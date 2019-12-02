Cennet hurması marmelatı

Müjgan Yurtseven'den nefis cennet hurması marmelatı tarifi...

+ Sonra Oku
Cennet hurması marmelatı
Bütün Yazıları

Cennet hurması veya Trabzon hurması olarak adlandırılan, içeriğindeki pektin oranının yüksekliğinden dolayı reçel veya marmelat yapmaya en uygun meyvelerden biri…

 

Kendine özgü aroması olan cennet hurması marmelatını tatlı niyetine veya kahvaltıda kaymakla tüketebilirsiniz.

 

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: Yaklaşık 20 dakika

 

Malzemeler:

  • 4 adet olgun hurma, 1 kg
  • 300 gr toz şeker
  • 1 limon kabuğu, rendelenmiş
  • 1 çubuk tarçın
  • 3 karanfil
  • 1/2 çay kaşığı zerdeçal
  • 3-4 damla limon suyu
  • 1/2 çay kaşığı limon tuzu

 

Yapılışı:

*Hurmaları yıkayıp kabuklarını soyun. İçlerindeki çekirdeklerini çıkartıp atın, hurmaları blenderde püre haline getirin. 

 

*Püre yapılmış hurma, toz şeker, rendelenmiş limon kabukları, tarçın, karanfil ve zerdeçalı tencereye alın. Kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında orta ateşte ara sıra karıştırarak 15 dakika pişirin. Limon suyu ve limon tuzunu ekleyip 4 - 5 dakika daha pişirdikten sonra ocağı kapatın. 

 

*Çubuk tarçın ve karanfilleri marmelatın içinden çıkartın. Marmelatın ilk sıcaklığı geçince cam kavanozlara aktarın, tamamen soğuyunca sterilize edilmiş kapaklarla sıkıca kapatarak serin yerde saklayın.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

 

Müjgan Yurtseven'in tüm tariflerine gitmek için tıklayın

 

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Ev yapımı grissini
Ev yapımı grissini
Taze otlu biberli hamburger 
Taze otlu biberli hamburger 
Adaçaylı tereyağlı tajarin
Adaçaylı tereyağlı tajarin
Profiterole kim hayır diyebilir ki?
Profiterole kim hayır diyebilir ki?
Kremalı mantar çorbası
Kremalı mantar çorbası
Fırında nefis sütlü patates
Fırında nefis sütlü patates
Fettucini alfredo
Fettucini alfredo
Günün yemeği: Karnıyarık
Günün yemeği: Karnıyarık

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Ekmek arası mini köfteler
    Ekmek arası mini köfteler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 1641

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X