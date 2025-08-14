Gün boyunca dış etkenlere maruz kalan cildin yaşlanma hızı artar. Sağlıklı bir cilt için, gündüz ve gece cilt bakımı mutlaka yapılmalıdır. Güne ışıl ışıl bir ciltle başlamak istiyorsanız; gece bakım rutinlerinizi yeniden düzenlemelisiniz. Gece yapılan cilt bakımları, hücrelerin yenilenmesini, cilt tonunu dengelenmesini sağlar ve aydınlık bir görünüm kazandırır.

BAKIM Bu maskeler cilt temizliyor!

BAKIM 12 adımda sağlıklı cilt

İşte sağlıklı bir cilt bakımı için altın değerinde tavsiyeler…

Gece yatarken cildinizi makyajdan arındırın

Makyaj, gözenekleri tıkayarak cildin nefes almasını önler. Gözeneklerin tıkanması, siyah nokta oluşumunu tetikler. Makyaj kalıntıları; cildin yağ dokusuna hasar verir, yağ birikimine sebep olur. Gece yatmadan önce cildinizi temizleyin. Doğal yağlı sabunları tercih ederek cilt temizliğini tamamlayabilirsiniz.

Gözeneklerin sıkılaşması için düzenli olarak tonik kullanın

Cilt tonikleri cildin yağ dengesini düzenleyerek, gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur. Cilt toniği, sivilce oluşumunu önler, cildi tozdan ve kirden arındırır. Doğal bir ürün ile cilt bakımınıza devam etmek istiyorsanız gül suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz.

Cildin nem dengesini sağlamak için yağsız nemlendirici kullanın

Cildin sağlıklı bir yapıya sahip olması için neme doymuş olması gerekir. Dış faktörler, cilt dokusunu kurutur. Cilt dokusunun nemini sağlamak için düzenli olarak nemlendirici krem kullanmak gerekir.