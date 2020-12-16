2021 yılı kehanetleri

Bulgar asıllı kahin Baba Vanga'nın ve Nostradamus'un adını duymayan yoktur. Baba Vanga'nın ve Nostradamus'un ardından son zamanlarda sıklıkla konuşulan Azerbaycanlı Şaman kahinin öngörüleri de merak konusu oldu. Biz de kahinlerin 2021 yılına ve önümüzdeki diğer yıllara ilişkin öngörülerini derledik!

Yaşam
16 Aralık 2020 Çarşamba

  • Geçtiğimiz haftalarda Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini açıklamıştı. Robeva, "Baba Vanga, onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana, 'Neshka, korona hepimizin üzerinde olacak' demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarcada, koruma ve Rusya'nın ülke dışında hâkimiyeti geliyordu. Ben de bunun bütün ülkenin Rusya'nın gönderimini söylemek istediğin sandım. Sadece durumu şimdi anladım" demişti. Bugüne kadar pek çok öngörüsünün gerçekleştiği söylenen Baba Vanga'nın 2021 yılına ve önümüzdeki yıllara ilişkin öngörüleri...

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  • 2021 - Dünya'nın yörüngesinde hafif bir kayma oluşuyor. 2025 - Avrupa'da hala çok düşük bir nüfus var. 2028 - Yeni bir enerji keşfediliyor. Dünya'da açlık azalıyor. Venüs'e insanlı aracı gönderiliyor. 2033 - Kutuplardaki buzullar eriyor. Okyanusların su seviyesi yükseliyor. 2043 - Dünya ekonomisi düzeliyor. Müslümanlar Avrupa'ya egemen oluyor. 2046 - Onun tür organı üretilebiliyor. Organ değişimi en iyi U-davi yöntemi haline geliyor. 2066 - Müslüman Roma'nın saldırısı karşısında ABD yeni bir silah deniyor - klimatik bir silah. Ani ısı düşüşü oluşuyor. 2076 - Komünizm.

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  • 2084 - Doğa yenileniyor. 2088 - Yeni bir hastalık çıkıyor, insanlar birkaç saniyede yaşlanıyor. 2097 - Bu hastalığa çare bulunuyor. 2100 - Yapay bir güneş, Dünya'nın gölgede kalan tarafım aydınlatıyor. 2111 - İnsanlar robotlara dönüşüyor. 2123 - Küçük devletlerarası savaş. 2125 - Uzaydan sinyal alınıyor. 2130 - Dünya dışıların desteğiyle su altı kolonileri oluşuyor.

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  • 2164 - Hayvanlar, yarı insana dönüşüyor. 2167 - Yeni din 2170 - Büyük kuraklık 2183 - Mars'taki koloni Dünya'dan bağımsızlık talep ediyor. 2187 - İki büyük volkanın patlaması durduruluyor. 2195 - Su altı kolonilerin enerji ve gıda tümüyle temin edilmiş oluyor. 2196 - Asyalı ve Avrupalıların birbirine karışıyor. Yeni bir ırk oluşuyor.

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  • 2201 - Güneş'te termonükleer patlamalar yavaşlıyor. Sıcaklık düşüyor. 2221 - Evrende başka hayat arayışı insanlar iyi olmayanlarla tanışıyor. 2256 - Bir uzay gemisi Dünya'ya yeni, tehlikeli bir çıktı. 2262 - Dünya'nın yörüngesi kaymaya devam ediyor. Mars kuyruklu yıldız tehlikesi altına giriyor. 2271 - Değişen fizik konstantları tekrardan hesaplanıyor. 2273 - Beyaz, siyah ve sarı ırk karışıyor. Meydana yeni bir ırk geliyor. 2279 - Yoktan vakum enerji bulunuyor, (belki de veya kara delik) 2288 - Zaman yolculukları, uzaylılarla yeni temaslar gerçekleşiyor.

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  • 16. yüzyılda Fransa'da yaşamış dünyanın bilinen en ünlü kâhini olan Nostradamus'un geçtiğimiz yüzyıllara ilişkin birçok öngörüsünün gerçekleştiği biliniyor. Peki, Nostradamus'un 2021 yılı ve sonrasına ilişkin öngörüleri neler?

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  • "Türkiye ve Güney Asya'da büyük depremler olacak." Bazı kaynaklar tarafından yapılan hesaplamalara göre bu depremin Gölcük olduğu söylense de devamında büyük bir deprem olacağına inananlar da çok sayıda. Ege ve Karadeniz'e denk gelen bölgede savaş olacak. Rusya'ya bir asteroid çarpacak.

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  • İkizler yılında ("20-20") doğudan (Çin) bir kraliçe (corona) yükselecek, gece yaratıklarından (yarasa) vebasını (virüs), 7 tepeli diyara (İtalya-Roma) yayacak ve tüm dünyayı yok etmek için alaca karanlıklarında olan insanları (yaşlılar) toza dönüştürecek (ölüm). Dünyanın önemli liderlerinden birinin suikaste kurban gidecek. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tahttan inecek, tahta erkek gelecek, "yeni bir kral" olacak. Amerika'da ekonomik çöküş olacak.

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  • Azerbaycanlı Şaman kâhinin de koronavirüs öngörüsünün olduğu söyleniyor. İşte Şaman kahinin 2021 yılı için Türkiye ve dünyaya ilişkin öngörüleri...

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  • Toprak tam üç defa sallanacak. İlk sallantı yılın başlarında. Joe Biden, Türkiye'nin arkasından kuyular kazacak. Yeditepeli güzel şehir üzerinde kara bulutlar var. Deniz kabarıyor, kendisinden alınanı geri alacak.

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  • Çiçekler açana kadar herkes evlerinde oturacak ama musibet bu yıl da bitmeyecek. Koronavirüs salgını devam edeceği gibi yeni salgınlar da kapıda.

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  • Halk sokakta devleti ile karşı karşıya gelecek. Toplu hayvan ölümleri görülecek. ABD'de 11 Eylül benzeri bir olay yaşanacak. Dünya Savaşı'nın kıvılcımları çıkacak ama savaşa daha var.

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