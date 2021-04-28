Hamilelikte normal olan şeyler

Hastalık belirtisi gibi görünen bazı problemlerin çoğu, aslında hamilelik dönemine özgü sorunlar olarak ortaya çıkıyor. Elbette ki tüm bu yakınmaların altında gerçek hastalık belirtileri de yatabileceği için her anne adayının kendi doktoruna danışması en doğrusu! Hamilelikte çoğunlukla “normal” kabul edilen durumlara kısaca göz atalım.

Hamilelikte karın ağrısı ve bel ağrısı

Hamile kadınlar, kasık ve bel bölgelerinde ve genel olarak “karın” olarak adlandırılan bölgede çeşitli ağrılarla karşılaşabilirler. Bu ağrılar bazen endişe verici olabilirken uzmanlar hamileliğin erken belirtileri arasında görülen kasık ağrısının genellikle normal kabul edilen bir durum olduğunu söyler. Kasık ağrısıyla beraber başka bazı belirtiler görülmesi durumunda vakit kaybetmeden bir uzmana danışılması önerilir. Hamilelikte kasık ağrısıyla birlikte görülebilen bel ağrılarının da çeşitli sebepleri bulunur. Hamilelikte yaşanan bel ağrısında anne adayının anatomik yapısı, spor geçmişi, hamilelik boyunca aldığı kilolar ve genel sağlık durumu bel ağrısı görülme ihtimali üzerinde etkilidir. Duruş değişikliği, kilo artışı, stres veya hamilelik hormonları bel ağrısına yol açabilir. Hamileliğin hem ilk haftalarında hem de ilerleyen haftalarında yaşanan bel ağrısı çeşitli sebeplerle oluşabilir. Peki, hamilelikte bel ağrısı nasıl geçer? Yanıtları için bu yazıyı okuyabilirsiniz.

Hamilelikte unutkanlık neden olur? İşte “Hamile kafası” sebepleri

Hamilelikte unutkanlığa iyi gelen şeyleri araştıran birçok anne adayı bulunur. İyi haber şu ki, hamilelik döneminde yaşanan unutkanlık, dalgınlık ve hafıza problemleri geçicidir. “Hamile kafası” ile ilgili çoğunlukla hormonlar suçlu bulunsa da gebelik boyunca beyinde yaşanan bazı değişimlerle ilişkili gösterilir. Unutkanlık yaşamayan hamileler olduğu gibi stres, uykusuzluk, kaygı gibi faktörlerin eklenmesiyle tetiklenen hafıza problemi yaşayan anne adaylarına da rastlanır. “Hamilelik sürecinde unutkanlık neden olur?” sorusunun cevabı için tıklayın.

Burun kanaması normal midir?

Hamilelikte burun kanaması yaşayan anne adayları ilk başta endişe duyarlar. Hamilelikte burun kanaması, çoğunlukla anne adayının vücudunda artan kan basıncının ince ve yüzeysel kan damarlarına etki etmesi sebebiyle ortaya çıkar. Bebeğin cinsiyeti ile ilgili bir işaret olduğu düşünülse de bunun bilimsel kanıtı yoktur. Gebelikte yaşanan burun kanamasının nedenleri ve çözüm önerileri için “Hamilelikte burun kanaması normal mi?” yazısını okuyabilirsiniz.

Hamilelikte ishal

İshal, hamilelik döneminde görülen sindirim sistemi problemlerinden biridir. İshal birçok sebeple ortaya çıkabileceği için tedavisi de değişkenlik gösterir. Viral enfeksiyon kaynaklı ishallerin ayrıca değerlendirilmesi ve tedavisinin düzenlenmesi gerekir. Hamilelikte ishal normal midir? Doğum belirtisi midir? Hamilelikte ishale ne iyi gelir? Bu sorular için çeşitli cevaplar bulunur. Okumak için tıklayın.

Hamilelikte akıntı olur mu? Neden olur?

