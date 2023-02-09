Depremzedelere psikolojik destek veren kurumlar

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 illi etkileyen büyük depremin etkileri hala sürdürüyor. Özellikle de depremden etkilenen çocuklar için yaşanan bu olay hayat boyu büyük bir travma oluşturabilir. Afetten etkilenen kişilerle çalışan uzmanlar ve araştırmacılar afet ardı çıkan ilk duygusal tepkilerin ağırlığını azaltmakta ve Psikolojik İlk Yardım” PİY yararlı olduğunda hemfikirdir.
Psikolojik İlk Yardım; güvenlik, sükûnet, diğerleriyle bağ, umut ve kendine yeterli olma gibi özelliklerin olduğu bir ortam yaratır.
Depremzedelere psikolojik destek veren kurumlardan bazıları:
Türk PDR Der - Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Tel: 0553 173 23 89 - 0850 756 96 76
Peace Therapist
Depremden etkilenen insanlar için ücretsiz psikolojik destek sağlıyor! Eğer psikolojik destek almasını istiyorsanız. Bu mail adresinden iletişime geçebilirsiniz. info@peacetherapist.com
Özel Derin Eğitim Kurumları
Psikolojik Danışman ve Psikolog Mustafa Erol
Tel: 0552 668 97 55
Psikolog ve Sosyal Hizmet Uzmanı Fatmanur Liva Çetin
Tel: 0505 759 30 39
Psikolojik Danışman Adil Acar
Tel: 0530 158 45 86
Deruni Psikoloji
Uzm.Psk. Dan. İmran Elmas
Tel: 0507 009 36 62
YTÜ Deprem Acil Destek Birimi
psikolojikdanisma@yildiz.edu.tr
Tel: 0543 517 19 11
Ruh Beyin Beden Sağlığı
Intagram: @ruhbeyinbeden
Tel: 0533 400 61 17
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