlı temizleyiciler: Özellikle çift aşamalı temizlik için kullanılır. Suya dayanıklı makyaj ve güneş kremi kalıntılarını gidermek için etkilidir.

Krem veya nemlendirici içerikli temizleyiciler: Kuru ve hassas ciltler için uygundur. Eğer makyaj yapmadıysanız, tek aşamalı temizlik yeterlidir.

Eksfoliye edici (soyucu) temizleyiciler: AHA, BHA veya enzim içeren temizleyiciler, cildi derinlemesine temizler ancak her gün kullanıldığında tahrişe yol açabilir.

Eğer devam eden akne, kızarıklık, tahriş veya kuruluk gibi sorunlar yaşıyorsanız, doğru temizleyiciyi seçtiğiniz halde cildiniz düzelmiyorsa bir dermatoloğa danışmanız faydalı olabilir. Bireysel olarak belirlenmiş bir bakım rutini, bazen reçeteli tedaviler veya profesyonel işlemlerle desteklenerek sağlıklı bir cilt için büyük fark yaratabilir.

Kaynak: Nick Blackmer. "How to Pick a Cleanser and Wash Your Face the Right Way, According to Dermatologists". Şuradan alındı: https://www.health.com/how-to-wash-your-face-properly-9509314. (24.02.2025).