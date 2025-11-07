Köpekler hastalıkları koklayabilir mi?

Köpeklerin bizimkinden 10.000 ila 100.000 kat daha keskin koku aldıkları tahmin edilmektedir. Köpekleri, bombaları, uyuşturucuları, ateşli silahları ve insanları koklamak için düzenli olarak koku alma duyularını kullanmaları için eğitiriz. Peki ya hastalık kokusunu tespit etme konusunda ne kadar iyiler?

Sahibini hastalık konusunda uyaran ilk köpek, 1989'da yayınlanan bir rapora ait. Sahibinin bacağını bir köstebeğin ısırması sonucu bölgeyi koklayan ve ısırarak melanom olduğu ortaya çıkaran bir köpeği tanımladı. Bu, kanserin ve diğer hastalıkların kokuyla tespit edilebileceği ve köpeklerin teşhis aracı olarak kullanılabileceği fikrini gündeme getirdi.

O günden bugüne pek çok çalışma, köpeklerin kanserler, bakteriyel enfeksiyonlar, nöbetler, COVID-19 ve diğer hayvanları ve bitkileri etkileyen hastalıklar dahil olmak üzere hastalıkları koklama yeteneklerini inceledi. Köpekler Covid-19 vakalarını tespit edebiliyor! yazısını okumak için tıklayınız...

Hayvan refahı bilimcisi Courtney Daigle ve meslektaşları, yeni bir inceleme makalesinde, köpeklerin ne kadar güvenilir hastalık göstergeleri olarak hizmet edebileceğini belirlemek için mevcut köpek koku tespiti çalışmalarını değerlendirdi.

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Koklama testleri

Uzmanlar, köpeklerin insanlardaki, diğer hayvanlardaki, bitkilerdeki hastalıkları ya da sağlık durumlarını tespit etmek için eğitildiği 58 çalışmanın meta-analizini gerçekleştirdi. Genel olarak, araştırmacılar, kullanılan ölçümün duyarlılık (hastalık örneğini tespit edebildikleri sürenin oranı) olup olmadığına bakılmaksızın, özgüllük (sağlıklı bir örneği doğru seçemedikleri zamanın oranı) ya da doğruluk (genel olarak doğru şekilde sınıflandırabilecekleri örnek sayısı) gibi çoğu çalışmada yüksek düzeyde bir başarı kaydettiler.

Yapılan açıklamada, köpeklerin gerçekten iyi iş çıkardığını ve metriklerin üçü için de medyan %90'larda olduğunu dile getirdi. Köpeğin cinsi pek bir fark yaratmamış gibi görünse de, çalışma tasarımındaki farklılıklar dikkat çekiciydi ve sonuçları etkilemiş olabilir. Örneğin; test çift kör yapılmadıysa, çalışmalarda özgüllük daha yüksekti. Çift kör; hem köpeğin hem de bakıcısının, hangi numunelerin hastalık için pozitif ve hangilerinin negatif olduğunun farkında olmadığı anlamına gelmektedir.

Önceki çalışmalar, akciğer kanseri ve prostat kanserinin en sık çalışılan koşullar olmasıyla birlikte, saptanacak hastalık türüne göre de değişiklik gösteriyordu. Araştırmacılar, hastalık tipinin tespit üzerinde bir etkisi olduğunu, kanserler ve bakteriyel durumlar için nöbetler, uyku apnesi ve diyabet gibi kronik hastalıklardan daha başarılı olduğunu buldular.

Araştırmacılar, kronik sağlık koşullarıyla ilgili buldukları birkaç çalışmanın daha tutarsız sonuçlara sahip olduğunu söylüyor. Bunun nedeni, bu araştırmalardaki köpeklerin başlangıçta, bakıcılarının özel kokusuna odaklanmak için tıbbi uyarı köpekleri olarak eğitilmeleri olabilir. Yeteneklerini tanımadıkları kişiler üzerinde test ederken doğrulukları zarar görebilir.

