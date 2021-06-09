Yönetici Gezegeni: Jüpiter

Element: Ateş

Nitelik: Değişken

Uğurlu Sayıları: 5, 7

Gün: Perşembe

Uğurlu Taşı: Turkuaz

Renk: Mor

Tarot kartı: Denge

Hayvan: At

Bitki: Nergis, dut, meşe

Kıymetli Maden: Teneke

Anahtar Kelimeler: İyimser, meraklı, hoşgörülü, asil, hevesli

Yay Takım Yıldızı (Astronomi)

Parlak yıldızlara sahip olan Yay takımyıldızı gökyüzünde fark etmesi en kolay burçlardan biridir. En parlak yıldızları ( Delta, Epsilon, Zeta, Phi, Lambda, Gamma-2, Sigma ve Tau Sagittarii) çaydanlığı andıran bir biçim oluşturuyor. Latince ismi olan Sagittarius okçu demektir.

Ay burcu Yay olanların olumlu yanları nelerdir?

Hoşgörülü, iyimser, neşeli, esnek, hevesli, motivasyonu yüksek, inançlı, maceracı, dışa dönük, hesapsız, yenilikçi, keşfetmek isteyen, özgürlükçü, sıcak, mutlu olması kolay, sempatik.

Ay burcu Yay olanların olumsuz yanları nelerdir?

Yay burcu inancın, uzakların, iyimser ve vizyon sahibi olmanın, keşfetmenin ve genişlemenin burcudur. Ay, astrolojide kısaca bizim fabrika ayarlarımızdır. Dürtüsel, bilinçsiz, otomatik tarafımızdır. Ay, Yay insanları dürtüsel olarak özgürlük, hareket alanı ve keşfetmek ister. İyimser, neşeli, hevesli ve saftır. Detaylarda boğulmak yerine büyük resmi görmek ister. Yay burcu Jüpiter yönetimindedir, iyi şans ve genişleme ile alakalıdır. Bu sebeptendir ki Ay Yay kişileri yüce gönüllü ve iyimserdir. Erken yaşta uzaklara, yabancı dillere, öğretmeye, öğrenmeye, dinlere ve inanç sistemlerine ilgi duymaya başlar. Ailesini ve özellikle annesini de inançlı, siyasi görüşü güçlü, rahat, pek sorumluluk almak istemeyen kişiler olarak görür. Ayrıca küçük yaşta yabancı ülkelere yerleşilmiş, en azından çok gezilmiştir. Ebeveynlerden biri yabancı olabilir.

Ay burcu Yay olan kadınların özellikleri

Ay, Yay kadını da annesi gibi rahat, iyimser, detaylardan uzak, biraz sorumluluk duygusu geliştirmesi gereken, özgürlük duygusu yüksek, vizyon olarak zamanının ötesindedir. Daimi öğrenci/öğretmendir.

Ay burcu Yay olan erkeklerin özellikleri

Ay, Yay erkeği de iyimser, kendisi gibi eğlenceli, beraber yeni ufuklar keşfedebilecekleri, beraber öğrenebilecekleri, kendine bir şeyler öğreten bir kadın arzular. Yabancı kültürlere duyduğu merak sebebiyle yabancı kadınlardan etkilenebilir, eşi yabancı olabilir.

Ay Yay insanlarının dikkat etmesi ve öğrenmesi gereken aşırılıklara kaçmaktan, abartıdan uzak durmak, hayatın olumsuz yönlerini de görebilmek, herkese güvenmemeyi, herkesin iyi niyetli olmayabileceğini görebilmektir.

Çocukluk deneyimleri: İyi çocuk. Ahlaki ve başarı anlamında "iyi" olmak ister. Haksızlığa dayanamaz. Küçük yaşta çocuğa hareket alanı ve özgürlük verilmesi gerekir. İnanç sistemlerine, siyasete, dünya görüşüne doğuştan ilgili, yabancı dillere doğuştan yatkın, uzak diyarları merak eden bir çocuktur. Ebeveynler dindar veya belirgin bir siyasi görüş sahibi olan, akademik eğitimi yücelten kişiler olabilir.

Annesini algılayış biçimi: İnançlı, iyimser, bazen sorumluluk almak istemeyen, rahat, neşeli anne