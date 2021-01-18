Saç uzatan 8 besin

Eski dönemlerde bir güç göstergesi olan uzun saçlar, günümüzde de özellikle kadınlar için hâlâ önemini korumakta. Bu nedenle çoğumuz sağlıklı ve canlı görünen uzun saçlara sahip olmak istiyor ve bunu başarmak için çeşitli yollar arıyoruz. Tükettiğimiz besinler ise saç uzatma konusunda büyük etkiye sahip olan faktörler arasında öncelikli konumda.
Bu 8 besini tüketmek ise özellikle saç sağlığınız için çok yararlı ve saçınızın uzamasına da yardımcı:
1- Somon
Somon balığının içerdiği D Vitamini ve protein saçlara yararlı güçlü besleyiciler arasında bulunuyor. Aynı zamanda içerdiği Omega-3 yağ asidi de saç derinizin sağlıklı kalmasını sağlayarak saçlarınızın uzamasına yardımcı oluyor.
2- Yeşil biber
Yeşil dolmalık biberin, portakala kıyasla neredeyse beş buçuk kat daha fazla C Vitamini içerdiğini biliyor muydunuz? (Yeşil biber 341 mg, portakal 63 mg C Vitamini içeriyor). C Vitamini saçların kıl gövdesini ve foliküllerini güçlendiren bir antioksidandır. Aynı zamanda saçlarınızın kırılmasını da engeller. Saçlarınız için gerçekten harika bir haber diyebiliriz!
3- İstiridye
Çinko eksikliğinin saç dökülmesine ve saç derisi problemlerine yol açtığı kanıtlanmıştır. İstiridye ise çinko bakımından oldukça zengin bir besindir.
4- Yumurta
Omega-3 bakımından zengin olan bir başka besin yumurta da aynı zamanda çoğu insanın saç uzatmak için besin takviyesi olarak aldığı bir B kompleks vitamini olan biyotin de içeriyor. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Saçınızın uzamasını sağlayacak olan şey yumurtanın tamamı değil, sarısı. Diğer taraftan, yumurtanın beyazını çok fazla tüketmek ise biyotin emilimini engelleyebilir.
5- Ay çekirdeği
Az miktarda ay çekirdeği tüketmek bile vücudunuzun bolca E Vitamini almasını sağlayabilir. Bu da saç derinizdeki kan akışını hızlandırarak saçlarınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olur.
6- Tatlı patates
Beta karoten kaynağı tatlı patates, aynı zamanda sağlıklı bir saç derisine sahip olmanızı ve saçlarınızın uzamasını sağlayacak A Vitamini bakımından da zengindir. Unutmadan, 2500 miligramın üzerinde A vitamini takviyesi almak sağlığınız için tehlikeli olabilir. Bu yüzden Beta karoten açısından zengin olan besinleri tüketmek daha doğru olacaktır.
7- Avokado
Avokado cildinizde doğal olarak bulunan, cildinizin pürüzsüz ve yumuşak olmasını sağlayan yağ asitleri bakımından zengindir. Bu nedenle de çok eski zamanlardan beri kullanılan bir güzellik sırrıdır. Saçınıza ve derisine uygulandığı zaman da kolajenlerin canlanmasını ve elastin üretimini sağlar. Az miktarda avokadoyu ekşi krema (içerdiği laktik asit sayesinde ölü deriden kurtulmanızı ve saç derinizin yenilenmesini sağlayacak) ile karıştırın. Daha sonrasında saçınıza ve saç derinize uygulayarak on dakika bekletin ve saçlarınızı yıkayın. Gerçekten fayda ettiğini fark edeceksiniz!
8- Badem
Yüksek miktarda biyotin içermesinden dolayı badem tüketmek saçınızın daha hızlı uzamasını ve kalınlaşmasını sağlayacak. Bir fincan dolusu badem günlük biyotin ihtiyacınızın üçte birini karşılar. Bir ay boyunca düzenli olarak badem tükettiğinde farkı siz de görebilirsiniz!
İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru
Referans: Modern Salon. 8 Foods to Make Your Hair Grow. Şuradan alınmıştır: https://www.modernsalon.com/369348/8-foods-to-make-your-hair-grow
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