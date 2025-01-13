Saçlara kış bakımı nasıl yapılır?

Dondurucu soğuklar, kuvvetli rüzgarlar, yağmur, kar, bereler derken saçlar kışın yıpranmaya çok müsait. Bu nedenle cildimiz gibi saçlarımızın da birtakım korumaya ve bakıma ihtiyacı var. Saçlarınızı kışın soğuklara karşı nasıl koruyacağınızı düşünüyorsanız bu yazımızı okumadan geçmeyin.

Saçlarınızı koruyun

Saçlarınızı soğuktan korumak için bereler, şapkalar kullanmaktan korkmayın. Eğer berelerin ve şapkaların saçlarınızı elektriklendirmesinden çekiniyorsanız da içine saten veya ipek bir kumaş dikin, böylece saçlarınız statik elektrikten nasibini almayacaktır.

Şampuanınızı dikkatli seçin

Günümüzde kullandığımız şampuanların birçoğu sülfat içerir ve sülfat saçlarımızın baş düşmanıdır. Bu nedenle mümkünse sülfatsız şampuanlar kullanmaya özen gösterin. Saçlarınızı çok sık yıkmanız ise saçlarınızda bulunan sağlıklı yağları çok azaltacağından saçlarınızın soğuğa karşı dayanıklılığını düşürür. Kuru saç da soğuklarda kırılmaya mahkumdur. Haftada 2-3 kereden fazla saçınızı yıkamayın. Çok yağlı saçlara sahipseniz kuru şampuanlardan yardım alabilirsiniz. Kuru şampuan nasıl yapılır? Detaylar içeriğimizde...

Saçlarınızı yağlarla besleyin Argan yağı, hindistancevizi yağı, zeytinyağı gibi yağlar saçlarınızı besler ve güçlendirir. Saç bakımınızı yaparken bu yağlardan faydalanarak saçlarınızın kurumasını önler, soğuklara karşı dayanıklılığını da arttırmış olursunuz. Derinlemesine bakım Haftada en az bir kez saçlarınıza nem maskesi yapmayı ihmal etmeyin. Böylece saçlarınızın elektriklenmesini engellemiş ve soğuklara karşı da korumuş olursunuz.

Saçlarınızı ısıyla şekillendirmeyin Evden çıkarken saçlarımızı kurutmaktan muhtemelen vazgeçemeyiz. Bunun üzerine bir de ısı veren şekillendiriciler uygulamak saçlarınıza bir hayli zarar veriyor. Bu sebeple duşunuzu yatmadan önce olarak mümkün olduğu kadar kendi haline bırakmak önemli. Bunun dışında şekil vermek istediğiniz zaman geceden yapacacağınız bukle ve örgülerden yararlanabilirsiniz.