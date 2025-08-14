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Bakım

Canlı bir cilt için: Gece bakımı ve temizliği

Uyumadan önce uygulamanız gereken cilt bakım rutinlerini biliyor musunuz? "Gece cilt bakımı nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı haberimizde!

Canlı bir cilt için: Gece bakımı ve temizliği
Giriş: 14 Ağustos 2025, Perşembe 19:00
Güncelleme: 14 Ağustos 2025, Perşembe 19:00

Gün boyunca dış etkenlere maruz kalan cildin yaşlanma hızı artar. Sağlıklı bir cilt için, gündüz ve gece cilt bakımı mutlaka yapılmalıdır. Güne ışıl ışıl bir ciltle başlamak istiyorsanız; gece bakım rutinlerinizi yeniden düzenlemelisiniz. Gece yapılan cilt bakımları, hücrelerin yenilenmesini, cilt tonunu dengelenmesini sağlar ve aydınlık bir görünüm kazandırır.

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Gece yatarken cildinizi makyajdan arındırın

Makyaj, gözenekleri tıkayarak cildin nefes almasını önler. Gözeneklerin tıkanması, siyah nokta oluşumunu tetikler. Makyaj kalıntıları; cildin yağ dokusuna hasar verir, yağ birikimine sebep olur. Gece yatmadan önce cildinizi temizleyin. Doğal yağlı sabunları tercih ederek cilt temizliğini tamamlayabilirsiniz.

Gözeneklerin sıkılaşması için düzenli olarak tonik kullanın

Cilt tonikleri cildin yağ dengesini düzenleyerek, gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur. Cilt toniği, sivilce oluşumunu önler, cildi tozdan ve kirden arındırır. Doğal bir ürün ile cilt bakımınıza devam etmek istiyorsanız gül suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz.

Cildin nem dengesini sağlamak için yağsız nemlendirici kullanın

Cildin sağlıklı bir yapıya sahip olması için neme doymuş olması gerekir. Dış faktörler, cilt dokusunu kurutur. Cilt dokusunun nemini sağlamak için düzenli olarak nemlendirici krem kullanmak gerekir.

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Göz kremi kullanarak göz altında koyu halka oluşumunu engelleyin

Göz çevresi, ince bir yapıya sahiptir. Göz çevresinin nem dengesinin sağlanması için düzenli olarak göz kremi uygulanması gerekir. Göz kremi , göz çevresini nemlendirir, kırışıklık oluşumunu engeller. Göz kremini, gözün iç kısımdan başlayarak yüzük parmağı ile uygulayabilirsiniz. Nazik bir şekilde göz çevresine masaj yapabilirsiniz.

Yastık kılıflarını düzenli olarak değiştirin

Yastık kılıfları, kiri ve tozu içerisinde tutar. Yastık kılıfları haftada bir veya iki kez düzenli olarak değiştirilmesi gerekir.

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brush-purple Yorumlar
Misafir 28 Eylül 2020, Pazartesi

faydalı oldu teşekkürler