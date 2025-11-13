 Not Found
    Nostaljik ve yapılışı pratik bir tatlı olan Çikolatalı Mozaik Pasta tarifini Müjgan Yurtseven'den aldık!

    Çikolatalı mozaik pasta
    Giriş: 13 Kasım 2025 23:41 Güncelleme: 14 Kasım 2025 00:12
    Müjgan Yurtseven; "Nostaljik tatlılardan biri olan ve ilk tarif defterimde yer alan çikolatalı mozaik pastanın yapılışı da çok pratik..."


    Çikolatalı Mozaik Pasta tarifi

    Servis: 6 - 8 kişilik

    Hazırlama süresi: 20 dakika


    Çikolatalı Mozaik Pasta için malzemeler

    80 gr tereyağı

    1 bardak süt, 200 ml

    80 gr bitter çikolata

    3 yemek kaşığı kakao

    2 yemek kaşığı pudra şekeri

    1 paket vanilya

    2 paket çifte kavrulmuş pötibör bisküvi, 350 gr

    50 gr ceviz içi, iri parçalara ayrılmış

    1 yemek kaşığı kakao, üzerine serpmek için


    Çikolatalı Mozaik Pasta yapılışı

    • Tereyağı ve sütü büyük bir tencereye alın, orta ateşte tereyağı eriyince çikolata, kakao ve pudra şekerini ilave ederek çikolata eriyene kadar karıştırın, ocağı kapatıp vanilyayı ekleyin.

    • Bisküvileri iri parçalara bölerek çikolatalı karışıma ekleyin, en son ceviz içini de ekleyip bisküviler çikolatalı karışıma bulanana kadar alttan üste doğru iyice karıştırın.

    • Temiz bir buzdolabı poşetini keserek açın, ortasına mozaik pasta karışımını aktarın, uzunluğu 25 cm olacak gibi sıkıştırarak önce rulo, sonrasında üçgen forma getirin.

    • Mozaik pastayı derin dondurucuda 3 - 4 saat dinlendirdikten sonra servis tabağına geçirip üzerine kakao serpiştirin, dilediğiniz gibi dilimleyerek tüketene kadar derin dondurucuda saklayın.

    Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





