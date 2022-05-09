Aloe vera bitkisinden aloe vera jeli nasıl yapılır?

Her derde deva bitki olan aloe vera, hem yüzü temizliyor ve nemlendiriyor hem de cilt yanıklarına iyi geliyor. Peki aloe vera bitkisinden aloe vera jeli nasıl yapılır?

Aloe vera bitkisinden aloe vera jeli nasıl yapılır?
Güzellik
09 Mayıs 2022 Pazartesi

Aloe vera sadece bir bitki değil. Aynı zamanda hem cildiniz hem de sağlığınız için mükemmeldir. Yanık, sivilce, güneş ve sedef hastalığı gibi deri rahatsızlıklarının sebep olduğu lekeleri tedavi eder. Peki iyileştirici özelliği bulunan aloe vera bitkisinden, aloe vera jeli nasıl yapılır?


Aloe vera neye iyi gelir?

Çoğu insan aloe vera jelinin güneş yanığı üzerindeki faydalarını biliyordur. Ağrıları yatıştırmak ve küçük yanıklardan kaynaklanan iltihaplanmayı azaltmak için harikadır, ancak buna ek olarak geniş bir kullanım alanı daha bulunmaktadır. Aloe vera, iltihap önleyici, antiseptiktir ve iyileşmeye yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir. Cildi nemlendirir ancak yağlı bir his bırakmaz, bu nedenle çoğu cilt tipi için uygundur. Bu nitelikler, özellikle kuru, kaşıntılı saç derisi ve kepekle mücadele ediyorsanız, saç ve saç derisi için de harikadır.


Birçok insan ayrıca sindirime yardımcı olmak ve mide ülserlerini hafifletmek için aloe vera'yı dahili olarak kullanır. Aloe vera jeli, vücudu yenilemeye yardımcı olan çok sayıda vitamin ve mineral içerir. Bu ilaçlar, sağlık uzmanınızın tavsiyesi altında uygulanmalıdır.


Ölümsüzlük bitkisi: Aloe vera
Ölümsüzlük bitkisi: Aloe vera

Aloe vera bitkisinin bakımı nasıl olmalıdır?

Aloe vera eviniz için harika bir bitkidir. Sadece evinizdeki havayı filtrelemekle kalmaz, aynı zamanda farklı kullanımları olduğu için harika bir seçenektir. Aloe bitkisinin bakımı kaktüse benzer. İyi drenajlı, kumlu toprak gerektirir ve dona tolerans göstermez. İç mekanlarda çok iyi sonuç verir. İyice sulayın, ancak tekrar sulamadan önce mutlaka toprağı kontrol edin. Fazla su bvitkinin bozulmasına neden olur.


Aloe vera bitkisinden aloe vera jeli nasıl yapılır?

Aloe vera yaprakları uzun ve tırtıklı kenarlarla hafifçe kavislidir. Jel, yaprağın derisi arasındaki kalın etli kısımdır. Evde kolayca hazırlayacağınız 51 güzellik reçetesi yazısını okumak için tıklayınız...


Malzemeler:

  • Aloe vera yaprağı
  • Bıçak
  • Saklamak için temiz hava geçirmez bir kap
  • Blender
  • Temiz kase

Yapılışı:

20 cm uzunluğunda olan aloe vera yaprağını kesin. Hemen kenarlarındaki tırtıklı bölümleri kesin. Sadece kenarı almaya çalışın çünkü jeli bu parçalardan çıkarmak zordur. Bıçağı yan şekilde ve şeritlerden birinin ucundaki derinin hemen altına gelecek şekilde kesmeye başlayın. Bıçağı, derinin alt kenarı ve yaprağın tüm uzunluğu boyunca dikkatlice kesin. Mümkün olduğunca fazla jel elde etmek için yaprağa yakın kalmaya çalışın. Tüm deri parçasını çıkardıktan sonra, bölümü ters çevirin ve diğer tarafla tekrarlayın.


Aloe vera bitkisinin içindeki jel kısmı 2 - 3 parçaya bölün ve temiz bir kaseye ya da blender koyun. Tüm bölümlerin derisi soyulup blenderda, pürüzsüz olana kadar karıştır. Blenderın çalıştırdığınızda hemen köpürecektir. Bu normal. Pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam edin. Köpük sonunda aşağı inecektir. Jeli saklama kabına dökebilir ve soğutabilirsiniz. Buzdolabında yaklaşık bir hafta saklayabilirsiniz.


Ev yapımı güneş kremi
Ev yapımı güneş kremi

Aloe vera jeli nasıl saklanmalı?

Taze aloe vera jeli buzdolabında sadece bir hafta kalabilir. Daha küçük bir yaprak kullanıyorsanız bu sorun olmayabilir, ancak büyük bir yaprak alırsanız, muhtemelen bir haftada kullanabileceğinizden daha fazla jel elde edersiniz. Hiçbirinin boşa gitmemesi için onu korumanın başka yolları da var...


