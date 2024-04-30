Duşa okaliptüs asmanın faydaları nelerdir?

Güzel kokulu bitki stresi azaltır, solunum sorunlarından kurtulmayı sağlar ve enerji seviyelerini artırır. Taze okaliptüsün yaydığı hoş koku, onu göz alıcı olduğu kadar faydalı da kılan aromaterapik özelliklere sahiptir. Peki duşa okaliptüs asmanın faydaları nelerdir?

Duşa okaliptüs asmanın faydaları nelerdir?
Yaşam
Giriş: 30 Nisan 2024 17:36
ABONE OL

Okaliptüs, çiçek aranjmanlarına güzel bir görünüm sağlar ve aynı zamanda güzel mavi-yeşil yaprakları sayesinde tek başına bir bitki olarak da dikkat çekicidir. Ancak bu yeşillik dekoratif bir parçadan çok daha fazlasıdır. Taze okaliptüsün yaydığı hoş koku, onu göz alıcı olduğu kadar faydalı da kılan aromaterapik özelliklere sahiptir. Enflamasyonu azalttığı, solunum sağlığını iyileştirdiği ve enerji seviyelerini yükselttiği görülmüştür. Okaliptüsün faydalarından yararlanmanın bir yolu da onu duşa asmaktır. Peki duşa okaliptüs asmanın faydaları nelerdir?


Banyonuzu sıradanlıktan uzaklaştıracak bir fikirle tanışmaya ne dersiniz? Artık yeni trend yeşil banyolar! Devamı: Banyo dekorasyonu için 5 bitki


Okaliptüs nedir?

Okaliptüs, çoğu türü ağaç veya çalı olan geniş bir çiçekli bitki cinsidir. Bitki Avustralya'ya özgüdür, ancak artık dünyanın her yerinde bulunabilir. Okaliptüsün yaprakları ve yağları sıklıkla kremlerde, merhemlerde ve yaygın rahatsızlıkları tedavi eden pek çok üründe bulunur.


Okaliptüsün faydaları nelerdir?

Okaliptüsün solunması inflamasyonun azalması, ruh halinin artması ve solunum sağlığının iyileşmesi ile ilişkilendirilmiştir.


Enflamasyonu azaltır

Okaliptüs ile ilgili en büyük iddialardan biri antiinflamatuar özelliklere sahip olmasıdır. Okaliptüs ağaçlarının yaprakları flavonoidler (bitki bazlı antioksidanlar) ve tanenler (iltihaba yardımcı olan) içerir. Bu nedenle okaliptüs yapraklarının içeriği iltihaplanmanın azalmasına katkıda bulunabilir.


Enerji seviyelerini artırır

Sık sık yorgun hissediyorsanız, okaliptüs aynı zamanda enerji düzeylerini artırmada ve zihinsel berraklığı ve uyanıklığı artırmada da etkilidir. Okaliptüsün stresi azaltma konusunda faydaları olsa da, daha az rahatlama biçiminde ve daha çok canlandırıcı özelliği bulunmaktadır.


Solunumu iyileştirir

Solunum açısından bakıldığında okaliptüsün birçok olumlu etkisi olabilir. İnflamasyona ve aşırı mukusun temizlenmesine yardımcı olmak için sinüzit ve bronşit gibi durumlarda incelenmiştir. Ayrıca hastaların akut bronşitten daha hızlı iyileşmesine yardımcı olma konusunda da umut vaat etmektedir.


Duş alırken bunları yapmayın!
Duş alırken bunları yapmayın! Duşun sıcak ve nemli etkisinin s...
Duş meselesi: Sabah mı yoksa akşam mı? Herkesin en az bir kez kafası ka...

Duşa neden okaliptüs asmalısınız?

Kurutulmuş yaprakların veya esansiyel yağın kokusunu içinize çekerek bitkinin aromaterapik özelliklerini deneyimleyebilirsiniz, ancak okaliptüsün duşa asılması özellikle faydalı olabilir. Okaliptüsün duşa asılması, aktif maddelerinin yayılmasına izin verir. Nispeten kapalı ve rahatlatıcı bir yerde solunarak okaliptüsün sağlık üzerindeki etkilerini sağlayabilir.


Okaliptüs duş başlığına nasıl asılır?

Duşa asmak için okaliptüs demeti yapmak oldukça kolaydır. Bitkiyi marketlerde, çiçekçilerde ve internette bulabilirsiniz. Aromatik okaliptüsün kokusunu kolayca alabilmeniz için taze, yeşil dallar satın almalısınız.


  • Bir buket veya ayrı ayrı okaliptüs dalları satın alın.

  • Aromaların çıkması için yaprakların üzerinden oklava ile geçin.

  • Dalları bir demet halinde toplayın ve sapların etrafına bir lastik bant veya ip bağlayın.

  • Duş başlığınızın üzerine veya duş kabininin içindeki bir kancaya asın.

Okaliptüs duşta ne kadar süre kalır?

Bir demet taze okaliptüs, odadaki neme bağlı olarak iki ila üç hafta boyunca duşta taze kalmalıdır. Yine de yakından takip edin. Taze okaliptüs kullanıyorsanız, küflenmeye, kahverengileşmeye veya çekici aromasını kaybetmeye başladığınızda, yenisi ile değiştirmelisiniz.


Okaliptüs'ü güven ile kullanmak

Evin çevresinde okaliptüs kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Okaliptüsün içinde bulunan bileşikler yutulduğunda potansiyel olarak toksik olabilir ve dozlar çok yüksek olduğunda ciddi yan etkilere neden olabilir. Okaliptüs yağının yan etkileri arasında mide bulantısı, baş dönmesi, nöbetler, karın rahatsızlığı, solunumun azalması, sayıklama, merkezi sinir sisteminin baskılanması ve hatta ölüm sayılabilir.


Saf bir esansiyel yağ olarak özellikle tehlikeli olabilir ve ciltte kullanılıyorsa taşıyıcı yağ ile seyreltilmelidir. Çocuklarda, evcil hayvanlarda ve bazı yetişkinlerde 2 ila 3 mililitre bile önemli yan etkilere, hatta bazıları yaşamı tehdit eden sonuçlara neden olabili. Okaliptüs yağını çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutmak özellikle önemlidir.



Kaynak: Blythe Copeland, Madeline Buiano. "The Benefits of Hanging Eucalyptus in the Shower—and How to Do It". Şuradan alındı: https://www.marthastewart.com/8093405/benefits-eucalyptus-shower. (18.01.2024).


Feng Shui’ye göre banyo düzenlemesi nasıl yapılır?
Feng Shui’ye göre banyo düzenlemesi nasıl yapılır?

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.