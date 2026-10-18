Sonbahar stilinizde ihtiyaç duyduğunuz eksikleri tamamlamak için aşağıdaki seçkiden ilham alabilirsiniz. Bunu bir alışveriş listesi değil, bir ilham kaynağı olarak görün; bütçeniz için öncelikle kendi dolabınıza bakmayı, ardından gerçekten ihtiyacınız olan birkaç parçayı almanızı öneriyoruz. Bu sezon genellikle siyah ve kahverengi tonları tercih ediliyor ancak bordo da oldukça revaçta; dolayısıyla biraz renk denemekten çekinmeyin!

1- Yün kazak

Bu yıl yaptığınız en iyi yatırımdan biri bu olabilir. İyi bir yün kazak, iyi baktığınız sürece, yıllarca dayanmalı. Elbise ve topuklularla şık bir şekilde kombinlenebilir ama aynı zamanda markete giderken eşofmanla da giyilebilir. Bu sezonun favori yün kazakları, kahverengi ve lacivert gibi sıcak tonlarda ya da çizgili ve baklava desenli modellerde karşımıza çıkıyor.

2- Zamansız kot pantolon

Eğer hâlâ size en uygun mavi kotu -kullanışlı, rahat ve vücudunuza yakışan- bulamadıysanız, bu yazı size bir hatırlatma olsun. Alacağınız bir jean gardırobunuzdaki en iyi kurtarıcınız olacaktır. Jean trendleri süreç içerisinde değişse de kot pantolon alırken en önemli şey rahatlık; çünkü dürüst olalım, iyi hissettirmeyen bir kotu giymeyi tercih etmiyoruz.

3- Ekose blazer ceket

Gerçekten kesimi iyi bir blazer, sonbahar gardırobunuzun yapı taşlarından biri olabilir. Tişört ve kotla kombinleyip şık bir görünüm yaratmak, havalar sıcakken hafif ceket gibi giymek ya da soğuk günlerde kabanın altına ekstra katman olarak eklemek için mükemmel. Bu sezon “grandpa blazer” denilen, özellikle küçük kareli (gingham) desenli modeller çok moda.

4- İpek etek

Zahmetsiz şıklık sunan etekleri çok seviyoruz; üstelik sadece yaz için değil. Sonbahar tonlarında, dökümlü, uzun ipek etekler; dışarıdayken şık görünmek için harika, özellikle bir ceket veya blazer ile. hem de bir o kadar rahat. Eteğin kenarındaki dantel detayları, oversize bir ceketle mükemmel bir tezat oluşturan zarif bir dokunuş katıyor.

GİYİM Sonbaharda saten etek giymenin incelikleri

5- Oversize uzun kollu tişört

Oversize uzun kollu tişörtlerin sadece evde ya da pijama niyetine giyilmesine gerek yok. Günümüzde blazer ya da kazak altına katman olarak harika duran uzun kollu tişörtler bulmak çok kolay. Bu sezon gardırobunuzda birkaç uzun kollu, çizgili rugby tişört bulundurabilirsiniz; özellikle lacivert ve krem tonlarındaki modelleri çok seveceksiniz.

6- Gömlek

Gömlek, sonbahar için olmazsa olmaz bir parça. Ofis kombini ya da daha şık görünümler için de harika bir seçenektir.

7- Terzi işi pantolon

Bir çift iyi dikilmiş pantolon, gardırobunuzda her zaman yerini korur. Özellikle sonbahar için yün kumaşlı bir model favori parçanız olabilir; hem çok şık ortamlarda giyilebilir hem de kazaklar ve tişörtlerle kombinlendiğinde gündelik işlerde de kullanılabilir.

8- Hayvan deseni

Sonbahar, hayvan desenlerini denemek için mükemmel bir mevsim. Bunu en zarif şekilde yapmanın yoluysa çanta ve ayakkabı gibi aksesuarlarla küçük dokunuşlar eklemektir. Bu sezon özellikle inek derisi desenli parçalar çok revaçta.

9- Trençkot

Trençkot, yıllarca giyeceğimiz zamansız bir klasik. Şu sıralar kısa kesim trençkotlara özellikle bayılabilirsiniz; her yerde karşımıza çıkıyorlar ve “şık ama cool” havasını çok seveceğinizi düşünüyoruz.

10- Loafer ayakkabılar

Loaferlar zamansız bir klasik olsa da bu sonbaharda hem eski hem de yeni bazı modeller popülerliğini iyice artırdı. Özellikle deri veya süet kumaştan yapılmış loafer modelleri hem rahat hem de tam anlamıyla iyi bir tarzın simgesi.

11- Diz boyu çizmeler

Çizmeler, sonbahar gardırobunuzun vazgeçilmezlerinden olmaya devam edecek. Özellikle topuğu az, siyah diz hizası çizmeleri çok sevebilirsiniz.

Referanslar

Natalie Gale. “The Garments You’ll Find In Our Fall Capsule Wardrobe (2025)”. Şuradan alındı: https://www.thegoodtrade.com/features/ethical-staples-for-your-fall-capsule-wardrobe-inspiration/

GİYİM Sonbaharda saten etek giymenin incelikleri

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