Hamilelikte akıntı nedenleri, akıntının rengine ve cinsine ve beraberinde görülen belirtilere göre değişkenlik gösterir. “Hamilelikte akıntı normal midir? Neden olur? Ne zaman görülür?” Bu soruların ilk yanıtlarını almak için, uzman hekime danışmak gerekir. Özellikle hamileliğin ileriki haftalarında suyun gelmesi ile karıştırıldığı durumlar olabilir. Hamilelikte görülen akıntının ağrı, kaşıntı veya yanma ile birlikte görülmesi enfeksiyon veya mantar gibi rahatsızlıkların belirtisi olabilir. Hamilelikte akıntı konusunda daha fazla bilgi için tıklayın.

Hamilelikte sivilce ve akne neden olur?

Gebelik döneminde yüzde görülen lekelerin yanı sıra sivilce sorununa rastlamak da mümkündür. Ciltte adeta ergenlik dönemindekine benzer şekilde sivilce ve akne görülmeye başlanabilir. Hamilelikte yaşanan hormon değişiminin tetiklediği bu durum karşısında sivilce ilacı kullanmak ise gebeler için oldukça sakıncalıdır ve fetüs sağlığını etkiler. Uzmanlar hamilelikte görülen sivilceler için bu döneme özel önerilerde bulunuyor. “Hamilelikte cilt bakımı” konusunda detaylı bilgi almak için tıklayın.

Hamilelikte uykusuzluk için çözüm var mı?

Anne adayları hem bedensel hem de ruhsal değişimler yaşarlar. Özellikle de büyüyen karın dolayısıyla rahat yatmak zorlaşırken mide yanması ve reflü gibi sıkıntılar da uykuya dalmayı güçleştirir. Sık sık idrara çıkmak ve hamilelikte 24. haftadan itibaren görülebilen kramplar uyku kalitesini etkiler. Hamilelikte uykusuzluğa iyi gelen öneriler arasında ilaç kullanımı bulunmamaktadır. Bunun yerine fiziksel ortamı rahatlatmak ve “uyku hijyenini” sağlamak gibi öneriler sunulur. “Hamileler için rahat uyku önerileri” yazısı için tıklayın.

Hamilelikte nefes darlığı neden olur?

Nefes darlığı, hamilelik döneminde ister istemez yaşanan bir durumdur. Büyüyen rahmin iç organlara ve özellikle de diyafram kasına yaptığı baskı nedeniyle hamile kadınlar nefes alışverişte sıkıntı yaşayabilir. Nefes darlığı, akla Covid-19 ve benzeri ihtimalleri getirebildiği gibi sadece hamileliğe özgü değişikliklerden de kaynaklanabilir. Altta yatan sebeplerin ortaya çıkarılmasının yanı sıra rahatlatıcı bazı yöntemler uygulamak da önemlidir. “Hamilelikte nefes darlığı neden olur, nasıl geçer?” yazısı için tıklayın.

Hamileliğin bir sürprizi: Bulanık görme

Hamilelik döneminde yaşanan ilginç durumlardan biri de görmede yaşanan değişikliklerdir. Bazı anne adayları, özellikle de artan ödemle birlikte bulanık görmeden şikayetçi olabilir. Vücudun değişen sıvı dengesiyle ilişkilendirilen bu durum, doğumdan sonra bazen hızla, bazen de yavaş yavaş normale döner. Düşük oranda yaşansa da hamilelikte yaşanan göz problemleri, altta yatan yüksek tansiyon ve preeklampsi gibi başka rahatsızlıkların habercisi olabilir. Bu açıdan özellikle de ani başlayan bulanık görme gibi problemleri uzmana danışmakta fayda vardır. "Hamilelikte bulanık görme" bilgileri için tıklayın.

Hafta Hafta Hamilelik takibi

Her kadının gebelik yolculuğu kendine ve bebeğine özeldir. Bu eşsiz döneme ait değişimleri düzenli takip etmek heyecan vericidir. Hamileliğiniz boyunca her hafta bedeninizde yaşayacağınız değişimleri ve bebeğinizin gelişimini Hafta Hafta Hamilelik bölümümüzden takip edebilirsiniz.