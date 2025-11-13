Müjgan Yurtseven; "Nostaljik tatlılardan biri olan ve ilk tarif defterimde yer alan çikolatalı mozaik pastanın yapılışı da çok pratik..."
Çikolatalı Mozaik Pasta tarifi
Servis: 6 - 8 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Çikolatalı Mozaik Pasta için malzemeler
80 gr tereyağı
1 bardak süt, 200 ml
80 gr bitter çikolata
3 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı pudra şekeri
1 paket vanilya
2 paket çifte kavrulmuş pötibör bisküvi, 350 gr
50 gr ceviz içi, iri parçalara ayrılmış
1 yemek kaşığı kakao, üzerine serpmek için
Çikolatalı Mozaik Pasta yapılışı
- Tereyağı ve sütü büyük bir tencereye alın, orta ateşte tereyağı eriyince çikolata, kakao ve pudra şekerini ilave ederek çikolata eriyene kadar karıştırın, ocağı kapatıp vanilyayı ekleyin.
- Bisküvileri iri parçalara bölerek çikolatalı karışıma ekleyin, en son ceviz içini de ekleyip bisküviler çikolatalı karışıma bulanana kadar alttan üste doğru iyice karıştırın.
- Temiz bir buzdolabı poşetini keserek açın, ortasına mozaik pasta karışımını aktarın, uzunluğu 25 cm olacak gibi sıkıştırarak önce rulo, sonrasında üçgen forma getirin.
- Mozaik pastayı derin dondurucuda 3 - 4 saat dinlendirdikten sonra servis tabağına geçirip üzerine kakao serpiştirin, dilediğiniz gibi dilimleyerek tüketene kadar derin dondurucuda saklayın.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
