Saç uzatan 8 besin

Birazdan bahsedeceğimiz 8 besini daha sık tüketerek saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz.

Saç uzatan 8 besin
Güzellik
18 Ocak 2021 Pazartesi

Eski dönemlerde bir güç göstergesi olan uzun saçlar, günümüzde de özellikle kadınlar için hâlâ önemini korumakta. Bu nedenle çoğumuz sağlıklı ve canlı görünen uzun saçlara sahip olmak istiyor ve bunu başarmak için çeşitli yollar arıyoruz. Tükettiğimiz besinler ise saç uzatma konusunda büyük etkiye sahip olan faktörler arasında öncelikli konumda.


Bu 8 besini tüketmek ise özellikle saç sağlığınız için çok yararlı ve saçınızın uzamasına da yardımcı:


1- Somon

Somon balığının içerdiği D Vitamini ve protein saçlara yararlı güçlü besleyiciler arasında bulunuyor. Aynı zamanda içerdiği Omega-3 yağ asidi de saç derinizin sağlıklı kalmasını sağlayarak saçlarınızın uzamasına yardımcı oluyor.


2- Yeşil biber

Yeşil dolmalık biberin, portakala kıyasla neredeyse beş buçuk kat daha fazla C Vitamini içerdiğini biliyor muydunuz? (Yeşil biber 341 mg, portakal 63 mg C Vitamini içeriyor). C Vitamini saçların kıl gövdesini ve foliküllerini güçlendiren bir antioksidandır. Aynı zamanda saçlarınızın kırılmasını da engeller. Saçlarınız için gerçekten harika bir haber diyebiliriz!


3- İstiridye

Çinko eksikliğinin saç dökülmesine ve saç derisi problemlerine yol açtığı kanıtlanmıştır. İstiridye ise çinko bakımından oldukça zengin bir besindir.


4- Yumurta

Omega-3 bakımından zengin olan bir başka besin yumurta da aynı zamanda çoğu insanın saç uzatmak için besin takviyesi olarak aldığı bir B kompleks vitamini olan biyotin de içeriyor. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Saçınızın uzamasını sağlayacak olan şey yumurtanın tamamı değil, sarısı. Diğer taraftan, yumurtanın beyazını çok fazla tüketmek ise biyotin emilimini engelleyebilir.


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5- Ay çekirdeği

Az miktarda ay çekirdeği tüketmek bile vücudunuzun bolca E Vitamini almasını sağlayabilir. Bu da saç derinizdeki kan akışını hızlandırarak saçlarınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olur.


6- Tatlı patates

Beta karoten kaynağı tatlı patates, aynı zamanda sağlıklı bir saç derisine sahip olmanızı ve saçlarınızın uzamasını sağlayacak A Vitamini bakımından da zengindir. Unutmadan, 2500 miligramın üzerinde A vitamini takviyesi almak sağlığınız için tehlikeli olabilir. Bu yüzden Beta karoten açısından zengin olan besinleri tüketmek daha doğru olacaktır.


7- Avokado

Avokado cildinizde doğal olarak bulunan, cildinizin pürüzsüz ve yumuşak olmasını sağlayan yağ asitleri bakımından zengindir. Bu nedenle de çok eski zamanlardan beri kullanılan bir güzellik sırrıdır. Saçınıza ve derisine uygulandığı zaman da kolajenlerin canlanmasını ve elastin üretimini sağlar. Az miktarda avokadoyu ekşi krema (içerdiği laktik asit sayesinde ölü deriden kurtulmanızı ve saç derinizin yenilenmesini sağlayacak) ile karıştırın. Daha sonrasında saçınıza ve saç derinize uygulayarak on dakika bekletin ve saçlarınızı yıkayın. Gerçekten fayda ettiğini fark edeceksiniz!


8- Badem

Yüksek miktarda biyotin içermesinden dolayı badem tüketmek saçınızın daha hızlı uzamasını ve kalınlaşmasını sağlayacak. Bir fincan dolusu badem günlük biyotin ihtiyacınızın üçte birini karşılar. Bir ay boyunca düzenli olarak badem tükettiğinde farkı siz de görebilirsiniz!


İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru


Öğünleri bademle zenginleştirmeniz için 6 neden‏

Ara öğünlerin vazgeçilmezi bademin faydalarını biliyor muydunuz? İşte size süper gıda bademin faydaları...

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Bu lezzetli ağaç yemişi süper bir gıdadır. Peki süper gıda ne demektir? Süper gıdayı, aynı anda birçok işlevi olan, birçok görevi yerine getiren besin maddesi olarak düşünebilirsiniz. Süper gıdada yüksek oranlarda birden çok vitamin, antioksidanlar ve diğer besleyici ögeler bulunur. Badem de süper gıdalardan biridir ve salatalardan tatlılara dek birçok tarifte kullanabileceğiniz bir besin maddesidir. Sağlığınıza ne gibi faydaları olduğunu gördüğünüzde eminiz öğünlerinizi bademle zenginleştireceksiniz:
1. Kalbiniz için faydalıdır.
Önemli bir çalışma, öğünlerinde badem ile diğer sert kabuklu yemişlerden tüketenlerin kalp hastalığından ölme riskinin tüketmeyenlere göre düşük olduğunu göstermiştir. Badem tüketerek kalbinizi mutlu edin.
2. Badem tip 2 diyabete karşı koruyucudur.
Kan şekerinin yükselmesi bu ciddi, kronik hastalığın oluşmasına sebep olur. Araştırmacılara göre, badem yemek için en geçerli nedenlerden biri, bademin görünürde yemek sonrası kan şekerindeki artışı dengelemesidir. Bir araştırma, yemeğin yanında badem tüketmenin tüm öğünün glisemik etkisini (kan şekeri üzerinde oluşan etki) azalttığını ortaya çıkartmıştır.
3. Badem kilo vermenizi kolaylaştırır. Bademin sağlığa faydaları dahilinde kilo kaybını desteklemesi de yer alır. Bir araştırmada, badem bakımından zengin, düşük kalorili diyet uygulayan katılımcıların, düşük kalorili yüksek karbonhidrat diyeti uygulayanlara göre %62 oranında daha çok kilo kaybettiğini göstermiştir.
4. Badem enerji verir. Badem riboflavin (B2 vitamini) içerir ve B2 vitamini, enerji üretimini destekler. İhtiyacınız olan enerjiyi almak için badem içeren sağlıklı yemekler tüketin.
5.Badem kalp dostu potasyum içerir. Bu mineral, kalp kaslarının kasılmasını tetiklediği için, kalp atışının düzenlenmesi bakımından hayati önem taşır. Önemli bir çalışmaya göre, potasyum tüketen insanların sistolik (en önemli) kan basıncı yaklaşık sekiz derece azalmıştır.

6. Badem yüksek oranda E vitamini içerir. Badem yemek için bir diğer harika neden de, bademin yüksek oranda antioksidan özelliği olan E vitamini içermesidir. E vitamini vücudu sağlıklı hücrelere zarar veren serbest radikallerin yarattığı hasardan korur. Kayısılı ve bademli tavuk salatası gibi sağlıklı yemeklerle bedeninizin sağlığını destekleyin.
Bu denli küçük bir besin maddesinin vücudun işleyişinde bu kadar büyük bir etkisi olacağını kim düşünebilirdi? Yukarıdaki maddeler, öğünlerinize ve atıştırmalıklarınıza düzenli olarak badem eklemenizi umarız sağlar.


Referans: Modern Salon. 8 Foods to Make Your Hair Grow. Şuradan alınmıştır: https://www.modernsalon.com/369348/8-foods-to-make-your-hair-grow

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