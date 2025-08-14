Gün boyunca dış etkenlere maruz kalan cildin yaşlanma hızı artar. Sağlıklı bir cilt için, gündüz ve gece cilt bakımı mutlaka yapılmalıdır. Güne ışıl ışıl bir ciltle başlamak istiyorsanız; gece bakım rutinlerinizi yeniden düzenlemelisiniz. Gece yapılan cilt bakımları, hücrelerin yenilenmesini, cilt tonunu dengelenmesini sağlar ve aydınlık bir görünüm kazandırır.
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İşte sağlıklı bir cilt bakımı için altın değerinde tavsiyeler…
Gece yatarken cildinizi makyajdan arındırın
Makyaj, gözenekleri tıkayarak cildin nefes almasını önler. Gözeneklerin tıkanması, siyah nokta oluşumunu tetikler. Makyaj kalıntıları; cildin yağ dokusuna hasar verir, yağ birikimine sebep olur. Gece yatmadan önce cildinizi temizleyin. Doğal yağlı sabunları tercih ederek cilt temizliğini tamamlayabilirsiniz.
Gözeneklerin sıkılaşması için düzenli olarak tonik kullanın
Cilt tonikleri cildin yağ dengesini düzenleyerek, gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur. Cilt toniği, sivilce oluşumunu önler, cildi tozdan ve kirden arındırır. Doğal bir ürün ile cilt bakımınıza devam etmek istiyorsanız gül suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz.
Cildin nem dengesini sağlamak için yağsız nemlendirici kullanın
Cildin sağlıklı bir yapıya sahip olması için neme doymuş olması gerekir. Dış faktörler, cilt dokusunu kurutur. Cilt dokusunun nemini sağlamak için düzenli olarak nemlendirici krem kullanmak gerekir.
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Göz kremi kullanarak göz altında koyu halka oluşumunu engelleyin
Göz çevresi, ince bir yapıya sahiptir. Göz çevresinin nem dengesinin sağlanması için düzenli olarak göz kremi uygulanması gerekir. Göz kremi , göz çevresini nemlendirir, kırışıklık oluşumunu engeller. Göz kremini, gözün iç kısımdan başlayarak yüzük parmağı ile uygulayabilirsiniz. Nazik bir şekilde göz çevresine masaj yapabilirsiniz.
Yastık kılıflarını düzenli olarak değiştirin
Yastık kılıfları, kiri ve tozu içerisinde tutar. Yastık kılıfları haftada bir veya iki kez düzenli olarak değiştirilmesi gerekir.
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