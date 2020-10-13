Cildin bariyerini güçlendirmek ve korumak mümkün

Cilt bariyeri nasıl güçlendirilir?

Cildin bariyer fonksiyonu çeşitli olumsuz etkenlere maruz kalır. Cildi korumayı ve gençleştirmeyi vadeden ürünler ve çoğunlukla kremler, cildin en dış katmanı olan bariyer kısmına etki eder. Cilt bariyerini onaran kremleri tanımadan önce, “Cilt bariyeri nedir?” sorusunun cevabına bakmakta fayda vardır. Cildimiz, her biri vücudu korumada önemli işlevleri olan katmanlardan oluşur. En dış katman, bir tuğla duvar gibidir. Harç benzeri lipitlerle birbirine bağlanan sert hücrelerden oluşur. Lipid tabakası kolesterol, yağ asitleri ve seramidler içerir. Tuğla gibi düşünülebilecek deri hücrelerinin içinde keratin ve doğal nemlendiriciler bulunur. İşte bu katman, bizim cilt bariyerimizdir. Bu olağanüstü ince duvar aslında oldukça hayati bir fonksiyona sahiptir. Cilt bariyerinin, her türlü zararlı çevresel toksin ve patojenin cilde nüfuz etmesini ve vücudumuza zarar vermesini engelleme fonksiyonu vardır. Cilt bariyeri ayrıca vücuttaki nemi tutar. Cilt bariyeri sağlığımız için önemlidir ve korunması gerekir.

Cilt bariyerini iyileştirmek için nelere dikkat edilmeli?

Sıkça el temizliği yapılması bir ipucu olsa da “Cilt bariyeri neden bozulur?” sorusunun cevabı merak konusudur. Öncelikle, cildin bariyerini nelerin bozduğuna göz atmak gerek. Cildimiz her gün, çoğu vücudumuzun dışından ve bazıları da içeriden gelen tehditlere maruz kalır. Cilt bariyerini şunlar etkiler;

• Çok nemli veya çok kuru bir ortam

• Alerjenler, tahriş edici maddeler ve kirleticiler

• Çok fazla güneşe maruz kalma

• Alkali deterjanlar ve sabunlar

• Sert kimyasallara maruz kalma

• Aşırı yıkama

• Psikolojik sıkıntılar ve stres

• Atopik dermatit veya sedef hastalığı gibi cilt problemlerine yatkın hale getirebilen genetik faktörler

Cilt bariyeri, hafif asidiktir. Bu asit mantosu, cilde zarar verebilecek ve enfeksiyonlar ile diğer cilt rahatsızlıklarına yol açabilecek zararlı bakteri, virüs ve mantarların büyümesine karşı bir tür tampon oluşturmaya yardımcı olur. Cildin asitliği, cildin iyileşmesi ve onarımı sürecindeki bazı etkileşimler için gereklidir. Bu açıdan yaraların etrafındaki asit örtüsünü korumak özellikle önemlidir. Bazen diyabet veya idrar kaçırma gibi durumlar cildin asit dengesini bozabilir ve ciltteki asit tamponunu zayıflatabilir. Bu koşullar için uzman önerisiyle daha asidik ürünler kullanılır. Cildin asitliği sağlığımızı birçok açıdan etkiler.

Cilt bariyerinin bozulduğu nasıl anlaşılır?

Cilt bariyerinin hasar gördüğünü gösteren bazı ipuçları vardır. Bunlar;

• Kuru, pullu cilt

• Kaşıntı

• Pürüzlü ve renksiz yama görünümleri

• Akne veya hassas, iltihaplı alanlar

• Bakteriyel, viral veya mantar türü cilt enfeksiyonları

Cilt bariyerini güçlendirmek veya onarmak için nelere dikkat etmeli?

Birçok ürünü birden içeren karmaşık bir cilt bakım rutini uyguluyorsanız, her gün kullandığınız farklı kimyasal bileşikler cilt bariyerinizi zayıflatıyor olabilir. Gerçekten hangi ürünlerin gerekli ve etkili olduğunu öğrenmek için bir dermatologla görüşerek cilt analizi yaptırmanız ve ihtiyaçlarınıza uygun krem ve temizleyiciler kullanmanız yerinde olur. Peeling yapıyorsanız, cildinizin peeling ürününe ve kullandığınız yönteme nasıl tepki verdiği konusunda hassas bir gözlemci olun. Hassas cilde veya koyu ten rengine sahipseniz hafif bir peeling ürünü ve yumuşak bir bez kullanmanız daha uygun olabilir. Bazı ovalama yöntemleri ve fırçalar cilt bariyerinize geçici olarak zarar verebilir.

