Deprem bölgesindeki yakınımın durumunu nasıl öğrenirim?

Kahramanmaraş'ta yaşanan yıkıcı depremin ardından arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Ekipler tarafından kurtarılan depremzedeler hemen en yakın hastanelere yönlendiriliyorlar. Depremden etkilenen yakınlarının durumunu öğrenmek isteyen, arama motorlarına yöneliyor. İşte kurtarılan hastaların hangi hastanede olduğunu öğrenmek için kullanabileceğiniz birkaç site...

https://enabiz.gov.tr/

Sağlık Bakanlığı sistemine bağlı platformda e-devlet üzerinden kayıt sağlanabiliyor. e-Nabız profilinize Doğal Afet Bilgilendirme alanından arama yapabilirsiniz. Söz konusu alan ile yakınlarınızın (anne, baba, eş, kardeş, çocuk) afetle ilişkili sağlık durumlarına dair genel bilgilendirme yapılmaktadır.

https://depremzedem.com

Gelen tüm veriler hastanelerin paylaşmış olduğu açık listelerden edinilmiştir. Bu veriler üzerinden bir kâr amacı güdülmediği bilgisi paylaşılmaktadır. Bu sitesindeki veriler, hastanelerin paylaşmış olduğu açık listelerden edinilmiştir.

https://yakinimibul.net/

Ailesinden haber alamayanlar bu siteyi de kontrol edebilir. Liste anlık güncellenmemektedir. Verilerin doğruluğu 100% teyit edilememektedir.