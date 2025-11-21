Muzlu tam buğday unlu fit kek

Servis: 22x12 cm'lik baton kalıpta

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 50 - 55 dakika

Malzemeler

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

1 çay kaşığı tereyağı, kalıp için

3 adet olgun muz, 230 gr (kabuğu soyulmuş ölçü)

2 yumurta

1/4 bardak süt, 50 ml

1/4 bardak sıvı yağ, 50 ml (fındık yağı)

2 yemek kaşığı elma özü veya bal

1 tatlı kaşığı şekersiz vanilya özütü

1 yemek kaşığı mavi haşhaş

1 bardak + 1 yemek kaşığı tam buğday unu, 150 gr

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı bitter damla çikolata

Üzerine;

50 gr ceviz içi, ufalanmış

1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı

- Kalıba tereyağı sürüp pişirme kağıdı ile kaplayın.

- Muzların kabuklarını soyup çatal ile iyice ezin.

- Yumurtaları geniş bir kaba alarak el çırpıcısı ile 2 - 3 dakika çırpın. Süt ve sıvı yağı ekleyip 2 - 3 dakika daha çırpın. Ezilmiş muzlar, elma özü veya bal, vanilya özütü, haşhaş, un, kabartma tozu, karbonat ve tarçını ilave edip karıştırın. En son çikolatayı ekleyip karıştırın ve kalıba aktarın. Üzerine ceviz içi ve tarçın serpiştirin.

- 160 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 50 - 55 dakika pişirin ve kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...