Gün boyu maske kullanan ciltler için tavsiyeler

Kalabalık bir ortamda, virüsten korunmak ve yayılmasını önlemek için maske kullanmak şart. Ne yazık ki bu sürekli maske kullanımı, vazgeçilmez olsa da, ciltte bazı problemlere zemin hazırlayabilir. Kendinizi hastalıklardan korurken, cildinizi de bu problemlerden korumak mümkün.

Maske cildinizi nasıl etkiler?

Yüzünüzde maske takılıyken verdiğiniz nefesteki nem, maskede toplanırken, ter ve yağ cildinizde kalır. Bu yüzden maskelerin sivilcelere neden olması şaşırtıcı değil. Bu 'maskne' (maske+akne) burnunuzda, çenenizde veya yanaklarınızda leke, şişlik ve kızarıklıklara neden olabilir. Aynı zamanda akne, egzama veya rosacea gibi cilt rahatsızlıklarıyla zaten mücadele ediyorsanız, maske kullanımının bunları tetiklemesi de oldukça olasıdır.

Dermatit

Maskeyle ilgili diğer bir yaygın sorun ise kontakt dermatittir ve ikiye ayrılabilir. Tahriş edici dermatit, maskenin fiziksel temasından kaynaklanır. Malzemeye veya içindeki herhangi bir şeye alerjiniz varsa da alerjik dermatit gelişebilir. Her ikisi de cildinizi ağrılı, kırmızı, gergin, kuru ve kaşıntılı hale getirebilir. Kontakt dermatit genellikle maske olması gerektiğinden sıkı olduğunda burun köprüsünü etkiler. Özellikle uzun süre maske, gözlük ve siperlik takmak zorunda kalan ön saflardaki sağlık çalışanları arasında yaygındır.

Yüzünüzü maskenin etkilerinden nasıl koruyabilirsiniz?

Maskenizi doğru seçin

Cildiniz, özellikle yüzünüz oldukça hassastır. Çok fazla kalabalığa karışmayacağınız, açık hava gezilerinizde yumuşak bir kumaştan yapılmış bir maske tercih etmek, sürtünme ve benzeri sebeplere oluşan cilt sorunlarını azaltabilir. Yine de önceliğiniz daima sağlık olmalı. Bazı araştırmalar, daha kalın, tıbbi sınıf maskelerin en yüksek korumayı sağladığını ve çift maske kullanmanın bulaşı daha da azaltabileceğini desteklemektedir. Bununla birlikte, bu araştırmaların çoğu, maskenin yüzüne oturmasının muhtemelen malzemeden daha önemli olduğunu da vurgulamaktadır. İdeal maske kullanımında maske kenarları, partiküllerin girmesine ve çıkmasına izin veren "boşluklar" olmadan ağız ve burna sıkıca oturmalıdır.

Maskenizi sıklıkla değiştirin

Tek kullanımlık maskeleri nemlendikçe değiştirin, yıkanabilir kumaş maskeleri ise her gün mutlaka yeniden yıkayın ve tamamen kuru olduğundan emin olmadan kullanmayın. Nemli ortamlar bakterilerin gelişimi için uygun bir ortam sağlar ve bu da akne oluşumun destekler.

Cilt bakım rutininizi hafifletin

Sadece hafif, kokusuz bir temizleyici ve nemlendirici ile günlük maske öncesi cilt bakımı rutininizi temel bir seviyede tutun. Aktif içerikli ürünleri kullanmak için geceyi bekleyin, çünkü maskeler etkilerini yoğunlaştırabilir. Bu aktif içeriklere salisilik asit, retinol ve tıraş sonrası ürünleri de dahildir.

Cilt bakımınızı kişiselleştirin

Farklı cilt tiplerinin farklı cilt sorunları vardır. Cilt tipinize göre yağlı ciltler, kuru ciltler veya normal ciltler için yapılmış yüz bakım ürünlerine yönelin.

Kremlerin nüfuz etmesine izin verin

Cildinizi nemli tutmak önemlidir çünkü bazı maskeler cildinizdeki nemi emebilir. Maskenizi takmadan en az yarım saat önce yüz losyonlarını sürmeye çalışın ki, cildiniz ürünü emebilecek zamanı bulabilsin.

Yüzünüzü dinlendirin

Maskenizin altında kalıntı birikimini azaltmak ve cildinizin uğraşmak zorunda olduğu tahriş edicileri azaltmak için makyajsız olmanız daha iyi olacaktır. Yatmadan önce makyajı veya güneş kremini nazik bir temizleyiciyle çıkarın.

Alerjik olup olmadığınızı kontrol edin

Bazı maskeler, reaksiyona neden olabilecek antibakteriyel maddelerle üretilir veya cildiniz kumaş maskenizi yıkadığınız çamaşır deterjanına tepki verebilir. Farklı bir şey deneyin ve durumun düzelip düzelmediğine bakın.

Doktorunuzla görüşün

Kontakt dermatit, bazen ilaçlı bir tedavi gerektirebilir. Bu nedenle cildiniz kırmızı, kuru ve kaşıntılıysa ve basit nemlendiriciler işe yaramıyorsa bir dermatologla görüşün.

Cildinizi nemlendirin

Gün boyunca nemlendirmeniz, cildinizdeki kuruluk ile mücadeleye yardımcı olur ve tahrişi önler.

Nazik peelingler kullanın

Güçlü peeling uygulamalarına ara verin yoksa daha fazla tahrişe yol açabilirsiniz. Lekeleri veya çatlakları olan bölgelerde hafif içerikli peelingler kullanın.

Cildinizde bariyer oluşturun

Koruyucu maskelerin genellikle burun üstü veya elmacık kemikleri gibi basınç yaptığı noktalar vardır. Maske kullanıcıları, bariyer krem ​​(çinko oksit gibi), yumuşak silikon bant veya bandajlarla bir bariyer oluşturabilir. Bu durum maskenin direkt cildinizle temasını ve dolayısıyla tahrişi önleyebilir.

Referanslar:

"PPE Skincare For Mask Wearers". Şuradan alındı: https://www.babylonhealth.com/us/blog/health/ppe-skincare-dos-and-donts (11.05.2021)