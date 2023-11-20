Cildinizin yorgun görünümüne veda edin

Cildinizin görüntüsü kimi zaman çok uyuduğunuzdan, kimi zaman uykunuzu alamadığınızdan, stresli olduğunuzda, dinlenmeye vakit bulamadığınız günlerde yorgun ve mat bir görünüme evrilmiş olabilir. Bu durumu en aza düşürmek her ne kadar makyajla mümkün olsa da cildinize temel olarak bazı uygulamalar yapmak daha kesin bir çözüm sunabilir.

Peeling/Kimyasal peeling

Partiküllü bir peeling kullanmak uzun süredir kullanılan bir yöntem olarak cildi soymada ve yenilemede işe yarasa da cildin dokusuna zarar vermeden ve çizmeden uygulayabileceğiniz asit içerek kimyasal peelinglerin de sayısı bir hayli artmaya başladı. Cildinizi yorgun görünümden arındırmaya yenilemeden başlamak istiyorsanız içeriğine güvendiğiniz bir ürünle peelingin etkisini görebilirsiniz.

İçten ve dıştan nemlendirme

Tabii ki su içmek cilt sağlığınız için en önemli şeylerden biri. Cildinizin dehidrasyon yaşamaması için mutlaka vücut ağırlığınızla orantılı olacak biçimde su içmelisiniz. Bunun dışında cilt türünüz ister kuru, ister yağlı, isterse de karma olsun uygun bir nemlendiriciyle neme doyurmanız geerekir. Mevsimsel ihtiyaçlara ve cilt tipinize göre uygun nemlendiriciyi keşfedip cildinizin daha canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

C vitamini ve Hyalüronik asit

Cilt lekeleriyle savaşması ve cilde parlaklık kazandırmasıyla en bilinen cilt bakım içeriklerinden biri olan C vitamini ve "nem" kelimesinin karşılığı olan asitlerden biri olan hyalüronik asitle iyi cilt bakım rutinleri oluşturabilirsiniz. Cildinizin mat ve donuk görünümünü azaltmaya yarayan bu iki içeriğe şans verebilirsiniz.

Göz altınıza iyi gelen bir içerik

Göz altlarımız cildimizin neye ihtiyaç olduğunu en net gösteren ve en hassas noktalarından biri. Yorgun görünümlü ciltlerde en sık rastlanan problemlerden biri ise göz altı torbaları, koyu halkalar ve şişkinliktir. Göz altı probleminize uygun göz kremini seçtiğinizde yorgun görünümün temellerinden biri olan sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı olabilirsiniz.