Toprak elementi

5 KADİM RUH

Toprak

Su

Ateş

Hava

Boşluk

Evren’in kadim ruhlarını tanır mısın?

Onların burada ne yapıklarını, kim olduklarını?

Bilir misin ki sen onların içinde yaşarken, onlar da senin içinde yaşar.

Öyleyse kendini tanıyor musun?

İçinde yaşadığın “evi” ne kadar tanıyorsun?

Beslendiğin kaynak esasında nedir bilir misin?

Yaşamı düşünerek mi, duyumsayarak mı yaşarsın?

İletişimi hangi boyuttan kurmaktasın?

Gel… Biraz kadim ruhları ziyaret edelim, onlarla daha yakından tanışalım.

Ne dersin?

TOPRAK:

Toprak Ana’dır. Doğurur. Besler. Hem alan hem verendir.

Toprak niyettir, ekilen tohumdur.

Doğu yönün ruhunu taşır. Güç hayvanı kartaldır. İlkbaharı, yeni başlangıçları, karşılamayı, kabulü getirir. Sezgileri güçlendirir.

Teslimiyeti ve tevazuyu öğretir.

Berekettir o, bir verirsin 10 alırsın.

Toprağı tanımak sabır gerektirir. Zamanı ve döngüleri öğretir.

O’nu tanıdıkça güvenmeyi öğrenirsin.

Bilge bir öğretmen ve şefkatli bir rehberdir, Toprak…

Yeri geldiğinde celallenir, sarsar, silkeler, içini boşaltır ve eskimişi üstünden atarak kendini yeniler.

Yeri geldiğinde silkelenip yenilenmek gerektiğini hatırlatır.

Öfkenin değil ama celallenmenin doğallığını ve taşıdığı gücü gösterir.

Kökleri en iyi o öğretir.

Köklenmenin ne olduğunu, ayakta nasıl duracağımızı, gücün gerçekte ne olduğunu.

Tek istediği, onunla iletişime geçmemiz…

Yalnızca ona kulak vermemiz…

Ve onu analiz eden akıl değil gönül kulağı ile dinlememiz.

Korkmamayı öğretir Toprak Ana, belki de hatırlatır.

Güveni, onun sürekliliği ve düzenli ritmiyle hatırlarız.

Bana yaklaşırsan senin ağırlığını alır, hafiflemene yardım ederim, diyor.

Bedenin benim,

Ve benim de rahmim var, diyor toprak.

Bedendeki rahimle toprak birbirine bağlıdırlar, daimi iletişim halindeler.

İkisi arasında mahrem bir ilişki var.

Toprak da rahimdir.

Rahim, sadece kadında değil erkekte de organ olarak değil ama bilinç olarak, bilhassa alt karında ve kalplerinde bulunur.

Ve erkekler toprakla kalb yoluyla iletişim kurarlar.

Kalbi uyanan insan doğayı duyumsamaya ve onu anlamaya başlar, doğaya yakınlaşanın ise kalbi uyanır.

Akıl da kalbe uyumlanır.

Toprak, şükür etmeye davet ediyor bizi, insanı.

Teşekkür etmeyi, değer bilmeyi hatırlatıyor, öğütlüyor.

Şükür bolluk ve berekettir, diyor.

Şükür etmeyi bilirsen bolluk ve bereketin hiç eksik olmaz.

Daima bunu söylüyor, şimdi ise daha bir sesli söylüyor.

RAHMAN’dır, RAHİM’dir o.

Mağaralar, mineraller, bitkiler ve tüm canlıların evidir, Yaratıcı bilincin vücuda gelişidir O.

ÖZ.