Dondur

Fazla kalan aloe vera jelini buz kalıplarına dökün ve dondurun. Aloe küplerini dondurucuda güvenli bir kapta ya da torbada saklayabilirsiniz. Yanıklar için kullanmak istediğinizde aloe küplerini kullanabilirsiniz.


Alternatif olarak, aloe vera bitkisini küçük parçalar halinde kesin ve parşömen kaplı bir fırın tepsisine koyun ve dondurun. Parçalar donduğunda, dondurucuda güvenli bir kaba ya da torbaya koyun.


Doğal koruyucular ekleyin

1 bardağa 2000 mg C vitamini ve 1600 IU (1 yemek kaşığı ya da 4 400 IU kapsül) E vitamini ekleyin. Toz C vitamini ya da uygun miktarda tableti ezin. Vitaminler iyice karışana kadar karıştırın. Biraz karıştırdıktan sonra karışımı dinlendirin. Daha sonra tekrar karıştırın. Bu karışımı buzdolabında saklarsanız, jelinizin ömrünü yaklaşık 8 aya çıkmaktadır.



Kaynak: https://wellnessmama.com/natural-home/aloe-vera-gel/


Evde yapabileceğiniz 6 makyaj malzemesi

Kozmetik malzemeleri son dönemde yükselen fiyatlarıyla el yakmaya başladı. Ekonominizi düşünürken tasarruf etmek için kozmetik ürünü almaktansa onları kendiniz yapmayı deneyebilirsiniz. Bu nedenle sizin için evde kolayca yaparak paranızı cebinizde tutabileceğiniz makyaj malzemeleri tarifleri hazırladık.

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Ruj Ruj için ihtiyacınız olan ilk malzeme vazelin ya da eğer kolay ulaşabiliyorsanız balmumu. 1 yemek kaşığı vazelini bir kaba alarak benmari usulü eritin içine 1 tatlı kaşığı gliserin, 1 çay kaşığı vanilya özü ve istediğiniz renk gıda boyası ekleyin. Biten bir ruj kabına ya da küçük bir kaba boşaltarak buzdolabında bir gece bekletin. Gıda boyası kullanmak istemiyorsanız rujunuzu pancar, ahududu, böğürtlen gibi meyvelerle de renklendirebilirsiniz. Bu ürünü yanaklarınıza sürerek allık olarak da kullanabilirsiniz.
Far Shea yağı kullanarak sevdiğiniz renklerde bir far elde etmeniz mümkün. Öncelikle 1 tatlı kaşığı shea yağınızı yine benmari usulü eritin. İçine 1 yemek kaşığı pirinç unu ve 1 yemek kaşığı kakao koyun. İyice karıştırıp homojen bir yapı elde ettikten sonra toprak tonlarında doğal bir far elde etmiş olacaksınız. Kakao yerine gıda boyalarından yararlanarak farınızı istediğiniz renkte elde edebilirsiniz.
Bronzer: Öncelikle biten bir allık kabına ihtiyacınız olacak. Daha sonra bu kabı kakao ile doldurun. Kakaoyu kolonya ile ıslatın. Kolonyanın kabın dibine kadar eriştiğinden emin olun. 1-2 saat kadar sonra bronzer donacaktır. Üzerine bir peçete koyup presleyebilmek için uygun bir ağırlık ile 3 gün kadar bekleyin. Bronzerınız hazır! Daha turuncu bir görünüm elde etmek isterseniz içine bir miktar tarçın ekleyebilirsiniz.
Rimel: Yapması zormuş gibi görünse de aslında son derece kolay olan bu makyaj malzemesi için ihtiyacınız olan ilk şey boş ve temiz bir rimel kabı. İhtiyacınız olan diğer şeyler ise 1 çay kaşığı hindistancevizi yağı, 1 çay kaşığı E vitamini yağı ve yarım çay kaşığı soya. Bu malzemelerin hepsini benmari usulü eritip karıştırın daha sonra içine 3 çorba kaşığı aloe vera ekleyin homojen bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Rimele siyah rengini vermek için içine 1 tane aktif kömür kapsülü ekleyin.
Pudra: Yağlı ciltlerin en büyük sorunu parlamlardır. Bu parlamaların baş düşmanı ise pudralar! Evde toz pudra yapmanız oldukça kolay. Tek ihtiyacınız olan istediğiniz kadar nişasta cilt renginizi elde edebilmek için kakao ve pudranızı biraz ısıtmak için tarçın. Bu kombinasyon ile size özel pudranız hazır olacak.
Eyeliner: 1 adet aktif kömür kapsülü ile aynı oranda hindistan cevizi yağını karıştırarak kendi eyelinerınızı kolayca yapabilirsiniz.

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