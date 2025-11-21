Muzlu tam buğday unlu fit kek

Rafine şekersiz, muzlu, tam buğday unlu, cevizli ve bitter çikolatalı yumuşacık leziz kek... Müjgan Yurtseven'den sağlıklı atıştırmalık tarifi; Muzlu tam buğday unlu fit kek!

Muzlu tam buğday unlu fit kek
Yaşam
Giriş: 21 Kasım 2025 07:25
ABONE OL

Servis: 22x12 cm'lik baton kalıpta

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 50 - 55 dakika


Malzemeler

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 çay kaşığı tereyağı, kalıp için
  • 3 adet olgun muz, 230 gr (kabuğu soyulmuş ölçü)
  • 2 yumurta
  • 1/4 bardak süt, 50 ml
  • 1/4 bardak sıvı yağ, 50 ml (fındık yağı)
  • 2 yemek kaşığı elma özü veya bal
  • 1 tatlı kaşığı şekersiz vanilya özütü
  • 1 yemek kaşığı mavi haşhaş
  • 1 bardak + 1 yemek kaşığı tam buğday unu, 150 gr
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 2 yemek kaşığı bitter damla çikolata

Üzerine;

  • 50 gr ceviz içi, ufalanmış
  • 1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı

- Kalıba tereyağı sürüp pişirme kağıdı ile kaplayın.


- Muzların kabuklarını soyup çatal ile iyice ezin.


- Yumurtaları geniş bir kaba alarak el çırpıcısı ile 2 - 3 dakika çırpın. Süt ve sıvı yağı ekleyip 2 - 3 dakika daha çırpın. Ezilmiş muzlar, elma özü veya bal, vanilya özütü, haşhaş, un, kabartma tozu, karbonat ve tarçını ilave edip karıştırın. En son çikolatayı ekleyip karıştırın ve kalıba aktarın. Üzerine ceviz içi ve tarçın serpiştirin.


- 160 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 50 - 55 dakika pişirin ve kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.