Kafein tüketmek, alışveriş alışkanlıklarınızı etkiliyor

Kafein tüketmek, alışverişe çıktığınızda daha fazla ürün satın almanıza ve mağazada daha fazla zaman harcamanıza sebep olabilir.

Kafein tüketmek, alışveriş alışkanlıklarınızı etkiliyor
Sağlık
Giriş: 08 Ağustos 2023 11:01 Güncelleme: 08 Ağustos 2023 11:04
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Alışveriş yapmadan önce bir fincan kahve ya da farklı bir ürün ile kafein tüketmek, alışveriş davranışlarınızı etkileyebilir mi? Journal of Marketing’de yayınlanan yeni bir araştırma, kafein tüketiminin müşteri harcamaları üzerindeki etkileri üzerinde yoğunlaştı ve ilginç veriler elde etti.


Güney Florida, Viadrina ve Louisiana Üniversiteleri ile SKEMA ve Neoma İşletme Okulları’ndan araştırmacılar, kafeinin tüketicinin alışveriş davranışları üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu araştırırken müşterilerin, kahve, çay veya kola tüketiminin ardından perakende mağazalarında veya otomobil bayilerinde düşünmeden alışveriş yapmaya daha fazla eğilimli olup olmadıklarını sorguladılar.


Araştırmacılar "Kafein tüketiminin harcamaları nasıl ve neden etkilediğini anlamak önemli, çünkü kafein, hem yasal hem de yaygın olarak tüketilen en güçlü uyarıcılardan biri" diye açıklıyorlar. Amerikalıların yaklaşık %85'i her gün en az bir kafeinli içecek tüketiyor. Kafein kaynağı olarak en çok tüketilen ürün kahve, ardından çay ve soda geliyor. Kafein ayrıca enerji içeceklerinde, çikolatada ve birçok reçetesiz ve reçeteli ilaçta da bulunuyor.


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Yapılan bilimsel araştırma, alışverişten önce kafein tüketmenin, mağazada daha fazla ürün satın alma ve daha fazla harcama yapmaya yol açtığını gösteriyor. Araştırmada ayrıca kokulu mumlar, parfümler, dekorasyon ürünleri ve masaj aletleri gibi "yüksek hedonik" ürünler için kafeinin etkisinin daha güçlü, defterler, mutfak gereçleri ve depolama sepetleri gibi "düşük hedonik" ürünler için ise daha zayıf olduğu da ortaya çıkarıldı.


Kafein alımının, uyarılma durumunu artırarak alışveriş deneyimini ve tüketim alışkanlıklarını etkileyebileceği belirtiliyor. Araştırmacılar, kafein tüketiminden sonra tüketicilerin daha fazla "hedonik" ürünler satın aldığını, yani daha zevkli ve keyifli ürünler tercih ettiğini belirtiyorlar. Ancak, mutfak gereçleri ve depolama sepetleri gibi daha "kullanışlı" alışverişler konusunda iki grup arasında çok az fark olduğunu da ekliyorlar.


Sonuç olarak, alışveriş yapmadan önce ya da alışveriş sırasında kafein tüketen tüketicilerin daha fazla para harcadığını ve daha fazla ürün satın aldığını belirten araştırmacılar, mağaza sahiplerinin ve politika yapıcıların, kafeinin tüketim alışkanlıkları üzerindeki etkisini göz önünde bulundurması gerektiğini vurguluyorlar.


Bu araştırma, kafein ve bu değişkenlerle ilgili araştırmaların ilginç bulgular doğurabileceği çeşitli yönlere genişletilebilir. Alışveriş davranışları üzerinde kafeinin etkilerini ne derece etkileyebileceğine dair daha kapsamlı bir anlayışa ulaşılabilmesi için, tüketicilerin alışveriş yaparken çikolatalı kek gibi yiyeceklerle birlikte kahve tüketmeleri gibi farklı durumlar da dikkate alınabilir.



Kaynak: Marilyn Stone. "Grab a Coffee Before Shopping? You May Want to Think Twice". Şuradan alındı: https://neurosciencenews.com/coffee-shopping-21084/. (21.06.2023).


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