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Köpekler laboratuvar testleri için kaynak ya da zamandan yoksun ortamlarda hastalık tespitini kolaylaştırmak için yararlı bir araç olabilir. Köpekler, çok sayıda örneği hızlı bir şekilde taramakta çok iyidir. Daha doğru laboratuvar testlerine ihtiyaç duyabilecek bireyleri belirlemek için iyi bir birinci basamak tarama testi sağlayabilirler. Ancak gerçek dünya senaryolarını daha yakından simüle eden durumlarda nasıl performans gösterdiklerini görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Uzmanların, tespit köpekleri uygulamakla ilgilendikleri durum, hasta inekleri koklamaktı. Köpeklerin, besi sığırlarında yaygın olabilecek bir durum olan sığır solunum hastalıklarını tespit etmek için eğitilip eğitilemeyeceğini öğrenmek istediler. Daigle, köpeklerin bu görev için onları mükemmel hale getirebilecek iki özelliği olduğunu dile getirdi. Biri, inkar edilemez derecede keskin koku alma duyularıdır. Diğeri ise bilişsel ve iletişim yetenekleri ve insanlarla çalışma istekleridir.

Daigle, "İnekler bir av türü olduğundan, güvenlik açıklarını ya da zayıflıklarını gizlemede iyidirler ve bu, yardıma ihtiyacı olanları belirlemeyi zorlaştırabilir. Ama vücut kimyanızı gizleyemezsiniz. Köpekler insanlarla inekler arasındaki köprü olabilir: Onlarla iletişim kurabiliriz ve onlar sığırlardan bizim göremediğimiz koku alma ipuçlarını alabilir ve bize neyin doğru koktuğunu ve neyin kokmadığını söyleyebilir" açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar, burun sürüntülerini kullanarak ineklerden alınan inek solunum hastalıklarını saptamak için iki köpeği eğittikleri bir pilot çalışmayı tamamladılar. Köpekler, eğitim sırasında sağlıklı ve hastalıklı numuneleri ayırt etme konusunda bir miktar yetenek gösterse de, test sırasındaki performansları şanstan sadece biraz daha iyiydi. Sahada toplanan numunelerden gelen ekstra “gürültü” de dahil olmak üzere, görevin karmaşıklığının, köpeklerin bu hastalık için etkili bir tarama yöntemi olup olmayacağını belirlemek için daha fazla test yapılması gerektiğini öne sürüyor. Şu anda metodolojilerini geliştirmek için takip araştırmaları planlıyorlar.

Çalışma sonuçları, meta-analizlerinden çıkardıkları sonuçları vurgulamaktadır. Köpekler, daha istilacı taramanın pratik olmadığı ya da büyük popülasyonların hızlı ve düşük maliyetle taranması gereken bağlamlarda hastalık dedektörleri olarak umut vericidir. Ancak başarılarına ilişkin kanıtların çoğu şu anda laboratuvar temelli. Gerçek dünyadaki hastalık tarama uygulamalarında köpeklerin potansiyeli hakkında bilgi eksiktir. Hastalık tespit eden köpekler, insan ya da veteriner tıbbının düzenli bir parçası haline gelmeden önce, köpeklerin burunlarını en iyi ne zaman ve nasıl kullanacakları konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kaynak: Mary Bates Ph.D. "Can Dogs Sniff Out Disease?". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/animal-minds/202207/can-dogs-sniff-out-disease. (18.07.2022).

