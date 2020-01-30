Arkadaşla seyahat öncesi tavsiyeler

Sevdiğiniz bir arkadaşınızla seyahate çıkmadan önce bazı konulara dikkat etmekte fayda var. Keyifli ve iyi hatırlanacak bir gezi için önerilerimize kulak verin.

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Arkadaşınızla seyahat planlıyorsanız tavsiyelerimiz var

Seyahat önceliklerinizi gözden geçirin
Her gezinin belli başlı bir teması veya amacı vardır. Kültür turu, gastronomi turu, macera turu gibi birçok seçenek arasında “Biz içimizden geldiği gibi gezeceğiz” diyorsanız bile genel olarak bir gezi planınız olsun. Bu seyahatten beklentileriniz, mutlaka yapmak istedikleriniz veya yapmayı hiç düşünmediğiniz şeyler konusunda arkadaşınızla henüz seyahati organize etmeden önce konuşun. Genel olarak nasıl bir şeyler hayal ediyorsunuz, hangi konularda birbirinize rahatlıkla uyum gösterebilirsiniz, yola çıkmadan prensipleri belirleyin.

 

Ekstra harcama bütçelerinizi açıkça konuşun
Beraber gideceğiniz seyahat için birlikte planlama yapıp bütçenizi belirledikten sonra, sıra geldi ekstra harcamalara… Gittiğiniz şehirde cazip müzeler, konserler veya doğada yapabileceğiniz aktiviteler, ekstrem sporlar için nasıl bir bütçe gerekebileceğini konuşun. Bazıları sadece yeme-içmeye ağırlık vermek ister. Bazıları ise hediyelik eşya veya ikinci el dükkânlarında vakit geçirmeyi sever. Harcamalarla ilgili son dakika sürprizleriyle karşılaşmamak için bütçe konusunda seyahat arkadaşınızla birbirinize dürüst olun.

 

Ücretsiz aktiviteler bulun
Birbirine denk bütçeleriniz varsa da, ekstra aktiviteler için harcama yapmak bazen iki tarafı da zorlayabilir. Gezinize tat katmak için, iki tarafın da bütçesini gündeme getirmeyecek ücretsiz aktiviteler bulun. Gittiğiniz şehirde yapılan özel etkinlikler varsa bunlara katılın. Düşük bütçeli veya ücretsiz aktiviteler size farklı gruplardan insanlarla bir araya gelme fırsatı sunar. Ödemenin konu edilmediği ve tereddütsüz katılabileceğiniz ortamlar herkesin kendini rahat hissetmesini sağlar. Bu konularda yeni deneyimlere açık olmak da ayrı bir konudur. Farklı insanlarla tanışma, yeni ortamlara girme konusundaki tutumlarınızı birlikte gözden geçirin.

 

Birbirinize serbest zaman tanıyın
İki yakın arkadaş olarak seyahate gitmiş olmanız, arada sırada serbest zaman geçiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Arkadaşla birlikte seyahate çıkmak her ne kadar heyecan verici ve eğlenceli de olsa yol yorgunluğu, kesintisiz bir arada olmak ve hesapta olmayan gelişmeler üst üste gelerek sizi bunaltabilir. Herkes zaman zaman kendi başına kalmaya ihtiyaç duyabilir. Seyahatin duygusal olarak yorucu bir hale gelmemesi için kısa da olsa molalar vermeye ve tek başına otel lobisinde oturma, uyuma, yürüyüşe çıkma gibi molalar verme hakkını birbirinizden talep edin.

 

Paylaşım zamanları belirleyin
Yoğun programlı bir seyahate çıkacaksanız, mutlaka “durum değerlendirmesi” zamanları belirleyin. Destinasyonlar arasında koşturmak, aktarmaları kaçırmamak için acele etmek etraftaki güzellikleri ve fırsatları görmenizi engellemesin. Kalabalık bir kafilenin içinde iki veya üç kişilik bir arkadaş grubu halinde bulunuyorsanız, kafilenin hızına yetişmek için bir arada kalmanız da bazen zor hale gelebilir. Yeni tanıştığınız, etkileşim halinde bulunduğunuz kişiler varsa onlardan zaman zaman izin isteyin ve seyahate beraber çıktığınız arkadaşlarınızla bir araya gelin, gidişatı değerlendirin.

 

 

Özel etkinliklerinizi seyahate taşıyın
Birçok yakın arkadaşın kendi aralarında geliştirdiği özel bir ritüeli, birlikte yapmayı sevdiği ve rutin haline gelen bir alışkanlığı vardır. Planlı bir seyahate gidecekseniz, iki arkadaş olarak bir arada yapmaktan hoşlandığınız bir aktiviteyi bu seyahate taşıyın. Örneğin birlikte basketbol maçına veya dans kursuna gidiyorsanız, gezmek için gittiğiniz şehirde de aynılarını bulun ve birlikte katılın. Her zaman gördüğünüz şeyleri farklı bir ortamda yaşadığınız zaman, öncekilerle karşılaştırmak ve deneyimleri zenginleştirmek daha çok mümkün olur. Ayrıca, üzerinde uzun süre konuşacağınız anılar da birikir.

 

Yemekler konusunda hemfikir olun
Seyahat esnasında yemek ve restoran seçimi önemli bir konudur. Birbirini iyi tanıyan iki arkadaş olsanız da, özellikle yurt dışında yapacağınız yemek seçimleri ve tatmaya meraklı olduğunuz sokak lezzetleri başınıza iş açabilir. Farklı lezzetler denemek ve mutfak konusunda maceracı davranmak istiyorsanız bunu birlikte planlayın ve gerekirse yeni lezzetler deneme işini nöbetleşe yapın. Yemek zevki de ayrı bir konudur. Biriniz öğünleri sürekli fast food ile geçiştirmek isterken, diğeriniz sebze ağırlıklı beslenmek isteyebilir. Restoran seçimlerini son dakikaya bırakmayın. Seyahat boyunca da birbirinize karşı esnek olmaya çalışın.


Birlikte bir hatıra defteri tutun
Birlikte seyahat ettiğiniz arkadaşınızla birlikte iki seyahat bloggerı gibi olmak mümkün. Yaptığınız geziyi kendi sosyal medya hesaplarınızdan canlı yayınlar, hikâyeler ve postlarla zaten paylaşıyor olabilirsiniz. Ancak arkadaşınızla birlikte yaptığınız gezi için ayrıca bir hesap açmak da iyi fikir olabilir. Sadece hatıra olarak kalması için bile böyle bir girişimde bulunabilir, ileride katılacağınız yeni maceraları da bu alana ekleyebilirsiniz. Seyahatinizi sosyal medyaya taşımak istemiyorsanız, nostaljik tarzda bir hatıra defteri veya ajanda bile hoş bir anı bırakabilir.

 

Beklediğiniz gibi olmazsa dert etmeyin
Seyahat etmek sürprizlere açık bir deneyimdir ve her seyahat planında bir aksaklık yaşanabilir. İçinizden biri değişimlerden korkan, titiz veya çekingen bir yapıya sahipse, yaşanan aksilikler karşısında strese girebilir. Şunu hatırlayın; arkadaşlar birbirini destekler, en çok da zor zamanlarda! Birbirinizin güçlü yönlerini, destek isteyen yönlerini iyi tanıyın ve gerektiği zaman birbirinizle duygusal olarak yardımlaşmayı ihmal etmeyin.

 

GENÇ KADIN MACERACILAR Onlar 25 yaşına gelmeden önce ye... TURİST MİSİNİZ? GEZGİN Mİ? Seyahat edenler iki gruba ayrılı...

 

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