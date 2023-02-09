Depremzedelere psikolojik destek veren kurumlar

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 illi etkileyen büyük depremin etkileri hala sürdürüyor. Özellikle de depremden etkilenen çocuklar için yaşanan bu olay hayat boyu büyük bir travma oluşturabilir. Afetten etkilenen kişilerle çalışan uzmanlar ve araştırmacılar afet ardı çıkan ilk duygusal tepkilerin ağırlığını azaltmakta ve Psikolojik İlk Yardım” PİY yararlı olduğunda hemfikirdir.

Psikolojik İlk Yardım; güvenlik, sükûnet, diğerleriyle bağ, umut ve kendine yeterli olma gibi özelliklerin olduğu bir ortam yaratır.

Depremzedelere psikolojik destek veren kurumlardan bazıları:

Türk PDR Der - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Tel: 0553 173 23 89 - 0850 756 96 76

Peace Therapist

Depremden etkilenen insanlar için ücretsiz psikolojik destek sağlıyor! Eğer psikolojik destek almasını istiyorsanız. Bu mail adresinden iletişime geçebilirsiniz. info@peacetherapist.com

Özel Derin Eğitim Kurumları

Psikolojik Danışman ve Psikolog Mustafa Erol

Tel: 0552 668 97 55

Psikolog ve Sosyal Hizmet Uzmanı Fatmanur Liva Çetin

Tel: 0505 759 30 39

Psikolojik Danışman Adil Acar

Tel: 0530 158 45 86

Deruni Psikoloji

Uzm.Psk. Dan. İmran Elmas

Tel: 0507 009 36 62

YTÜ Deprem Acil Destek Birimi

psikolojikdanisma@yildiz.edu.tr

Tel: 0543 517 19 11

Ruh Beyin Beden Sağlığı

Intagram: @ruhbeyinbeden

Tel: 0533 400 61 17