Kemik suyunun faydaları nelerdir?

Sağlığa birçok faydası bulunan kemik suyu ile ilgili merak edilenler

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Faydaları saymakla bitmiyor: Kemik suyu

Kemik suyu nedir?

Hayvan kemiklerinin ve bağ dokularının uzun süre kaynatılmasıyla elde edilen bir sıvıdır. Kemik ilikleri, ayaklar, tırnak-gaga gibi parçalar, taşlıklar, kanatlar ve bağ dokusu içeren parçalar da ilave edilerek hazırlanabilir.

 

Kemik suyu tarifi

1 kilo kemik, büyükçe bir tencerede 4-5 litre kadar soğuk suya konur ve 2-3 yemek kaşığı elma sirkesi ilave edilerek 1 saat kadar bekletilir. Bu süreç, parçalardaki minerallerin yüzeye çıkmasını sağlar. Daha sonra ocağın altı açılarak kaynatılır ve kısık ateşte en az 8, en çok 24 saat boyunca kaynatılır. Kaynadıkça tencerede oluşan köpükler bir kaşık yardımıyla alınmalıdır. Kaynatma süresi arttıkça kemik suyunun besin değeri güçlenecektir. İsterseniz kaynattığınız suya son 1 saatte soğan, havuç, sarımsak gibi sebzeler de ilave edebilirsiniz. Tuz ekleyecekseniz, mümkün olduğunca sonradan ilave etmeniz önerilir. Kemik suyu hazırlarken kullanacağınız parçaların mümkün olduğunca organik beslenmiş, serbest gezen hayvanların parçaları olmasına dikkat etmeniz, üreteceğiniz kemik suyunun kalitesini önemli ölçüde artıracaktır.

 

Kemik suyu nasıl saklanır?

Kemik suyu buzdolabında 3-4 gün, buzlukta 3 ay kadar saklanabilir. Sıcakken cam kavanoza koyup ağzını sıkıca kapattığınızda buzdolabında daha uzun süre dayanacaktır. Küçük miktarlarda (karton bardakta, buz kalıbında vs.) dondurmak kullanım kolaylığı sağlayacaktır.

 

Kemik suyu nasıl tüketilir?

Buzdolabında sakladığınız veya dondurduğunuz kemik suyunu yemeklere ve çorbalara ilave edebilir veya biraz ısıtarak doğrudan içebilirsiniz.

 

Kemik suyu besin değerleri

100 gram kemik suyunun besin değerleri yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

  • 16 kalori
  • 0,28 gram yağ
  • 0,22 gram karbonhidrat
  • 3,06 gram protein
  • 93 mg sodyum
  • 52 mg potasyum

 

Kemik çeşidi ve diğer malzemelere bağlı olarak çeşitli miktarlarda A, C, D, E, K, B6, B12 vitaminleri, folat vitaminleri ve kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum, çinko, bakır, manganez, selenyum minerallerini içerir. Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri bakımından da zengindir.

 

Kemik suyunun faydaları nelerdir?

  • Sindirim sistemi için faydalıdır. Kemik suyu, içerdiği jelatin ile bağırsak yapısını destekler ve özellikle sızdıran bağırsak sendromu için oldukça etkili bir çözümdür. Bağırsağın içyapısının güçlenmesine yardımcı olur.

 

  • Kemik suyunda bulunan aminoasitler, güçlü birer antienflamatuar olarak etki gösterir. Vücuttaki iltihabın azaltılmasına yardımcı olurken enflamasyona bağlı gelişen kalp hastalıkları, diyabet, metabolik sendrom, Alzheimer, artirit ve bazı kanser çeşitlerine karşı koruma sağlar.

 

  • İçerdiği kolajenler eklem ve kemik sağlığını destekler. Glukozamin ve kondroitin içeriği ile eklem ağrısı ve osteoartirite bağlı rahatsızlıkların giderilmesinde etkili olur.

 

  • Tokluk hissini artırarak yağ yakma ve kilo verme sürecini desteklerken, kas üretimini kolaylaştırır.

 

  • Kemik suyunda bulunan glisin adlı aminoasit, rahatlatıcı etki göstererek uyku düzenini iyileştirir ve uyku bozukluklarının giderilmesinde yardımcı olur. Glisin aynı zamanda gündüz yorgunluğunu da gidermeye yardımcı olarak zihinsel fonksiyonları ve hafızayı da destekler.

 

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