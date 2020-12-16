2021 yılı kehanetleri

Geçtiğimiz haftalarda Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini açıklamıştı. Robeva, "Baba Vanga, onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana, 'Neshka, korona hepimizin üzerinde olacak' demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarcada, koruma ve Rusya'nın ülke dışında hâkimiyeti geliyordu. Ben de bunun bütün ülkenin Rusya'nın gönderimini söylemek istediğin sandım. Sadece durumu şimdi anladım" demişti. Bugüne kadar pek çok öngörüsünün gerçekleştiği söylenen Baba Vanga'nın 2021 yılına ve önümüzdeki yıllara ilişkin öngörüleri...