Gözenekleri tıkamayan (komedojenik olmayan) yağlar

Gözeneklerinizin tıkanması, sivilceye sebep olur ve bunun için cildinizi yormayacak yağlar kullanmanız oldukça önemli.

Gözenekleri tıkamayan (komedojenik olmayan) yağlar
Güzellik
Giriş: 25 Ocak 2024 09:50 Güncelleme: 25 Ocak 2024 09:51
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Cilt bakımında yağlardan faydalanmak her ne kadar kulağa yanlış gelse de komedojenik yağlar kullanmak cildiniz için gerekli dahi olabilir. Bitki bazlı yağlar, cilt bariyerinizi güçlendirip çeşitli vitamin ve mineraller içerirler. İşte komedojenik olmayan yağlar ve faydaları:


Kuşburnu yağı

İçerisinde bulundurduğu A, B ve E vitaminleri sayesinde cildinizde yenileyici ve iyileştirici bir etkiye sahip olan kuşburnu yağı, aynı zamanda cildinize yeterli nemi de vadediyor. Yine E vitamini sayesinde iltihap yatıştırıcı özelliği olduğundan sivilcelenme probleminize iyi gelebilir ve elastikiyet sağlama özelliğinden dolayı küçük kırışıklıklarınızı önlemeye yardımcı olabilir.


Skualen yağı

Skualan/skualen yağı, aslında birçok cilt bakım ürününün içerisinde bulunan bir bileşen. Bu ürünler özellikle nemlendiriciler oluyor. Bunun sebebi komedojenik olmaması ve birçok cilt tipiyle uyum sağlayabilme yeteneği. Tıpkı kuşburnu yağında olduğu gibi skualen yağı da ince çizgiler ve cildin yaşlanma işareti olan pürüzlü görünümü azaltamaya yardımcı oluyor.


Kenevir tohumu yağı

Kenevir bitkisinin tohumlarından tıpkı zeytinyağlarda olduğu gibi soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen kenevir tohumu yağı, egzama gibi atopik cilt problemlerinize iyi gelebilir. Bunun dışında cildi güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı direnç göstermesini sağlar. Bu durum da onun sivilce problemlerine karşı koruyucu özelliğini gösteriyor. Tüm bu faydaları içerisindeki yağ asitlerinin türüyle yakından ilişkili.


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Üzüm çekirdeği yağı

Antioksidan ve iyileştirici özellikleriyle bilinen soğuk sıkım üzüm çekirdeği yağı, cildinizi derinlemesine besler ve nemlendirir. Aynı zamanda yüz yogası yapanların da en fazla tercih ettikleri yağlardan biri. Ciltte ağır bir etki yaratmaması ve hızlı dağılması sayesinde en rahat kullanabileceğiniz yağlardan biri. Son olarak omega-6 yağ asitleri ve E vitamini içermesi sayesinde serbest radikallerin hasarlarına karşı cildinizi korur.


Frenk inciri/Hint inciri yağı

Frenk inciri yağı, serbest radikallere karşı antioksidan koruma sağlar ve antiinflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Çünkü cilt serbest radikallere karşı korunmasız bırakıldığında oksidatif stres oluşur ve bu stres kronik inflamasyona ve kollajen üretimi gibi cilt hücresel fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Frenk inciri yağı, cildin elastikiyetine katkıda bulunan K vitamini içerdiğinden göz altı halkalarının aydınlatılmasına yardımcı olduğu da kimi uzmanların iddiaları arasında.


Jojoba yağı

Kuzey Amerika'da yetişen çok yıllık bir bitki olan jojoba bitkisinden elde edilen jojoba yağı, ildi nemlendirme ve ince çizgilerle mücadele etme yeteneğiyle biliniyor. Saç bakımında da kullanılan jojoba yağı, bunlara ek olarak güneş yanıklarını hafifletmeye yardımcı olabilir, makyaj temizleyici veya kütikül yağı olarak da kullanılabilir.


Argan yağı

Saç bakımında adını sıklıkla duyduğumuz argan yağı aslında komedojenik olmamasıyla cilt bakımında da yerini alıyor. Cildinizi çevresel hasarlara karşı korumaya yardımcı olur, cilde nem sağlar ve tahriş olmuş cildinizi rahatlatır. "Doğanın sıvı altını" olarak adlandırılması onun renginin yanı sıra cildinizdeki kızarıkları önlemedeki öneminden de kaynaklanıyor.


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