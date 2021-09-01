Peeling hakkında bilmeniz gereken her şey

Fiziksel ve kimyasal peelingin farklarını öğrenin ve cildiniz için en uygun bakıma bir adım daha yaklaşın.

Peeling hakkında bilmeniz gereken her şey
Güzellik
01 Eylül 2021 Çarşamba

Cildinizin dış katmanındaki ölü deriden kurtulmak pürüzsüz ve yumuşak bir cilt için olmazsa olmaz bir adım. Doğru yapılan bir peeling uygulaması sonrası cilt uygulanan bakım ürünlerinin nüfuz etmesi için de daha uygun bir hale gelir. Bu kadar faydalı bir uygulamayı doğru yapabilmek için bilinmesi gereken bazı noktalar var. En başta her peelingin aynı olmadığını bilmek gerekiyor.


Fiziksel peeling nedir?

Fiziksel peeling kısaca, ufak tanecikler, fırça veya benzeri pütürlü bir şey yardımıyla cilt üzerindeki ölü deri tabakasının soyulması işlemi oluyor. Temizleyici ürünlerin içerisindeki elinize ve yüzünüze değdikçe hissettiğiniz sert topçuklar da aslında fiziksel peeling işlevi görüyor fakat her ürün cilt üzerinde bu şekilde kullanılmaya uygun değil. Fazla sert veya büyük partiküllü ürünler cildinizi tazelemek yerine çizip zarar verebilir. Evde yapabileceğiniz peeling tariflerinde genelde şeker içeren peelingler, fiziksel peeling olma özelliği taşıyor.


Kimyasal peeling nedir?

Kimyasal peelingler, hücre yenilenmesine yardımcı olan kimyasallar sayesinde cildin ölü tabakasını soyarak çalışır. Sadece pürüzsüz değil, aynı zamanda parlak bir görüntü de sağlarlar. Sanılanın aksine aslında çoğu zaman, fiziksel peelinglerden daha nazik bir uygulama sunarlar.


Hangi kimyasal peelingi kullanmalı?

Kuru bir cilde peeling uygulanacaksa en uygun seçim, ölü hücreleri bir arada tutan yağ benzeri şeyleri ayırarak etki ettiği için alfa hidroksil asit, diğer adıyla AHA’lar olacaktır. Bununla beraber AHA’lar suda çözünebilen maddeler olduğu için cildin derin tabakalarına işleyemez. Bu durumda yağda çözünebilen beta hidroksil asit, yani BHA’ların kullanımı imdada yetişebilir. Anti-inflamatuvar işlevlerinden de ötürü BHA’lar akneyle savaşan yağlı ciltlere oldukça faydalı olabilir. Cildinizin ihtiyacına göre bu iki asidi kombine edebilirsiniz. Hassas ciltler, meyve enzimleri olan papaya ve bromealin kullanabilir.


Referanslar:

"Everything You've Ever Wanted To Know About Exfoliating, Explained". Şuradan alındı: https://intothegloss.com/2016/10/physical-exfoliation-vs-chemical-exfoliation/


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