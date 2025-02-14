Kırmızı ruju doğru kullanmanın 3 yolu

Kırmızının çekiciliği kadınların dudaklarında bambaşka bir boyut kazanıyor. Eğer kırmızı ruj sürmek konusunda kararlıysanız giydiklerinizden saçınıza kadar doğru kombini yapmaya özen göstermelisiniz.

Ofis için kırmızı ruj

Çalışma hayatınızda kırmızı renkte ruj kullanmak istiyorsanız, işe giderken o ruja ve ortama uygun bir tarz uygulayın. Abartıdan kaçının ve münkün olduğunca düz, desensiz parçaları kullanın. Düz, modern bir elbiseyi şık ve abartısız bir blazer ceketle kombinleyin. Ayakkabı ve çanta konusunda da stiletto ve portföy çanta yerine daha günlük ve tarz sahibi modelleri tercih edin. Düz fönlü ya da at kuyruğu şeklinde toplanmış bir saç şekli ve gözleri geri planda bırakacak hafiif bir makyaj uygulayın. Son olarak görünümünüzü mat bir kırmızı rujla tamamlayın.

Hafta sonu için kırmızı ruj

Hafta sonu sevdiklerinizle keyifli vakit geçirirken kırmızı rujunuzun size eşlik etmesini istiyorsanız, dengeyi iyi kurmaya özen gösterin. Üzerinize kırmızı rujla güzel bir uyum yakalayan çizgili bir kazak giyin ve bu kazağı dar bir skinny jeanle kombinleyin. Ayakkabı olarak da tercihinizi bağcıklı ve rahat hareket edebileceğinz bootylerden yana yapın. Yanınıza kolda taşınan bir çanta alın ve bunun dışında çok fazla aksesuar kullanmamaya çalışın. Saçınıza da iri dalga yaparak salık bırakın ya da dağınık bir şekilde toplayın ancak iri dalga yaparken düğüne gider gibi yapılmış maşalı bir saç modeline benzememesine dikkat edin. Makyajınızda da kıyafet ve saçınızda olduğu gibi mümkün olduğunca doğal tonları kullanın ve bu doğal makyajı kırmızı rujunuzla hareketlendirin.

Şık bir gece için kırmızı ruj Özel bir gecede kırmızı ruj kullanırken sizin tarzınız devreye giriyor. Daha şık bir tarzınız varsa hayat kurtarıcı siyah elbisenizi şık rugan bir stilettoyla ve bu kombine uygun bir çantayla kombinleyin. Daha farklı ve dikkat çeken bir tarzınız varsa 40'ların desenli elbiselerinden bir modeli platform topuklu ayakkabıyla tamamlayın. Sade ve zarif takılarla görünümünüzü hareketlendirin. Her iki kombinde de dudaklarınızı ön plana çıkaracağınızdan dolayı sade göz makyajını tercih edin ancak şık bir gece olacağından gözlerinize siyah eyeliner sürmeyi unutmayın. Kırmızı ruj sürerken nelere dikkat etmek gerekir? Kırmızı ruju sürebilmeniz için ilk önce beyaz dişlere sahip olmalısınız. Ruju sürmeden, an az 2 dakika önce dişlerinizi parlatıcı diş macunu ile fırçalamayı unutmayın. Dudaklarınızın pürüzsüz olmasına dikkat edin. Pürüzsüz dudaklar, kırmızı rujun hem daha renkli hem de daha canlı durmasını sağlayacaktır. Kırmızı ruju sürmeden önce dudaklarınızın üstündeki kabuklardan ve ölü deri parçalarından kurtulmalısınız. O yüzden dudaklarınıza ilk önce kapatıcı ya da fondöten sürün ve kurumasını bekleyin, bu işlemden sonra pudra sürerek dudaklarınızın daha canlı görünmesini sağlamış olursunuz. Rujunuzun daha kalıcı olmasını istiyorsanız dudak kalemi kullanın. Dudak kalemi ile hem rujun taşmamasına hem de cazibenizin ortaya çıkmasına neden olur. Daha orantı sürmek için mutlaka ruj fırçası kullanın. Ruju dudaklarınızın ortasından başlayarak sürmeye başlayın. Kenarlara yavaşça uygulayın, taşan kısımları ise peçete ya da pamuklu çubuk ile temizleyin. Eğer kırmızı ruju günlük yaşantınızda da kullanmak isterseniz, kolay bir uygulama şekli de var. Ruju dikey bir şekilde tutup, hafifçe dokundurarak sürdüğünüzde, dudaklarınız sade ve etkileyici bir görünüm kazanmış olur. İsterseniz üzerine şeffaf, parlatıcı rujlardan da sürebilirsiniz.