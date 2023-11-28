Durugörü nedir?

Ünlü kahin Baba Vanga’nın 2024 yılı kehanetleri merak ediliyor. Son olarak Koronavirüs’ü bilmesiyle gündeme gelen Baba Vanga'nın yanı sıra Nostradamus gibi kahinlerin de kullandığı yöntemlerden biri durugörü. Durugörü nedir? sorusuna kısaca yanıt aradık.

Durugörü nedir?
Yaşam
Giriş: 28 Kasım 2023 23:18 Güncelleme: 28 Kasım 2023 23:27
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Son olarak 2021 yılında Koronavirüs’ü bilmesiyle gündeme gelen ünlü kahin Baba Vanga’nın 2024 yılı kehanetleri merak edilirken, "bir büyük ülke" tarafından kullanılabilecek kimyasal silah öngörüsüne yönelik iddialar konuşuluyor. Sadece Baba Vanga kehanetleri değil, Nostradamus gibi ünlü kahinlerin de 2024 yılı ve sonrası için olan kehanetlerini bu haberimizde okuyabilirsiniz. Sırları henüz bilim tarafından tanınmamış olan duru görü yeteneği birçok kişinin ilgisini çekiyor.


Durugörü nedir?

Duyu dışı algı ve ikinci görüş olarak da adlandırılabilen durugörü, Amerikan Psikoloji Birliği’nin terimler sözlüğünde “Parapsikolojide, uzak veya gizli nesneler veya geçmişteki veya gelecekteki olaylar gibi normal görüş mesafesinin ötesindeki şeyleri görme yeteneği olduğu iddiası.” olarak tanımlanıyor. Durugörü, sözde organik bir yetenek olarak nitelendiriliyor. “Uzaktan görüntüleme” ise belirli bir mesafeden olay, düşünce ve yer gibi şeyleri görmek veya algılamak için durugörünün belli kurallar ve standartlar dahilinde kullanılabileceği planlı bir aktivite olarak tanımlanıyor.


Fransızca “clair” (temiz) ve “voyance” (görüş) kelimelerinden türetilen “clairvoyance” kelimesi Türkçe’de “durugörü” olarak kullanılıyor. Durugörü, duyu dışı algı yoluyla bir nesne, kişi, konum veya fiziksel olay hakkında bilgi elde edinildiğinin iddia edildiği psişik yetenek olarak nitelendiriliyor.


John Melton tarafından hazırlanan Okültizm ve Parapsikoloji Ansiklopedisi’ne göre durugörü yetenekleri üç sınıfa ayrılıyor. Bunlar gelecekteki olayları algılama veya tahmin etme yeteneği olan ön biliş, geçmiş olayları görme yeteneği olan geçmişe yönelik biliş ve normal algı aralığının dışında meydana gelen güncel olayların algılanması olan uzaktan izleme faaliyetleri.


Bazı insanların, görülemeyen şeyleri görebilme yeteneğinin onlara kehanetlerde bulunması bilimsel çevreler tarafından kabul görmese de tarihte yaşamış Baba Vanga ve Nostradamus gibi uzun yıllar önce ortaya koyduğu kehanetlerin bazılarının gerçekleşmiş olması bu konuların yoğun merak konusu olarak kalmasına neden oluyor. Durugörü gibi paranormal ve psişik yeteneklerin varlığına ilişkin iddialar bilimsel kanıtlarla desteklenmese ve bu sebeple bilim camiası tarafından kabul görmese de Parapsikoloji ile ilgilenenler tarafından tüm olasılıklar araştırılıyor. Durugörü yeteneğinin epifiz bezi ile ilişkili olduğu da söyleniyor.


Altıncı his nedir?

Merkezi Amerika’da bulunan Ruhani Bilimler Araştırma Vakfı SSRF ise altıncı hissi kısaca “görünmeyen varlık ve boyutları algılama yeteneği” olarak tanımlıyor. Fiziksel dünyayı algılamaya yarayan görme, duyma, tat alma, işitme, dokunma duyularının yanına bilimsel olarak tanınmamış olsa da altıncı duyu olarak eklenen bu yeteneğin birçok olayın ardındaki süptil yani “ince” neden-sonuç ilişkisini anlama yeteneğimizi de içerir. Psikoloji biliminde zekanın getirdiği anlayışın ötesinde olduğu iddia edilen altıncı hissi aynı vakıf “Duyu dışı algı (ESP), basiret, önsezi, sezgi altıncı his veya psişik yetenekle eş anlamlı” olarak nitelendiriyor.


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