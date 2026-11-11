Arka sıralarda kaybolacağım bir koro ararken, kendimi pat diye bir şan dersinde, hocanın karşısında seslere eşlik eden bir öğrenci olarak buluverdim. Kalabalıkta kaybolmayı hayal ederken, tek başıma, birinin- zaman zaman da misafirlerin- önünde şarkı söyleyen biri haline geldim birkaç ayda. "Se, aa" diye ses kontrolü yaparak eğlendiğim mikrofonum, portatif sahne platformum bile var...

Amacım profesyonel olarak şarkı söylemek değil elbette. Ama hocam Emir Keyvan'ın beni motive etmek için sıraladığı ısrarlı övgülerinden etkilenmiyor da değilim. Birden kendimi orkestra önünde, seyirci karşısında şarkı söylerken bulmaktan korkuyorum!

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Bu dersleri bir hobi, kişisel gelişimime katkı olarak düşünerek sürdürüyorum. Elbette sesimi daha iyi kullanabildiğimi hissediyorum ama benim için daha önemli faydaları var. Hem ders esnasında hem de dersten çıktığımda enerjimin yükseldiğini, kötü bir gün geçiriyor olsam bile ruh halimin iyileştiğini hissediyorum. İçimden sürekli şarkı mırıldanıp kendimi neşelendirme isteğime engel olamıyorum. Hem böylesi küçük ama etkili bir mutluluk kaynağı bulmuşken neden engel olayım ki?

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KANITLADI

Hissettiğim bu katkılar bana özgü mü yoksa genelleme yapabilir miyim diye düşününce, karşıma bu konuda yapılmış bazı araştırmalar çıktı.

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İsveç'te Mälardalen Üniversitesi, Karolinska Enstitüsü, Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar bir araya gelerek, şarkı söylemenin bir şarkı dersi sırasında iyilik hali üzerindeki olası faydalı etkilerini araştırmışlar.

En az altı aydır şan derslerine katılan, 26-49 yaş arası sekiz amatör, sekiz profesyonel şarkıcıyı gözlemleyen araştırmacılar, sürekli EKG kaydı almış ve bilgisayarlı spektral analiz yapmış. Ders öncesi ve 30 dakika sonrasında öğrencilerin TNF-alfa, prolaktin, kortizol ve oksitosin konsantrasyonlarını ölçmüşler. Beş görsel analog ölçeği; yani üzgün-neşeli, endişeli-sakin, kaygılı-coşkulu, isteksiz-enerjik ve gergin-rahat olma durumlarını ders öncesi ve sonrası puanlamışlar.

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Kalp hızı değişkenliği analizleri, iki grupta toplam güç, düşük ve yüksek frekans gücünde zaman içinde anlamlı değişiklikler göstermiş.

AMATÖRLER İÇİN GERİLİMİ BOŞALTMA YOLU

Araştırmaya göre, profesyonellerde şarkı söyleme sırasında güç artarken, amatörlerde herhangi bir değişiklik olmuyor. Bu, profesyonel şarkıcılarda amatör şarkıcılara kıyasla daha fazla "kalp-beyin bağlantısı", yani şarkı söylemek için daha fazla kardiyofizyolojik uygunluk yeteneğini gösteriyor. Profesyonel şarkıcılarda şarkı dersinden sonra TNF-alfa serum konsantrasyonu artarken, amatörlerde azalıyor. Artış, vücutta geçici bir akut inflamatuar (iltihabi) yanıtın veya hücresel stresin tetiklendiğini gösteriyor.

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Oksitosin (aşk veya bağlanma hormonu) konsantrasyonları hem amatörlerde hem de profesyonellerde şan dersinden sonra önemli ölçüde artıyor.

Duygu durumlarına gelince...

