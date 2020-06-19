Özlem Özülker
Özlem Özülker
19 Haziran 2020 Cuma

Toprak elementi

5 KADİM RUH


Toprak

Su

Ateş

Hava

Boşluk


Evren’in kadim ruhlarını tanır mısın?

Onların burada ne yapıklarını, kim olduklarını?

Bilir misin ki sen onların içinde yaşarken, onlar da senin içinde yaşar.

Öyleyse kendini tanıyor musun?

İçinde yaşadığın “evi” ne kadar tanıyorsun?

Beslendiğin kaynak esasında nedir bilir misin?

Yaşamı düşünerek mi, duyumsayarak mı yaşarsın?

İletişimi hangi boyuttan kurmaktasın?


Gel… Biraz kadim ruhları ziyaret edelim, onlarla daha yakından tanışalım.

Ne dersin?


TOPRAK:


Toprak Ana’dır. Doğurur. Besler. Hem alan hem verendir.

Toprak niyettir, ekilen tohumdur.

Doğu yönün ruhunu taşır. Güç hayvanı kartaldır. İlkbaharı, yeni başlangıçları, karşılamayı, kabulü getirir. Sezgileri güçlendirir.

Teslimiyeti ve tevazuyu öğretir.

Berekettir o, bir verirsin 10 alırsın.


Toprağı tanımak sabır gerektirir. Zamanı ve döngüleri öğretir.

O’nu tanıdıkça güvenmeyi öğrenirsin.


Bilge bir öğretmen ve şefkatli bir rehberdir, Toprak…


Yeri geldiğinde celallenir, sarsar, silkeler, içini boşaltır ve eskimişi üstünden atarak kendini yeniler.


Yeri geldiğinde silkelenip yenilenmek gerektiğini hatırlatır.

Öfkenin değil ama celallenmenin doğallığını ve taşıdığı gücü gösterir.


Kökleri en iyi o öğretir.

Köklenmenin ne olduğunu, ayakta nasıl duracağımızı, gücün gerçekte ne olduğunu.


Tek istediği, onunla iletişime geçmemiz…

Yalnızca ona kulak vermemiz…

Ve onu analiz eden akıl değil gönül kulağı ile dinlememiz.


Korkmamayı öğretir Toprak Ana, belki de hatırlatır.

Güveni, onun sürekliliği ve düzenli ritmiyle hatırlarız.


Bana yaklaşırsan senin ağırlığını alır, hafiflemene yardım ederim, diyor.


Bedenin benim,

Ve benim de rahmim var, diyor toprak.


Bedendeki rahimle toprak birbirine bağlıdırlar, daimi iletişim halindeler.

İkisi arasında mahrem bir ilişki var.

Toprak da rahimdir.


Rahim, sadece kadında değil erkekte de organ olarak değil ama bilinç olarak, bilhassa alt karında ve kalplerinde bulunur.

Ve erkekler toprakla kalb yoluyla iletişim kurarlar.

Kalbi uyanan insan doğayı duyumsamaya ve onu anlamaya başlar, doğaya yakınlaşanın ise kalbi uyanır.


Akıl da kalbe uyumlanır.


Toprak, şükür etmeye davet ediyor bizi, insanı.

Teşekkür etmeyi, değer bilmeyi hatırlatıyor, öğütlüyor.

Şükür bolluk ve berekettir, diyor.


Şükür etmeyi bilirsen bolluk ve bereketin hiç eksik olmaz.

Daima bunu söylüyor, şimdi ise daha bir sesli söylüyor.


RAHMAN’dır, RAHİM’dir o.


Mağaralar, mineraller, bitkiler ve tüm canlıların evidir, Yaratıcı bilincin vücuda gelişidir O.


ÖZ.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

Diğer Yazarların Yazıları

Çok konuşmaya karşı reçete Duygu Kâmuran
Bu korkuyu yenmek istiyorum Yeşim Tijen
Boyamak Şebnem Seçkiner
5 Kadim Ruh - Bölüm 1: Toprak Özlem Özülker
Dönüşüm Ayşe Dirikman
Yengeç burcunda güneş tutulması: Yeryüzünün Arafı Kristin Demirci
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.