Faydaları saymakla bitmiyor: Kemik suyu

Hayvan kemiklerinin ve bağ dokularının uzun süre kaynatılmasıyla elde edilen bir sıvıdır. Kemik ilikleri, ayaklar, tırnak-gaga gibi parçalar, taşlıklar, kanatlar ve bağ dokusu içeren parçalar da ilave edilerek hazırlanabilir.
1 kilo kemik, büyükçe bir tencerede 4-5 litre kadar soğuk suya konur ve 2-3 yemek kaşığı elma sirkesi ilave edilerek 1 saat kadar bekletilir. Bu süreç, parçalardaki minerallerin yüzeye çıkmasını sağlar. Daha sonra ocağın altı açılarak kaynatılır ve kısık ateşte en az 8, en çok 24 saat boyunca kaynatılır. Kaynadıkça tencerede oluşan köpükler bir kaşık yardımıyla alınmalıdır. Kaynatma süresi arttıkça kemik suyunun besin değeri güçlenecektir. İsterseniz kaynattığınız suya son 1 saatte soğan, havuç, sarımsak gibi sebzeler de ilave edebilirsiniz. Tuz ekleyecekseniz, mümkün olduğunca sonradan ilave etmeniz önerilir. Kemik suyu hazırlarken kullanacağınız parçaların mümkün olduğunca organik beslenmiş, serbest gezen hayvanların parçaları olmasına dikkat etmeniz, üreteceğiniz kemik suyunun kalitesini önemli ölçüde artıracaktır.
Kemik suyu buzdolabında 3-4 gün, buzlukta 3 ay kadar saklanabilir. Sıcakken cam kavanoza koyup ağzını sıkıca kapattığınızda buzdolabında daha uzun süre dayanacaktır. Küçük miktarlarda (karton bardakta, buz kalıbında vs.) dondurmak kullanım kolaylığı sağlayacaktır.
Buzdolabında sakladığınız veya dondurduğunuz kemik suyunu yemeklere ve çorbalara ilave edebilir veya biraz ısıtarak doğrudan içebilirsiniz.
100 gram kemik suyunun besin değerleri yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:
Kemik çeşidi ve diğer malzemelere bağlı olarak çeşitli miktarlarda A, C, D, E, K, B6, B12 vitaminleri, folat vitaminleri ve kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum, çinko, bakır, manganez, selenyum minerallerini içerir. Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri bakımından da zengindir.
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