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Yani köpeğinizin ailenizin bir parçası olduğunu unutmayın ve ona evinizde özel bir alan oluşturun. Köpek sahiplerinin yapması gereken 10 şey 2- Park edilmiş bir arabada bırakılmak istemezler Park edilmiş kilitli bir arabada tek başına bırakılmış b,ir köpek manzarası ile kaç kez karşılaştınız? Camları aralık bıraksanız bile, 30 dakikadan sonra iç ısı tehlikeli şekilde yükselecektir. Üstelik durumu kontrol altına alamadıkları için son derece çaresiz olurlar. Köpeğinizi asla arabada bırakmayın. Köpek sahiplerinin yapması gereken 10 şey 3- Egzersiz için dışarıya çıkarılmak isterler Ortam değişikliğine ve egzersize ihtiyaçları vardır. Her köpeğin günlük yürüyüşlere ihtiyacı vardır, bunu karşıladığınıza emin olmalısınız. Egzersiz köpeklerin zinde olmasını sağlar, sindirim ve davranış bozukluklarını engeller. Yürüyüş rotalarını çeşitlendirmeli ve onun yeni kokular keşfetmesini sağlamalısınız. Köpek sahiplerinin yapması gereken 10 şey 4- Sosyalleşmek isterler Diğer köpeklere ve insanlara maruz bırakmak, onları sosyalleştirmek için en iyi yoldur. Ama eğer hatalı davranışlar sergilerseniz köpeğiniz ya çok agresif y ada çok utangaç olabilir. Küçük yaştan itibaren diğer hayvanlarla iletişim kurması onun ileride yaşayacağı davranış bozukluklarını engeller. Çılgın ve gürültülü çocuklardan kaçınılmalı; uzun etekli kadınlar, sakallı adamlar, farklı zemin dokuları, karışık hava ve garip kokular gibi alışık olmadığı şartlara alıştırılmalıdır. Bunların hepsi köpek sosyalleşme programının bir parçasıdır. Köpek sahiplerinin yapması gereken 10 şey 5- Sınırlara ihtiyaçları vardır, aynı çocuklar gibi Nasıl isterseniz adlandırın: Eğitim, yönetim ya da rehberlik ama her köpeğin buna ihtiyacı vardır. Köpeklerde iki yaşındaki bir çocuğun beyni olduğunu unutmamalıyız; bu nedenle sınırları, kuralları olmalıdır. Uzmanlar eğitimlerin 10 dakikadan fazla sürmemesi ve başarılı olduklarında ödüllendirilmeleri gerektiğini belirtiyor. Köpek sahiplerinin yapması gereken 10 şey 6- İyi beslenmek isterler İnsanlar gibi, köpekler de yemeklerini sevmek isterler. Bazı köpek sahipleri hayvanları doğası gereği çiğ et ile beslemeleri gerektiğini düşünse de sindirim sistemleri çoktan değişime uğramıştır ve artık çiğ eti hazmedecek durumda değildir. Salmonella ya da E. coliden muzdarip olabilmeleri gibi gerçek bir tehlike vardır. Yağ, karbonhidrat ve protein dengeli bir diyet en iyisidir. Ayrıca, çoğu köpek sabah ve akşam olmak üzere iki öğün beslenmelidir. Köpek sahiplerinin yapması gereken 10 şey 7- Beyin eğitimine ihtiyaçları vardır Köpeklerin sağlıklı olmak için sadece fiziksel eğitime değil, oyunlar, oyuncaklar ile verilecek beyin eğitimine de ihtiyacı vardır. Araştırmak, beyinlerini ve duyularını kullanarak keşfetmek isterler. Araba yıkamak, farklı manzaralar ve kokular deneyim etmesini sağlamak onun varlığını zenginleştirmek için iyi yollardır. Odaklanmasını, düşünmesini ve çözüm üretmesini sağlayacak her tür aktivite onun daha zeki ve mutlu bir hayvan olmasını sağlar. Köpek sahiplerinin yapması gereken 10 şey 8- Ödül kazanmaları gerekir Bir köpek korktuğunda onu teselli ettiğiniz her zaman, bu bir ödül olarak algılanır ve aynı ilgiyi görmek adına tekrarlanabilir. Aynı şey hak etmediği zaman tehdit edildiğinde de geçerlidir. Ödüllendirileceği zaman oturmasını ve beklemesini sağlamak tavsiye edilir. Onun kolaya alışmasını engellemelisiniz. Köpek sahiplerinin yapması gereken 10 şey 9- Çok fazla konuşulmasını sevmezler İnsanlar genellikle köpekleri ile çok fazla konuşurlar ve vücut dilinin sözcüklerden çok daha etkili olduğunu fark etmezler. Daha önce de belirttiğimiz gibi, köpekler 2 yaşında bir çocuğun beynine sahiptir. Anlamadığı şeyler söylemek yerine, doğru hareketlerde bulunmak gerekir. Köpek sahiplerinin yapması gereken 10 şey 10- Sarılmanızı istemezler İnsanlar sevgisini göstermek için sarılmayı severler ama köpekler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Hatta nefret ederler. Sebep basit: Hareket alanını kısıtlamış olursunuz ve onlar da kendilerini kısıtlanmış ve dolayısı ile tehdit altında ve korkmuş hisseder. Bu konuda sadece çocuklara tolerans gösterebilirler.