Amatörler artan neşe ve coşku bildirirken, profesyoneller ise bildirmiyor. Bununla birlikte, her iki grup da şarkı dersinden sonra daha enerjik ve rahat hissediyor. Görüşmeler, profesyonellerin açıkça başarı odaklı olduğunu, ders sırasında şarkı söyleme tekniğine, ses organlarına ve vücuda odaklandıklarını gösteriyor. Amatörler ise şarkı derslerini duygusal gerilimleri boşaltmanın bir yolu olarak, kendini gerçekleştirme ve kendini ifade etme aracı olarak kullanıyor.

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Araştırmacılar, bu çalışmada şan dersi sırasında şarkı söylemenin amatörler için daha fazla iyilik hali ve daha az uyarılma sağladığı, profesyonel şarkıcıların ise daha az iyilik hali ve daha fazla uyarılma yaşadığının görüldüğünü söylüyor.

HER YAŞTAN VE MESLEKTEN ŞAN ÖĞRENCİLERİ

Şan eğitmeni Emir Keyvan'ın söylediğine göre, yetişkin öğrencilerinin büyük bir kısmı hobi ve kişisel gelişim amacıyla ders alıyor. Düşünün; 11 yaşında öğrencisi de var, 70 yaşında öğrencisi de. Avukat, doktor, müzisyen, diş hekimi, mühendis, mimar, ev hanımı… Şan öğrencileri her meslekten…

Emir Hoca, şan dersine olan ilginin git gide arttığını, özellikle de 20-30 yaş grubunda, üniversite öğrencileri, doktor ve mühendis gruplarında bir patlama olduğunu söylüyor. Yani ses eğitimi dediğiniz şey, sadece konservatuvara hazırlanan bir grup heyecanlı gencin işi değil.

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SOSYAL İLİŞKİLERİ DE ETKİLİYOR

Bunu, Kanada'da Prince Edward Island Üniversitesi'nde yapılan araştırma da destekliyor. 40 yaşından sonra şan derslerine başlayan kişilerle görüşülerek, ileri yaşlarda şarkı söyleme derslerinin sağlığa katkısı tespit edilmiş. Anketlerle, şan eğitiminin fiziksel sağlık, ruh hali, kişisel gelişim ve sosyal ilişkiler üzerindeki etkileri incelenmiş.

Buna göre, katılımcıların yüzde 90'ından fazlası şan derslerinin fiziksel ve zihinsel sağlıklarına olumlu katkı sağladığını belirtiyor. Özellikle nefes kontrolü, ruh halinin iyileşmesi ve depresif dönemlerin azalması öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 67'si şan derslerine başladıktan sonra sosyal ilişkilerinde olumlu değişiklikler yaşadığını bildiriyor.

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SADECE GENÇLERE HİTAP ETMİYOR

Şan derslerine başlamanın en önemli nedenlerinden biri, şarkı söylemekten keyif almak. Bu cevabı verenlerin oranı yüzde 71. Tabii katılımcıların önemli bir bölümü kişisel gelişim ve kendini keşfetme amacıyla şan derslerine başladığını söylüyor.

Araştırmacılar, şan eğitiminin ileri yaşlarda yalnızca müzikal becerileri geliştiren bir uğraş olmadığını; fiziksel sağlık, ruh hali, özgüven, kişisel gelişim ve sosyal ilişkiler açısından da potansiyel faydalar taşıdığını ortaya koyuyor.

Özellikle dikkat çeken nokta, müzik eğitiminin yalnızca genç yaşlarda başlanabilecek bir etkinlik olmadığı. İnsanlar 50'li, 60'lı, hatta 70'li yaşlarında da yeni bir beceri öğrenerek kendilerine yeni hedefler koyabiliyor.

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İster 20 ister 70 yaşında olun, ister profesyonel ister yalnızca meraklı bir amatör… Bazen kendinize ayırdığınız bir saat, birkaç nota ve biraz cesaret, ruh halinizi değiştirmeye yetiyor. Ben şimdilik mikrofonumla baş başa, arka sıralardan sahneye doğru ilerlemenin tadını çıkarıyorum. Çünkü anladım ki şarkı söylemek, başkalarına bir şey dinletmekten çok, insanın kendi kendine iyi gelmesinin bir yolu!