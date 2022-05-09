Aloe vera sadece bir bitki değil. Aynı zamanda hem cildiniz hem de sağlığınız için mükemmeldir. Yanık, sivilce, güneş ve sedef hastalığı gibi deri rahatsızlıklarının sebep olduğu lekeleri tedavi eder. Peki iyileştirici özelliği bulunan aloe vera bitkisinden, aloe vera jeli nasıl yapılır?

Aloe vera neye iyi gelir?

Çoğu insan aloe vera jelinin güneş yanığı üzerindeki faydalarını biliyordur. Ağrıları yatıştırmak ve küçük yanıklardan kaynaklanan iltihaplanmayı azaltmak için harikadır, ancak buna ek olarak geniş bir kullanım alanı daha bulunmaktadır. Aloe vera, iltihap önleyici, antiseptiktir ve iyileşmeye yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir. Cildi nemlendirir ancak yağlı bir his bırakmaz, bu nedenle çoğu cilt tipi için uygundur. Bu nitelikler, özellikle kuru, kaşıntılı saç derisi ve kepekle mücadele ediyorsanız, saç ve saç derisi için de harikadır.

Birçok insan ayrıca sindirime yardımcı olmak ve mide ülserlerini hafifletmek için aloe vera'yı dahili olarak kullanır. Aloe vera jeli, vücudu yenilemeye yardımcı olan çok sayıda vitamin ve mineral içerir. Bu ilaçlar, sağlık uzmanınızın tavsiyesi altında uygulanmalıdır.

Aloe vera bitkisinin bakımı nasıl olmalıdır?

Aloe vera eviniz için harika bir bitkidir. Sadece evinizdeki havayı filtrelemekle kalmaz, aynı zamanda farklı kullanımları olduğu için harika bir seçenektir. Aloe bitkisinin bakımı kaktüse benzer. İyi drenajlı, kumlu toprak gerektirir ve dona tolerans göstermez. İç mekanlarda çok iyi sonuç verir. İyice sulayın, ancak tekrar sulamadan önce mutlaka toprağı kontrol edin. Fazla su bvitkinin bozulmasına neden olur.

Aloe vera bitkisinden aloe vera jeli nasıl yapılır?

Aloe vera yaprakları uzun ve tırtıklı kenarlarla hafifçe kavislidir. Jel, yaprağın derisi arasındaki kalın etli kısımdır. Evde kolayca hazırlayacağınız 51 güzellik reçetesi yazısını okumak için tıklayınız...

Malzemeler:

Aloe vera yaprağı

Bıçak

Saklamak için temiz hava geçirmez bir kap

Blender

Temiz kase

Yapılışı:

20 cm uzunluğunda olan aloe vera yaprağını kesin. Hemen kenarlarındaki tırtıklı bölümleri kesin. Sadece kenarı almaya çalışın çünkü jeli bu parçalardan çıkarmak zordur. Bıçağı yan şekilde ve şeritlerden birinin ucundaki derinin hemen altına gelecek şekilde kesmeye başlayın. Bıçağı, derinin alt kenarı ve yaprağın tüm uzunluğu boyunca dikkatlice kesin. Mümkün olduğunca fazla jel elde etmek için yaprağa yakın kalmaya çalışın. Tüm deri parçasını çıkardıktan sonra, bölümü ters çevirin ve diğer tarafla tekrarlayın.

Aloe vera bitkisinin içindeki jel kısmı 2 - 3 parçaya bölün ve temiz bir kaseye ya da blender koyun. Tüm bölümlerin derisi soyulup blenderda, pürüzsüz olana kadar karıştır. Blenderın çalıştırdığınızda hemen köpürecektir. Bu normal. Pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam edin. Köpük sonunda aşağı inecektir. Jeli saklama kabına dökebilir ve soğutabilirsiniz. Buzdolabında yaklaşık bir hafta saklayabilirsiniz.

Aloe vera jeli nasıl saklanmalı?

Taze aloe vera jeli buzdolabında sadece bir hafta kalabilir. Daha küçük bir yaprak kullanıyorsanız bu sorun olmayabilir, ancak büyük bir yaprak alırsanız, muhtemelen bir haftada kullanabileceğinizden daha fazla jel elde edersiniz. Hiçbirinin boşa gitmemesi için onu korumanın başka yolları da var...

Dondur

Fazla kalan aloe vera jelini buz kalıplarına dökün ve dondurun. Aloe küplerini dondurucuda güvenli bir kapta ya da torbada saklayabilirsiniz. Yanıklar için kullanmak istediğinizde aloe küplerini kullanabilirsiniz.

Alternatif olarak, aloe vera bitkisini küçük parçalar halinde kesin ve parşömen kaplı bir fırın tepsisine koyun ve dondurun. Parçalar donduğunda, dondurucuda güvenli bir kaba ya da torbaya koyun.

Doğal koruyucular ekleyin

1 bardağa 2000 mg C vitamini ve 1600 IU (1 yemek kaşığı ya da 4 400 IU kapsül) E vitamini ekleyin. Toz C vitamini ya da uygun miktarda tableti ezin. Vitaminler iyice karışana kadar karıştırın. Biraz karıştırdıktan sonra karışımı dinlendirin. Daha sonra tekrar karıştırın. Bu karışımı buzdolabında saklarsanız, jelinizin ömrünü yaklaşık 8 aya çıkmaktadır.

Kaynak: https://wellnessmama.com/natural-home/aloe-vera-gel/