Cilt bariyerini korumak için, kullandığınız cilt bakım ürünlerinin pH oranına dikkat etmeniz de önemlidir. Cildin hassas kılıfı, 5,7 pH civarında gezinir. Bazı cilt ürünlerinin pH’ı 3,7 oranından 8,2 oranına kadar değişebilir. Araştırmacılar, cildinizin doğal pH’ına yakın ürünler kullanmanızı tavsiye ediyor. Cildin pH’ını sağlıklı bir seviyede tutmak dermatit, akne ve candida mantarı gibi rahatsızlıklardan korumaya yardımcı olur.

Cilt bariyerini güçlendiren yağlar ve nemlendiriciler nelerdir?

Cildin bariyer fonksiyonunu korumak ve onarmak için kullanılabilecek birçok ürün bulunur. Bunlar bitkisel yağlar, seramid içeren nemlendiriciler ve hyalüronik asit gibi bileşenler içeren kremler, gliserin ve vazelin içerikli ürünler olarak özetlenebilir.

Bitkisel yağlar

Bazı bitkisel yağların cilt bariyerini onarmaya ve ayrıca cilt bariyerinin nem kaybetmesini, dolayısıyla bozulmasını önlemeye yardımcı olabileceği ortaya konmuştur. Bu yağların çoğu antibakteriyel, antienflamatuar ve antioksidan etkilere de sahiptir.

Cilt bariyerinizi korumak ve güçlendirmek için kullanabileceğiniz en etkili bitkisel yağlar şunlardır;

• Jojoba yağı

• Hindistancevizi yağı

• Badem yağı

• Argan Yağı

• Hodan yağı

• Kuşburnu yağı

• Ayçiçek yağı

• Soya fasulyesi yağı

Bitkisel yağları cildinizde kullanmanın birçok yolu vardır. İçerik olarak bu yağlardan bir veya daha fazlasını içeren kremler ve losyonlar uygulayabilir ya da az miktarda yağı avucunuzun içine dökebilir ve ardından emilene kadar cildinize nazikçe masaj yapabilirsiniz.

Seramid içeren nemlendirici ve cilt bakım ürünleri

Son zamanlarda sıkça sorulan “Seramid nedir?” sorusunun cevabı, cilt bariyerini korumakla doğrudan ilgilidir. Seramidler, üst derinin en üst katmanında yoğun miktarda bulunan mumsu lipidlerdir. Cilt bariyerinin neredeyse yarısını seramidler oluşturur. Harç görevi üstlenerek cildin yapıtaşlarını korur ve cildin bariyer fonksiyonunun sürmesine ve korunmasına yardımcı olurlar. Cilt bariyerinin sağlıklı çalışması için seramidler çok önemlidir. Seramid içeren kremler ve ürünler, zayıf bir cilt bariyerinin neden olduğu kuruluk ve kaşıntıyı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Özellikle de sivilce ve akne probleminiz varsa, seramidli nemlendiriciler de sizin için uygun olabilir çünkü akne tedavileri, ciltte kuruluk ve kızarıklık bırakabilir.

Hyaluronik asit, vazelin veya gliserin içeren nemlendiriciler

Kuru cilt yaygın bir sorundur ve sıklıkla önerilen çözüm, nemlendirici kullanmaktır. Gliserin içeren nemlendirici kremler veya vazelin, tıkayıcı türde bir nemlendirme sağlar. Tıkayıcı türde bir nemlendirici, cildinizdeki su kaybını azaltarak cilt bariyerine yardımcı olabilir. Bu tarz ürünler, cildinizde nemi tutmaya yardımcı olan ince bir film tabakası bırakır. Böylece cildinizin nem kaybı yüzde 99’a varan oranla önlenebilir.

Tıkayıcı türde nemlendiriciler gibi, standart nemlendirici kremler de cildin bariyer fonksiyonunu iyileştirebilir. Hyaluronik asit, gliserin ve bal içeren ürünler arasında cildinize uygun özellikte ürünler denemeniz cildin nemini korumaya yardımcı olabilir.