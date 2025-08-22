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Dekorasyon Önerileri

Evinize zenginlik katacak 5 detay

Küçük dokunuşlarla büyük farklılıklar yaratabilirsiniz! İşte evinizde lüks bir şıklık oluşturmanın 5 yolu...

Giriş: 22 Ağustos 2025, Cuma 15:00
Güncelleme: 22 Ağustos 2025, Cuma 15:00
1

Pirinç ve bakır dekor

Metalik vurgular ve metal dekoratif parçalar, eve ışıltılı ve şık bir izlenim katar. Pirinç ve bakır da özünde modern tasarıma bağlıdır; çoğu tasarımcı, doğru miktarda ışıltı ve etnik vurgu vermek için metal süslemeler kullanır. Her iki metal de her alana zarafet ve lüks katarken hoş ve dingin bir ortam sağlar.

2

Işıltılı minderler ve yemyeşil kumaşlar

En zarif dekor ilavesi, bir dizi parıldayan minderdir. Bu dekoratif öğeler olmadan her ev eksiktir. Baştan çıkarıcı ve mütevazı dekor parçaları için oturma odasında payetli ve canlı renkli minder kılıfları seçin.

3

Enerjik duvar dekorasyonu

Duvar dekorasyonu her mekanda pozitif bir etki yaratır. Bu nedenle metal duvar dekoru veya bir sanat tablosu evinize lüks bir şıklık katmak için harika alternatiflerdir. 

4

Taze bitkilerle mekana hayat katın

Ev dekorasyonunda kullanacağınız taze çiçekler ve bitkiler, evinize doğa kokusu eklemenin en basit yoludur! Farklı saklama kaplarını saksı olarak kullanarak benzersiz bir etki yaratabilirsiniz. Eski pirinç kaplar veya ahşap kasalar, dekora ince bir dokunuş katabilir.

5

Aydınlatma

Doğru aydınlatma bir alana hayat getirmenin en iyi yoludur. Evin dış cephesine şerit ışıklar monte edilebilir. Avize, bazı zarif masa veya zemin lambaları gibi bazı abartılı aydınlatmalar da kullanabilirsiniz.

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