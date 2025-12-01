Birçok çift dışarıdan bakıldığında sıradan bir aile hayatı sürdürüyormuş gibi görünse de, aynı çatı altında sessizce birbirinden uzaklaşıyor. Uzmanlar, tartışmaların azalması, fiziksel temasın yok olması ve çiftlerin giderek 'ev arkadaşı' gibi davranmasının, giderek yaygınlaşan 'sessiz boşanma'nın en belirgin işaretleri olduğunu söylüyor. Bu görünmez kopuş, hem ilişkiler hem de aile içindeki denge için önemli riskler barındırıyor.

Sessiz boşanma nedir?

Bu durum, çiftlerin artık birbirlerine karşı bir bağlılık hissetmemelerine rağmen maddi veya başka nedenlerle birlikte yaşamaya devam etmeleriyle ortaya çıkarıyor.

Sessiz boşanma, yasal olarak ayrılmamış olmanıza rağmen duygusal, zihinsel ve hatta bir noktaya kadar fiziksel olarak eşinizden kopmuş olmanızdır. Bu aslında kişisel olarak yaşadığınız bir durumdur ve çoğu zaman resmiyete dökülmez ya da çift tarafından tamamen paylaşılmaz. Bu da çok izole hissettirebilir. Evliliğin emek istediği sıkça söylenir. Bir evlilik üzerinde gerçekten çalışmazsanız, iki kişinin artık aynı sayfada olmadığı bir duygusal kopukluğa yol açabilir.

ÇOCUKLU HAYAT Boşanmaya alternatif model: Ebeveynlik evliliği Sessiz boşanma içinde olduğunuzun işaretleri Bir çift olarak artık ortak hedeflerinizin olmadığını fark etmeniz ve partnerinizle 'birlikte büyüdüğünüzü ve geliştiğinizi' görememeniz, sessiz bir boşanmanın içinde olduğunuzun veya o yöne doğru gittiğinizin bir işareti olabilir. Ruh sağlığı ve rehabilitasyon danışmanı Stephanie Moir: "Mesele ayrı tatillere çıkmaya başlamak ya da doğum günleri gibi sosyal etkinliklere birlikte gitmemek olabilir” ifadelerini kullandı. Bir diğer belirgin işaret ise fiziksel yakınlığın uzun süreli olarak kaybolmasıdır; cinsel hayatın bitmesi ya da eskiden normal olan dokunsal yakınlığın kaybolması gibi. Psikoterapist ve çift terapisti Lisa Lavelle, sessiz boşanma yaşayan birçok 'yüksek işlevli çift' gördüğünü söylüyor. Lavelle: "Dışarıdan her şey yolundaymış gibi görünebilir, ebeveynlik konusunda çok iyi olabilirler, günlük işlerini hallederler. Ama arada duygusal bir kopukluk vardır” açıklamasında bulundu. Çiftlerin bir sessiz boşanmanın eşiğinde olduğunun veya bu sürecin içinde bulunduğunun ilk kırmızı bayraklarından biri, romantik partnerden çok ev arkadaşları gibi hissetmeleridir. Odak noktası anne-baba olmaktır, eş olmak değildir. Tüm çiftler dönem dönem birbirlerinden kopuk hissedebilir. Ancak bu kopukluk konuşulmayıp çözülemez hâle gelirse sorun başlar.

Fiziksel yakınlığın eksikliği elbette belirgin bir işarettir. Ancak sessiz boşanmayı 'uyku boşanması' ile karıştırmamak gerekir. Uyku boşanması, birinin horlaması ya da başka bir tıbbi veya rahatlık sebebiyle çiftlerin ayrı odalarda uyumayı tercih etmesidir. Eğer horlama veya uyku apnesi gibi bir sorun varsa ayrı uyumak ilişkiyi korumaya bile yardımcı olabilir. Sakinliğin gizli bir bedeli var Çiftler daha önce sık sık kavga ediyorsa, bir anda tartışmaların bitmesi bir rahatlama gibi gelebilir. Ancak bu her zaman iyiye işaret değildir. Tartışmaların bir işlevi vardır. Ne kadar işlevsiz görünse de kavga etmek aslında o anda aynı fikirde olmadığımızı, aynı sayfada olmadığımızı gösterir — ama yine de partnerimize ne hissettiğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bazı çiftlerde kavga ediyor olmak hâlâ bağ kurma isteğinin bir göstergesidir. Sessiz boşanma yaşayan çiftlerde tartışmaların bitme sebebi artık umursamamak olabilir. Bu çiftler sadece lojistik konuşur: Akşam yemeğinde ne var gibi. Ama önemli veya rahatsız edici hiçbir şeyi konuşmazlar. Bunun duygusal bir bedeli de vardır. Evlendiğiniz biriyle bilerek ondan kaçınmaya çalışmak zaman ve enerji ister.

Zamanla biriken öfke Sessiz boşanmadaki çiftler, izolasyon, yalnızlık ve öfke hissi yaratan bir duygusal ayrılık yaşarlar. Zamanla bu hisler birikir ve baş etmek çok zor hâle gelir. Bu durum sıklıkla depresyon veya anksiyeteye dönüşebilir. Birçok farklı şekilde kendini gösterir. Bu durumu izleyen çocuklar için de yan etkiler vardır. Birbirine iyi davranmayan bir çiftin yanındaysanız bunu hissedersiniz. Ne kadar mutsuz olduklarını izlemek bile insanın diken üstünde hissetmesine neden olur. Sessiz boşanma hem yetişkinlerin hem de çocukların ihtiyaçlarının karşılanmamasına yol açabilir. Çocuklar taraf tutmak zorunda hissedebilir ya da anne-babalarının bir bütün olarak yanlarında olmadığını düşünerek ihmal edilmiş hissedebilir. Sessiz bir boşanmadan çıkmak Sessiz bir boşanma içinde olduğunuzu fark ediyorsanız partnerinizle oturup konuşabilirsiniz. ‘Aynı şeyi sen de fark ediyor musun?’ diye sorabilirsiniz. O anda birbirinizle hizalanmaya çalışmak önemlidir. Bu rahatsız edici konuşma, ilişkinin üzerinde çalışmaya değer olup olmadığını anlamak için bir fırsattır. Konuşmamak ise kendi başına sorun yaratır. Ebeveynlik, finans, kayınvalide-kayınpeder ilişkileri gibi konular konuşulmadığında, genelde en az bir taraf diğerine karşı öfke beslemeye başlar ve artık çaba göstermek istemez.

Öfke ne kadar uzun süre birikirse çözmesi o kadar zorlaşır. Bu nedenle terapötik destek almak faydalı olabilir. İnsanlar terapinin ilişkiyi kurtarmak için olduğunu zannediyor. Öyle olabilir ama asıl olarak, terapi çiftlere konuşamadıkları veya rahatsız edici konuları konuşma fırsatı sunarak ilişkileri hakkında daha bilinçli bir karar vermelerine yardımcı olur. Kaynak: Terry Ward. "Signs you're in a 'silent divorce' are loud and clear". Şuradan alındı: https://edition.cnn.com/2025/04/26/health/silent-divorce-wellness. (26.04.2025).