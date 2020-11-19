Farklı et suyu tarifleri

Kışın içinizi ısıtacak bu tarifleri mutlaka denemelisiniz...

Farklı et suyu tarifleri
Yaşam
19 Kasım 2020 Perşembe

Farklı etler, kemikler ve sebzeler kullanarak hazırlayabileceğiniz et suları ile hem lezzetli, hem de çok sağlıklı çorbalar hazırlamak mümkün. Kış mevsimi yaklaşırken bağışıklığı güçlendirecek, bolca vitamin almayı kolaylaştıracak ve içinizi ısıtacak bu tariflerin en güzel yanı da bolca hazırlanıp buzdolabında ya da buzlukta stoklanabiliyor olmaları. Böylece bir kerede büyük miktarlarda hazırlayıp uzun bir süre kolaylıkla faydalanabilirsiniz.


1- Çabuk tavuk suyu

Tavuk suyuna çorba, yüzyıllardır hastalıklara şifa olması için uzun uzun pişiriliyor. Ancak düdüklü tencerede 40 dakika boyunca kaynattığınız tavuk parçaları, hem çorbada hem de yemeklerde kullanabileceğiniz bir tavuk suyu hazırlamak için yeterli. Tüm tavuk parçalarını, özellikle kemikleri tencere koyun, üzerini iki-üç parmak geçecek kadar su ekleyin. Bir yemek kaşığı kadar sirke ilave etmek, kemiklerin içindeki etken maddelerin daha verimli bir şekilde suya bırakılmasını kolaylaştıracaktır. Tercihinize göre karışımın içine kereviz sapı, sarımsak, havuç, karabiber taneleri de ilave edebilirsiniz.


2- Hindi suyu

Tıpkı tavuk suyu hazırlar gibi, hindi eti ve kemiklerinden de lezzetli bir et suyu hazırlayabilirsiniz. Tencereye hindi parçalarını ve kemiklerini koyun, üzerine su ve bir yemek kaşığı sirke ilave edin. Karışımın özellikle şifalı olması için içine zerdeçal, sarımsak, soğan ilave edebilirsiniz. Sebze parçaları da hindi suyuna çok yakışacaktır. Yemek hazırlarken kalan sebze parçaları (maydanoz sapları, havuç başları vb.) bu karışımlara ilave edilebilir. Hindi eti de tıpkı tavuk gibi, düdüklüde 40-45 dakika, tencerede 2-3 saat kadar pişirilebilir.


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3- Balık suyu

Bizde pek yaygın olmasa da, balık ile hazırlanan et suyu birçok kültürde popüler. Ayıklanmış balık parçalarını (kafa, kemik ve kuyruklar dahil) bol suyla tencereye alın, içerisine soğan, kerevi, havuç, limon suyu ve sirke ilave edin. Karışımı 30-40 dakika boyunca kaynatmak yeterli olacaktır.


4- İlikli kemik suyu

Dana ya da kuzu kemiği ile hazırlanan ilikli kemik suyunda da püf noktası, karışıma bir yemek kaşığı kadar sirke ilave etmek. Böylece ilikteki yoğun maddeler suya daha kolay karışacaktır. Karışıma yine soğan, havuç ve benzeri sebzeler ilave edin ve çok kısık ateşte 24 saate kadar kaynatın. (Düdüklüde yapacaksanız 7-8 saat de kaynayabilir.)


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Faydaları saymakla bitmiyor: Kemik suyu

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