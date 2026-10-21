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Uyumadan önce saçlarına alüminyum folyo sarıyorlar! Peki bu yöntem ne işe yarıyor?

Gece boyunca yastıkla temas eden saçlarda kabarma, elektriklenme ve şekil bozulması görülebiliyor. Bu soruna karşı önerilen yöntemlerden biri de kuru saç tutamlarının alüminyum folyoya sarılması. Peki, bu uygulama gerçekten işe yarıyor mu ve nelere dikkat etmek gerekiyor? Detaylar haberimizin devamında...

Uyumadan önce saçlarına alüminyum folyo sarıyorlar! Peki bu yöntem ne işe yarıyor?
Giriş: 21 Ekim 2026, Çarşamba 13:05
Güncelleme: 21 Ekim 2026, Çarşamba 13:05

Uyumadan önce saçlara alüminyum folyo sarmak, sosyal medyada dikkat çeken sıra dışı bakım yöntemlerinden biri haline geldi. Özellikle uzun, dalgalı ve kıvırcık saçlara sahip kişiler tarafından denenen bu uygulamanın, gece boyunca saçların şeklini korumasına ve elektriklenmenin azalmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor. Üstelik yöntemin arkasında, alüminyumun elektrik iletkenliğiyle ilgili dikkat çekici bir özellik bulunuyor.

SAÇLARA NEDEN ALÜMİNYUM FOLYO SARIYORLAR?

Uyku sırasında saçların yastıkla sürekli temas etmesi, sürtünmeye neden oluyor. Bu durum, özellikle kurumaya yatkın saçlarda elektriklenmeyi artırırken sabahları saçların kabarmasına ve şeklinin bozulmasına yol açabiliyor.

Son dönemde gündeme gelen alüminyum folyo yöntemi ise saçların gece boyunca daha düzenli kalmasını amaçlıyor. Saç tutamları belirli bir şekle getirildikten sonra folyoya sarılarak sabaha kadar bu formun korunması hedefleniyor.

ALÜMİNYUM FOLYONUN SAÇLARDAKİ ETKİSİ NE?

Bu yöntemin dikkat çeken yönü, alüminyumun elektriği iletebilen bir malzeme olması. Folyonun, saç tellerinde biriken statik elektrik yükünün dağılmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Uygulamanın bir diğer amacı da saçlara ısı kullanmadan şekil vermek veya önceden oluşturulan modeli korumak. Bazı kişiler folyonun vücut ısısını hafifçe tuttuğunu belirtse de bu etkinin yüzeysel olduğu ifade ediliyor.

UYUMADAN ÖNCE NASIL UYGULANIYOR?

Yöntemi denemek isteyenlerin ilk olarak saçlarının tamamen kuru olduğundan emin olması gerekiyor. Islak veya nemli saçların folyoya sarılmasından folyoya sarılmasından kaçınılması öneriliyor.

Ardından saçlar, elde edilmek istenen modele göre küçük tutamlara ayrılıyor. Her tutama istenilen biçim verildikten sonra alüminyum folyo gevşek şekilde sarılıyor.

Folyonun fazla sıkılmaması, hem gece boyunca oluşabilecek rahatsızlığın önüne geçmek hem de sabah çıkarırken saçların çekilip kopmasını önlemek açısından büyük önem taşıyor.

SAÇLARIN KABARMASINI TAMAMEN ÖNLÜYOR MU?

Alüminyum folyo kullanmanın temel amacı, saçların doğal yapısını değiştirmek değil, mevcut şeklini birkaç saat daha koruyabilmek.

Bu nedenle uygulamanın kalıcı düzleştirme veya derinlemesine nemlendirme işlemiyle aynı etkiyi göstermesi beklenmiyor. Saç bakım uzmanları da yöntemin elektriklenme ve kabarmaya karşı kesin bir çözüm olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtiyor.

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UZMANLAR BU AYRINTIYA DİKKAT ÇEKİYOR

Alüminyum folyoyla uyurken saçlarda çekilme, rahatsızlık veya aşırı sıcaklık hissedilmesi durumunda uygulamanın sonlandırılması öneriliyor.

Uyku sırasında saçların sürtünmeden daha az etkilenmesi için saten veya ipek yastık kılıfları ile saçları korumaya yönelik özel boneler de alternatif olarak gösteriliyor. Alüminyum folyo ise bazı kişilerin saç şeklini geçici olarak korumak amacıyla deneyebileceği bir yöntem olarak öne çıkıyor.

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