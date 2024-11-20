Lodosa karşı alınması gereken tedbirler nelerdir?

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) yapılan açıklamada perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini kaydedildi. Kuvvetli lodos ve karayel ile birlikte kuvvetli sağanak yağış beklenirken hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşeceği öngörülüyor. Peki, lodosa karşı nasıl tedbir alınır?

Lodosa karşı alınması gereken tedbirler nelerdir?
Yaşam
Giriş: 20 Kasım 2024 22:36 Güncelleme: 21 Kasım 2024 00:01
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Lodos, özellikle kıyı bölgelerinde etkili olan ve zaman zaman fırtına şiddetine ulaşabilen sıcak bir rüzgardır. Hem günlük hayatı hem de güvenliği tehdit edebilen lodos fırtınalarına karşı önceden önlem almak önemlidir. İşte lodos sırasında alınması gereken temel tedbirler:


Ev ve iş yerinde lodosa karşı alınması gereken önlemler

Pencereleri ve kapıları güvenceye alın: Şiddetli rüzgar camları kırabilir veya kapıları zorlayabilir. Pencerelerinizi sıkıca kapattığınızdan emin olun.


Çatınızı kontrol edin: Lodos öncesinde çatıda gevşek kiremit veya malzeme olup olmadığını kontrol edin ve onarım yapın.

Balkon ve bahçeleri boşaltın: Çiçek saksıları, sandalyeler veya masa gibi eşyalar rüzgarla savrulup tehlike yaratabilir. Bu tür eşyaları içeri alın veya sabitleyin.


Dışarıdayken lodosa karşı dikkat edilmesi gerekenler

Açık alanlardan uzak durun: Ağaç altlarında, bina çıkıntılarının yakınında veya tabelaların altında bulunmamaya özen gösterin.


Araç kullanırken dikkatli olun: Lodos sırasında araç kullanıyorsanız, özellikle yüksek rüzgar alan köprüler ve açık alanlarda hızınızı düşürün. Yan rüzgar, aracın kontrolünü zorlaştırabilir.


Denize girmeyin ve tekne kullanmayın: Lodos sırasında deniz oldukça dalgalı olur. Balıkçılar ve denizciler için tehlikeli bir ortam oluşabilir.


Sağlık açısından lodosa karşı alınması gereken önlemler

Karbonmonoksit zehirlenmesine dikkat edin: Lodos sırasında sobalar ve bacalar doğru çalışmayabilir, bu da karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açabilir. Bacaların çekişini kontrol edin ve sobaları dikkatle kullanın.


Alerji ve solunum problemleri için hazırlıklı olun: Lodosun taşıdığı toz ve polenler alerji veya astım gibi sorunları olan kişilerde sağlık problemleri yaratabilir. Bu durumda, maske kullanmayı düşünebilirsiniz.


Elektrik ve altyapı sorunlarına hazırlık

Elektrik kesintilerine karşı yedekli olun: Şiddetli lodos elektrik hatlarına zarar verebilir. Yedek ışık kaynağı (fener, mum) ve taşınabilir şarj cihazları bulundurun.

Doğal gaz ve su sistemlerini kontrol edin: Acil durumlarda gaz kaçağına karşı doğal gaz vanasını kontrol etmek önemlidir.


Lodos, doğru tedbirler alındığında tehlikeleri minimize edilebilecek bir doğa olayıdır. Hem kendi güvenliğiniz hem de çevrenizdeki insanların güvenliği için bu önlemleri ihmal etmeyin ve hazırlıklı olun.


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