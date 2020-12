Maskenizi değiştirmeniz gerektiğini nereden anlarsınız?

Yıkanabilir kumaş yüz maskeleri, COVID-19'un yayılmasını önlemek için şimdiye kadarki en iyi maske türlerinden. "Deniz Kirliliği Bülteni"nde yayınlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre, bunlar aynı zamanda potansiyel bir kirlilik kaynağı olan tek kullanımlık cerrahi maskelerden daha iyi bir çözüm sunuyor.

Fakata kumaş maskeler ne kadar çevre dostu olursa olsun tekrar tekrar yıkanarak takılmaları sebebiyle zamanla inceldikleri için koronavirüsü engellemede daha az etkili hale geliyorlar. Ticari olarak üretilen birçok maske, ürünü artık kullanmamanız gereken zamana dair hiçbir uyarı olmadan satılıyor. İşte maskenizin zamanının dolduğunu gösteren bazı işaretler:

Maskeniz artık yüzünüze tam oturmuyorsa

Maskenizi bir süredir takıyorsanız ve özellikle maske artık burnunuzu ve ağzınızı güvenli bir şekilde kapatmıyorsa artık o maskeyi kullanmamanız gerek. Burnunuzun üstüne oturması gereken kısım artık tam oturmuyorsa, burnunuz açıkta kalıyorsa ve artık çenenize kadar gelmiyorsa o maske artık sizi korumayacaktır ve insanlara virüsü daha hızlı yaymanıza sebep olacaktır.

Kumaş yıprandıysa vey yırtık oluştuysa

Virüsün giriş çıkışına sebep olan bu durum, sizi ve çevrenizi büyük bir risk altında bırakabilir. Siz siz olun kumaş kısmı incelmiş veya yıpranmış maskesinizi kullanmayın.

Maskeniz lekelendiyse

İster kahve dökülmelerinden ister makyajdan kaynaklanıyor olsun, Doktor Leann Poston, maske üzerindeki lekelerin de maskenin yıprandığının bir işareti olabileceğini belirtiyor. Lekeli bir maskenin muhtemelen gereğinden fazla kullanılmış ve değiştirilmesi gerektiği ortada.

Kumaş incelip aşınmışsa

Maskeniz çok yıkarsanız incelebilir ve bu ince kumaş COVID-19'un bulaşmasına yardımcı olur. Maskenizdeki delikler ve boşluklar daha belirgin olsa da Sobel Skin'in kurucusu kozmetik dermatolog Howard Sobel, kumaşın yıpranmış olduğunu belirlemek için kolayca yapılabilen testlerin olduğunu belirtti. "Test etmenin bir yolu, maskenizle bir mum üflemeyi denemektir. Eğer onu söndürebilirseniz maske sizi korumak için yeterli değildir." dedi.

Maskeyi ışığa doğru tuttuğunuzda ışığı görebilmeniz durumunda maskeniz muhtemelen etkili olamayacak kadar ince olduğunu tespit edebileceğimizi ifade etti. "Diğer bir seçenek de maskeyi üfleyerek nefesinizi hissedip hissetmediğinizi görmek, özellikle de dışarısı soğuksa." diye ekledi.

Referans: Courtney Leiva. "When Should You Replace Your COVID-19 Face Mask?". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/when-replace-covid-face mask_l_5fc551c9c5b6e4b1ea4ddbfb. (12 Şubat 2020).