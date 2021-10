Tasarruflu bir alışveriş için öneriler

İnsanların yiyecek ve ev eşyalarından tasarruf etmeye çalışmasının bir yolu, bu eşyaları büyük boyutlarda alarak indirimli fiyatlardan yararlanmaktır fakat bu yöntem her şeyde işe yaramaz. Toplu alımlarda yanlış şeyleri almak, elinizde bozulan ürünler ve boşa ödenen ücretler olarak size yansıyabilir. Neleri büyük miktarlarda alıp depolayabileceğiniz, neleri daha taze olarak almanız gerektiğinden bahsedelim.

Toplu market alışverişinde ne alınmalı?

1- Tuvalet kâğıdı: Toplu olarak tuvalet kağıdı satın almak, bir seferde birkaç rulo satın alma maliyetinin yüzde 50'sine kadar tasarruf etmenizi sağlayabilir. Eğer saklama alanınız varsa, asla bozulmayacak ve daima ihtiyacınız olacak bu ürüne yatırım yapabilirsiniz.

2- Evcil hayvan maması: Eğer bir evcil hayvanınız varsa, daima ihtiyaç listenizde olacak olan mamayı stoklamayı düşünebilirsiniz.

3- Saklama gereçleri: Yiyecekleri toplu olarak satın aldığınızda, içinde saklamak için bir şeye ihtiyacınız olacak. Bu yüzden depo alışveriş listenize alüminyum folyo, buzdolabı poşetleri gibi ürünleri ekleyebilirsiniz.

4- Bebek bezi: Her gün bir sürü bez kullanan bebeğiniz için, bedeninin değişmeyeceği bir süre için yeterli olan bezi tek seferde alırsanız pişman olmazsınız.

5- Yağ: Neredeyse her yemekte yağ kullanıldığını düşünülürse, mutfakta yağ ihtiyacının sonu gelmeyecektir.

6- Konserve ürünler: Son kullanma tarihi uzak olan konserve ürünler her zaman akıllıca bir toplu alımdır.

7- Ped: Eğer adet döneminizde hijyenik ped kullanıyorsanız, daha ekonomik olması için toplu alım yapmayı düşünebilirsiniz.

8- Ağız hijyen ürünleri: Her üç ayda bir diş fırçası değiştirdiğiniz ve her gün diş macunu gibi ürünleri kullandığınız düşünülürse, bozulmayacak olan bu ürünleri toplu almak avantajlı olabilir.

9- Temizlik ürünleri: Sık kullandığınız temizlik ürünlerini bozulma ihtimali olmadığı için büyük boylarda almayı düşünebilirsiniz.

10- Baklagiller ve makarna: Kuru fasulye, nohut ve makarna gibi ürünler, uzun süre dayanmaları ve nispeten az yer kaplamaları nedeniyle kiler için harikadır. Kuru makarna, kapalı bir kapta iki yıla kadar iyi kalırken, kuru fasulye yaklaşık bir yıl dayanır.

11- Sabun ve şampuan: Eğer sürekli marka değiştirmiyorsanız bu ürünleri toplu almak hem ansızın ortada kalmanızı hem de daha tasarruflu bir alışveriş yapmanızı sağlar.

Genel olarak, ihtiyacınız olacağında emin olduğunuz ve son kullanma tarihi uzun süreli olan ürünleri depolamak iyi bir fikir olabilir fakat akıllıca bir alışveriş için almamanız gereken şeyleri de bilmeniz gerekiyor.

Toplu olarak satın almamanız gereken 7 ürün

1- Cips ve gazlı içecekler: Cips ve gazoz gibi ürünler lezzetlerini tazeliklerinden alır. Bu tarz ürünleri toplu alıp bekletmek, tüketilmeyecek ürünlerle karşılaşmanıza sebep olabilir.

2- Sebze ve meyveler: Düzenli olarak kullandığınız bir sebze veya meyve yoksa, bunları planladığınız güne göre az miktarlarda ve taze almak, bozulmaya yüz tutmuş ürünlerle karşılaşmanızı önleyebilir.

3- Abur cubur: Şeker, çikolata ve diğer abur cubur türlerini toplu olarak satın alarak paradan tasarruf edebilirsiniz, ancak bu sağlığınız için kötü bir seçim olabilir. Bir deponuzun olması her an ulaşabileceğiniz anlamına gelir ve bu durum tüketiminizi arttıracaktır.

4- Dondurulmuş gıdalar: Dondurulmuş yiyecekler uzun süre dayanacak olsa da, toplu olarak satın almak her zaman akıllıca değildir. İnsanların dondurulmuş gıdaları toplu olarak satın alırken karşılaştıkları yaygın sorunlardan biri, mevcut dondurucu alanlarının çoğunu işgal etmesidir. Bir başka olası sorun da son kullanma tarihinden önce kullanıp kullanamayacağınızdır.

5- Kuruyemiş: Kuruyemişi toplu olarak satın almak için biraz daha uygun olabilir. Ancak ne yazık ki, kuruyemişlerdeki yüksek yağ içeriği (özellikle yer fıstığı, cevizler ve cevizlerde), bunların düşündüğünüzden çok daha hızlı bozulmalarına neden olabilir.

6- Soslar: Ketçap, hardal, mayonez ve diğer çeşniler genellikle sadece altı aydan bir yıla kadar saklanır. Genelde az miktarda tüketildiklerinden, bozulmaları söz konusu olabilir.

7- Baharatlar: Toplu baharat almak istiyorsanız bu ancak ve ancak her gün bol miktarda kullandığınız baharatlar olmalıdır. Aksi takdirde baharatlar hızlıca tazeliğini ve aromasını kaybedebilir.

