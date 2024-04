Okaliptüs, çiçek aranjmanlarına güzel bir görünüm sağlar ve aynı zamanda güzel mavi-yeşil yaprakları sayesinde tek başına bir bitki olarak da dikkat çekicidir. Ancak bu yeşillik dekoratif bir parçadan çok daha fazlasıdır. Taze okaliptüsün yaydığı hoş koku, onu göz alıcı olduğu kadar faydalı da kılan aromaterapik özelliklere sahiptir. Enflamasyonu azalttığı, solunum sağlığını iyileştirdiği ve enerji seviyelerini yükselttiği görülmüştür. Okaliptüsün faydalarından yararlanmanın bir yolu da onu duşa asmaktır. Peki duşa okaliptüs asmanın faydaları nelerdir?

Okaliptüs nedir?

Okaliptüs, çoğu türü ağaç veya çalı olan geniş bir çiçekli bitki cinsidir. Bitki Avustralya'ya özgüdür, ancak artık dünyanın her yerinde bulunabilir. Okaliptüsün yaprakları ve yağları sıklıkla kremlerde, merhemlerde ve yaygın rahatsızlıkları tedavi eden pek çok üründe bulunur.

Okaliptüsün faydaları nelerdir?

Okaliptüsün solunması inflamasyonun azalması, ruh halinin artması ve solunum sağlığının iyileşmesi ile ilişkilendirilmiştir.

Enflamasyonu azaltır

Okaliptüs ile ilgili en büyük iddialardan biri antiinflamatuar özelliklere sahip olmasıdır. Okaliptüs ağaçlarının yaprakları flavonoidler (bitki bazlı antioksidanlar) ve tanenler (iltihaba yardımcı olan) içerir. Bu nedenle okaliptüs yapraklarının içeriği iltihaplanmanın azalmasına katkıda bulunabilir.

Enerji seviyelerini artırır

Sık sık yorgun hissediyorsanız, okaliptüs aynı zamanda enerji düzeylerini artırmada ve zihinsel berraklığı ve uyanıklığı artırmada da etkilidir. Okaliptüsün stresi azaltma konusunda faydaları olsa da, daha az rahatlama biçiminde ve daha çok canlandırıcı özelliği bulunmaktadır.

Solunumu iyileştirir

Solunum açısından bakıldığında okaliptüsün birçok olumlu etkisi olabilir. İnflamasyona ve aşırı mukusun temizlenmesine yardımcı olmak için sinüzit ve bronşit gibi durumlarda incelenmiştir. Ayrıca hastaların akut bronşitten daha hızlı iyileşmesine yardımcı olma konusunda da umut vaat etmektedir.

Duşa neden okaliptüs asmalısınız?

Kurutulmuş yaprakların veya esansiyel yağın kokusunu içinize çekerek bitkinin aromaterapik özelliklerini deneyimleyebilirsiniz, ancak okaliptüsün duşa asılması özellikle faydalı olabilir. Okaliptüsün duşa asılması, aktif maddelerinin yayılmasına izin verir. Nispeten kapalı ve rahatlatıcı bir yerde solunarak okaliptüsün sağlık üzerindeki etkilerini sağlayabilir.

Okaliptüs duş başlığına nasıl asılır?

Duşa asmak için okaliptüs demeti yapmak oldukça kolaydır. Bitkiyi marketlerde, çiçekçilerde ve internette bulabilirsiniz. Aromatik okaliptüsün kokusunu kolayca alabilmeniz için taze, yeşil dallar satın almalısınız.

Bir buket veya ayrı ayrı okaliptüs dalları satın alın.

Aromaların çıkması için yaprakların üzerinden oklava ile geçin.

Dalları bir demet halinde toplayın ve sapların etrafına bir lastik bant veya ip bağlayın.

Duş başlığınızın üzerine veya duş kabininin içindeki bir kancaya asın.

Okaliptüs duşta ne kadar süre kalır?

Bir demet taze okaliptüs, odadaki neme bağlı olarak iki ila üç hafta boyunca duşta taze kalmalıdır. Yine de yakından takip edin. Taze okaliptüs kullanıyorsanız, küflenmeye, kahverengileşmeye veya çekici aromasını kaybetmeye başladığınızda, yenisi ile değiştirmelisiniz.

Okaliptüs'ü güven ile kullanmak

Evin çevresinde okaliptüs kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Okaliptüsün içinde bulunan bileşikler yutulduğunda potansiyel olarak toksik olabilir ve dozlar çok yüksek olduğunda ciddi yan etkilere neden olabilir. Okaliptüs yağının yan etkileri arasında mide bulantısı, baş dönmesi, nöbetler, karın rahatsızlığı, solunumun azalması, sayıklama, merkezi sinir sisteminin baskılanması ve hatta ölüm sayılabilir.

Saf bir esansiyel yağ olarak özellikle tehlikeli olabilir ve ciltte kullanılıyorsa taşıyıcı yağ ile seyreltilmelidir. Çocuklarda, evcil hayvanlarda ve bazı yetişkinlerde 2 ila 3 mililitre bile önemli yan etkilere, hatta bazıları yaşamı tehdit eden sonuçlara neden olabili. Okaliptüs yağını çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutmak özellikle önemlidir.

