Maske takmak sivilce yapar mı?

Sürekli olarak maske kullanımına bağlı olarak gelişen cilt sorunları git gide daha da yaygın hale geliyor...

Maske takmak sivilce yapar mı?
Güzellik
18 Kasım 2020 Çarşamba

Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte maske kullanmak, günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Sürekli olarak yüzümüzün bir kısmını kapatan bir aparatla yaşamaya yavaş yavaş alışıyor olsak da maske kullanımının neden olduğu sorunlar zaman geçtikçe daha da belirgin hale geliyor.


Maske kullanımına bağlı gelişen sorunlardan biri de yüzde ve hatta burun içinde meydana gelen sivilceler. Bu durum o kadar yaygın ki, bu sebeple oluşan aknelere yeni bir isim bulundu: Maskne.


Maskenin kapattığı bölgelerde cilt, daha havasız kalıyor ve yağlanmaya veya kurumaya daha müsait hale geliyor. Bu da gözeneklerin doğal dengesinin bozulmasına neden olarak sivilce ve benzeri oluşumların meydana gelmesine zemin hazırlamış oluyor. Özellikle çene, yanak ve boyun bölgesinde görülebilen bu oluşumların yanı sıra, burun içinde dahi sivilceler oluşması mümkün.


Cildi hassas olan kişiler, özellikle Rosacea (Gül hastalığı) gibi rahatsızlıkları bulunanlar maskeye bağlı gelişen cilt sorunlarına daha yatkın. Burun üzerinde, yanaklarda ve çene bölgesinde kızarıklık ve kabarıklıklarla kendini belli eden Rosacea, küçük sivilce benzeri oluşumlara da neden olabiliyor. Maske ile cildin hava almasının engellenmesi ve sürtünmeye bağlı tahrişin artması, bu tür sivilceleri de artırabilir.


Aynı bölgelerde cildi kuru olan kişilerde de pullanma ve kızarıklıklar görülebiliyor. Özellikle egzamaya yatkın ciltlerde sürekli maske kullanımı, egzama belirtilerinin daha da şiddetlenmesine neden olabilir.


Adım adım cilt bakımı nasıl yapılır?
Adım adım cilt bakımı nasıl yapılır?

Maske kullanırken cildi korumak için ne yapmalı?

  • Cildinizi günlük olarak temizleyin ve nemlendirin. Özellikle kokusuz, mümkün olduğunca doğal içerikli ürünler kullanmaya dikkat edin ve yüzünüzü yıkadıktan sonra mümkünse seramid, hyaluronik asit ve dimetikon içeren nemlendiricilerle hafifçe masaj yaparak nemlendirin.

  • Yüzünüzü yıkadıktan sonra, maskeyi takmadan önce ve geceleri, dudaklarınızı da uygun bir nemlendirici ile nemlendirin.

  • Makyajdan mümkün olduğunca kaçının. Özellikle tüm yüze sürülen fondöten ve benzeri ürünler, gözenekleri tıkayarak akne benzeri oluşumlara zemin hazırlar.

  • Cildinizi tahriş etmekten kaçının. Peeling (soyma) ve benzeri uygulamalar, normal zamanlarda iyi geliyor olsa bile, maskeye bağlı tahrişi artıracaktır.

  • Kullandığınız maskeye dikkat edin. Cildiniz hassassa, yüzde yüz pamuklu kumaştan yapılmış, iç kısmı yumuşak maskeler kullanın.

  • Uygun aralıklarla maskeyi çıkarın. Uzmanlar en azından 4 saatte bir 15 dakikalık aralar vermenin uygun olacağı görüşünde.

  • Bir uzmana danışın. Düzenli olarak maske takmanız gerekiyorsa ve cilt sorunlarınız devam ediyorsa, muhakkak bir dermatoloğa danışmanız önerilir. Doktorunuz size uygun olan ürünleri veya ilaçları önerebilir.


Referans: Alexandra Engler. "You May Be Getting Zits Inside Your Nose Because Of Maskne. Here's What To Do". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/pimples-inside-nose-may-be-connected-to-wearing-a-mask. (31 Ekim 2020).

"9 Ways to Prevent Face Mask Skin Problems". Şuradan alındı: https://www.aad.org/public/everyday-care/skin-care-secrets/face/prevent-face-mask-skin-problems.


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