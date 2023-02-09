Koruyucu aile olmanın şartları nelerdir?

Deprem nedeniyle yakınlarına ulaşılamayan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Peki, koruyucu aile olmanın koşulları nelerdir? Koruyucu aile olmak için neler yapmak gerekir?

Koruyucu aile olmanın şartları nelerdir?
Anne - Baba
Giriş: 09 Şubat 2023 14:46
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Yaşanan deprem felaketinin ardından refakatçisi olmayan çocuklara koruyucu aile olmak isteyen çok sayıda insan bulunuyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise son açıklaması ile deprem nedeniyle yakınlarına ulaşılamayan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden veya ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine şahsen başvuru yapabileceklerini duyurdu.


Koruyucu aile nedir?

Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.


Kimler koruyucu aile olabilir?

Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabilir. Koruyucu aile olmanın koşulları:

  • T.C. vatandaşı iseniz

  • Sürekli Türkiye’de ikamet ediyorsanız

  • 25-65 Yaşları arasındaysanız

  • En az ilkokul mezunu iseniz

  • Düzenli bir gelire sahipseniz

  • Çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi değilseniz koruyucu aile olabilirsiniz.

Koruyucu aile olmak isteyenlerden hangi belgeler istenir?

Koruyucu aile olmak isteyen kişilerin ilgili birimlere aşağıdaki belgeleri vermesi gerekir:

  • Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği,

  • İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği,

  • Adli sicil belgesi,

  • Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren sağlık kurulu raporu.

Koruyucu aile hizmet bakım türleri nelerdir?

Koruyucu aile hizmetinde 4 bakım türü bulunuyor:


a) Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli

Veli ya da vasi dışında kalan kan bağı bulunan akrabalar (teyze, hala, amca, dayı, büyükanne, büyükbaba gibi) ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı bakıcı, komşu gibi yakın çevresinde olan kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.


b) Geçici Koruyucu Aile Modeli

Acil koruma gereken ya da hakkında hizmet planı oluşturulmamış ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılamamış çocuklar için, aldıkları eğitimler fazla bir ay arasında değişen bakımdır.


c) Süreli Koruyucu Aile Modeli

Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkanı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır. Uygulamada yaygın olan Koruyucu Aile Modelidir.


ç) Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli

Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan veya aldıkları eğitimler ile profesyonel düzeye gelmiş kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.


Referanslar:

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. "Koruyucu Aile Hizmeti". Şuradan alındı: https://www.aile.gov.tr/sss/cocuk-hizmetleri-genel-mudurlugu/koruyucu-aile-hizmeti/


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