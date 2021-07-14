En dağınık burç hangisi?

“Masam dağınıkken daha iyi çalışırım”. “Toza tahammül edemem”. “Renk uyumu benim için çok önemlidir”. Hangi burçlar olduğunu tahmin edebilir misiniz? Zodyağın 12 burcu için astrologlar ve iç mimarların bazı ortak görüşleri var.

Evlerimizin dekorasyonu bizi yansıtıyor. Evlerimize bakma şeklimiz de… Hepimiz düzenli insanlar olduğumuzu söylemek istesek de durumun her zaman böyle olmadığını biliyoruz. Bazı insanlar her şeyin tozunu almadan rahat edemezken bazıları da bulaşıkları uzun süre lavaboda bekletmeyi umursamazlar.

1- Başak burcu

Listenin 1 numarasında yer almanız kimse için şaşırtıcı değil. Her şeyin düzenli, yerinde ve kesinlikle temiz olmasını seviyorsunuz. Temizlik ve düzen konusunda zaman zaman takıntı düzeyine yaklaşıyorsunuz. Hijyen sizin için çok önemli. Çizginiz net. Ev temizliği ve düzeni konusuda söyleyeceğiniz tek bir şey varsa da şudur: “Hiç kimse evimi dağıtamaz.”

2- Boğa burcu

Güzellik ve bakım işlerine düşkünsünüz. Eviniz de bunu yansıtıyor. Etrafınız dağınıksa rahatlayamazsınız. Evde huzur ve konfor sizin için oldukça önemlidir. Her şeyin güzel ve düzenli görünmesini istersiniz. Bunun tek sebebinin rahatlamak olduğunu söylemek yanlış olur. Kimsenin sizi yargılaması için bir sebep vermek istemezsiniz. Aksi halde bir Boğa olduğunuzu onlara gösterirsiniz. Ay burcu Boğa olanların özellikleri için tıklayın!

3- Oğlak burcu

Listenin ilk 3’ünü toprak grubu burçların alması şaşırtıcı değil. Ev ve yuva konuları ile ilgili olan toprak elementinde siz de ev ile ilgili kuralları ve düzeni belli olan bir burçsunuz. Ev işleri sizin için diğer işlerden daha öncelikli değildir ancak evdeki işleri iyi şekilde yürütmek ve düzen sağlamak için güçlü bir istek duyarsınız. Bunun için de tüm sorumlular ve sorumlulukları sıkça gözden geçirirsiniz.

4- Akrep burcu

Bir şeyleri kendinize saklamayı seviyorsunuz ve bunu yaparken pek çok kişi karmaşık şekilde eşya biriktireceğinizi düşünebilir. Ancak Akrep burçları kimseyi etkilemek veya kimseden bir şey esirgemek için değil, kendi özel alanlarını sevdikleri için bu alana özen gösterirler. Kendi içine dönmeyi seven Akrep burcu, kimse görmeyecek olsa bile ortamlarını düzenli tutar. Prensipleriniz bellidir. Düzeniniz de bunu yansıtır.

Astrolojide evlerin anlamı

5- Yengeç burcu

Yengeçler tipik olarak evdeki konforlarına düşkündür. Ancak bir Yengeç burcu olarak sadece kendinizin değil, evinize gelen insanların da rahat etmesini istersiniz. Evinize düşkün olsanız da her gün temizlik yaptığınız söylenemez. Yine de genellikle evinizi bir şekilde düzende tutarsınız. Evinizin ziyarete açık ve misafirperver görünmesini istersiniz. Bu konseptin bir parçası olarak eşyalarınızın dağınık durmamasına dikkat edersiniz.

6- Koç burcu

Hayat kısa ve siz de hayatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsunuz. Arkadaşlarınızla çıkmak yerine ev işlerine öncelik vermezsiniz. Ancak tepeniz atarsa veya sıkılırsanız tam bir temizlik çılgınlığına kapılmanız da mümkündür. Genel olarak düzenlisinizdir ancak eviniz biraz dağılsa bile onunla bir çırpıda ilgilenmeniz uzun sürmez. Hızla toparlarsınız. Ay burcu Koç olanların özellikleri...

