Cennet hurması marmelatı

Cennet hurması veya Trabzon hurması olarak adlandırılan, içeriğindeki pektin oranının yüksekliğinden dolayı reçel veya marmelat yapmaya en uygun meyvelerden biri…
Kendine özgü aroması olan cennet hurması marmelatını tatlı niyetine veya kahvaltıda kaymakla tüketebilirsiniz.
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: Yaklaşık 20 dakika
Malzemeler:
Yapılışı:
*Hurmaları yıkayıp kabuklarını soyun. İçlerindeki çekirdeklerini çıkartıp atın, hurmaları blenderde püre haline getirin.
*Püre yapılmış hurma, toz şeker, rendelenmiş limon kabukları, tarçın, karanfil ve zerdeçalı tencereye alın. Kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında orta ateşte ara sıra karıştırarak 15 dakika pişirin. Limon suyu ve limon tuzunu ekleyip 4 - 5 dakika daha pişirdikten sonra ocağı kapatın.
*Çubuk tarçın ve karanfilleri marmelatın içinden çıkartın. Marmelatın ilk sıcaklığı geçince cam kavanozlara aktarın, tamamen soğuyunca sterilize edilmiş kapaklarla sıkıca kapatarak serin yerde saklayın.
Afiyetle sevgiyle kalın…
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