7- Aslan burcu

İyi bir izlenim bırakmayı seversiniz ancak bunu öncelikle kişiliğinizle yapmak istersiniz. Hiçbir şekilde kirli ortamda yaşayan biri değilsiniz ancak evinizde bir miktar dağınıklığa rastlamak mümkündür. Göz alıcı dekorasyona düşkün de olsanız hızlı akan yaşamınız dolayısıyla evinizin her köşesinin düzenli olduğunu söylemek güçtür. Neyse ki fazla uğraşmadan düzenlenebilecek şık bir eviniz vardır. Sadece bunu yapmakla uğraşmak istemezsiniz. Yapan birilerinin olmasına da asla “Hayır” demezsiniz.

8- Kova burcu

Tıpkı bir Aslan burcu gibi sizin yaşamınızda da çok şey olur. Çoğunluğu da öncelikle kafanızın içindedir. Genellikle kendinize bakmaya çalışırsınız ancak ev işi ve fikirleriniz arasında seçim yapmak gerekirse cevap basittir. Kimseyi etkilemeye çalışmazsınız ancak sizi enerji patlamasıyla temizlik yaparken görenler olabilir. Yakın çevreniz, bunu zihninizi rahatlatmak ve arındırmak için yaptığınızı bilirler.

9- İkizler burcu

Temizlik konusunda hep bir niyetiniz olsa da tam bulaşık yıkamaya başladığınızda bir telefon gelir ve bu işi yarıda bırakabilir hatta unutabilirsiniz. Tam çamaşırları katlamaya başlarsınız ve telefonunuzda okumanız gereken bir bildirim açılır. Siz farkına bile varmadan evinizde bir gün daha geçer ve evinizde işler gelişigüzel yapılmış veya yarım kalmış halde olur. Evinizde bir sosyalleşme gerçekleşecekse işler değişir. Misafirler motivasyon kaynağınız olsa da günlük yaşamda dikkatinizi dağıtacak çok şey vardır. Dolayısıyla evinizi de…

10- Terazi burcu

Bendinizi bu listenin sonlarında görmek size biraz garip gelebilir ancak estetiğe düşkün Terazi burcunun evinin bir o kadar da düzenli olduğunu söylemek zordur. Güzel şeylere doğru çekildiğiniz biliniyor ancak bu, her şeyi düzenli olarak en iyi halde tuttuğunuz anlamına da gelmiyor. Alırken kendinizi şımarttığınız eşyaları sonradan asla ihmal etmediğinizi söylemek güç. Ancak tıpkı İkizler burcu gibi evinizde bir etkinlik yapıyorsanız işler değişir, her şeyin yerli yerinde olması ve şık sunumlar için bir zanaatkar titizliğinde çalışırsınız.

11- Balık burcu

Her zaman bir şeylerin konforlu ve rahatlatıcı olması için çabalıyorsunuz. Bu nedenle bu zihniyetin temizlik alışkanlıklarınız için de geçerli olması şaşırtıcı değil. Eşyaların düzenli halde olmamasına pek aldırmazsınız.

12- Yay burcu

Hayatta bağımsızlık, macera, mutluluk ve mizah gibi şeylerin önemli olduğunu düşünüyorsunuz. Genellikle bir sonraki maceranızı planlamakla o kadar meşgulsünüz ki, zaten nadiren evdesiniz. Sonradan kirlenecek bir şeyi neden temizleyesiniz ki? Evinizi düzene sokmak için zaman harcamak istemezsiniz. Eviniz seyahatlerden topladığınız objelerle doludur. Zaman zaman onları düzenlemek sizin için yeterlidir. Eviniz dağınık görünse de birçok arkadaşınız tarafından "Ruhu var" diye tanımlanır. Ay burcu Yay olanların özellikleri için tıklayın!