Athleisure modası nedir?

Bir süreden beri giyim şirketleri atletik tarzın hemen hemen herkese hitap ettiğini fark ettikleri için atletizm markaları arasında en üst sıralarda yer almak için rekabet halindeler. Athleisure giyimin ne olduğunu, athleisure moda teriminin ve sürdürülebilir athleisure trendinin nasıl devam ettirilebilir olduğunu ve bu görünümü nasıl başarılı bir şekilde elde edebileceğinizi öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz:

Athleisure nedir?

Athleisure; şık, spor ve atletik giyimin bir karışımı aslında. Athleisure, spor giyimin gündelik giyimle ve iş kıyafetleriyle buluştuğu anlamına geliyor ve her yerde hazır bulunan yoga pantolonlarının yanı sıra spor ayakkabıları, kapüşonluları, ceketleri ve hatta elbiseleri içeriyor.

Atletik ve boş zaman kelimelerinin birleşimiyle oluşan bu terim, ilk olarak 1979'da Nation's Business'ın bir sayısında "atletik görünmek isteyenler için tasarlanmış giysiler ve ayakkabılar" tanımıyla ortaya çıktı.

Athleisure, zamanla büyük ölçüde teknolojideki gelişmelere bağlı olarak geleneksel spor giyimden bugün bildiğimiz günlük giyim estetiğine dönüştü. Günümüzde tasarımcılar sokaktan ofise, oradan da spor salonuna sorunsuz bir şekilde geçiş yapan kombinler oluşturmak için nefes alabilen, ter tutmayan kumaşlar kullanıyorlar.

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Athleisure giyimin hiç durmayan yükselişinin sebebi ne?

Spor giyim; spor, egzersiz ve açık hava etkinliklerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ancak modaya uygun olabilen giysiler olsa da, athleisure giyim çok yönlü olarak kabul edilir ve hiç egzersiz yapmasanız bile günlük aktivitelerinizde giyilebilir. Athleisure giyim, yoğun yaşam tarzlarını tamamlayan, bizi rahat ettiren ve fiziksel uygunluğun bir parçası olarak önemini vurgulayan oldukça popüler bir stil türü.

Tam bir yaşam tarzı olduğu ve bir kült haline geldiği için bir trendden daha fazlası haline geldiğini söyleyebiliriz. Athleisure trendinin en çok tercih edilen kısmı, her iki endüstriden estetiğin harmanlanması. Bu endüstriler ise spor ve moda. Moda, spora güvenilirlik açısından bir artış sağlarken, spor ise modaya işlevsellik kazandırıyor.Kişi sağlıklı kalmaya ve sağlıklı yaşamaya başladığında, zihinsel sağlıkları da daha iyi bir hayata yol açtığından ikisi birbirini tamamlar nitelik kazanıyor.

Athleisure giyim tarzı nasıl oluşturulur?

Athleisure, zahmetsiz şıklık sağlamaya çalışırken rahat kalma dengesine hakim olmalı. İdeal atletik görünüm, her zaman hareket halinde olduğunuzu söyleyen görünümdür. Athleisure görünüm için gün sizi nereye götürürse götürsün rahat olacak parçaları bir araya getirdiğinizden emin olun.

Dar bisikletçi şortlarıyla eşleştirilmiş bol tişörtler ve kazaklar düşünün. Ardından, bir antrenman üstü veya şık bir spor sütyeni ile eşleştirilmiş eşofmanları veya bol pantolonları düşünün. Bol bir giyim eşyası rahat tutarken vücudu saran bir parça görünümünüzü güzelleştirir. Dolayısıyla ikisini bir arada tercih etmenizde fayda var.

Bu trende ayak uydurarak gardırobunuzu oluşturmak aslında oldukça basit. Birden fazla durum için giyebileceğiniz spor görünümlü parçalar seçin. Tipik olarak dar kesim altlar ve klasik renkler, stilettolarla olduğu kadar tenis ayakkabılarıyla da kombinlenmek için uygun parçalar. Bu tarz giyimden ilham alan kişiler spordan hiç haz almayan kişiler olabileceği gibi, sırf rahatlamak için haftanın çoğu günü spor yapan kişiler de olabilirler. Bu modaya yönelecekseniz bambu kumaş viskoz ve organik pamuk gibi kumaşlardan yapılmış yumuşak, nefes alabilen giysilere yatırım yapmak isteyebilirsiniz.

Athleisure tipik olarak minimalizmden yanadır. Athleisure modası, estetiğinin gündelik havasını genellikle basit renk paletlerine borçludur. Bu nedenle bir renk patlaması yaratmadan önce kıyafetinizin teme renklerini siyah, beyaz, gri veya nötr tonlu parçalarla oluşturduğunuzdan emin olun. Klasik athleisure görünümünü elde etmek için yoğun baskılı görünümü veya desenleri de minimumda tutun.

Kaynak: Heather Bien. "What Is Athleisure?". Şuradan alındı: https://boodywear.com/blogs/guide/what-is-athleisure. (19 Ağustos 2021).

Altitude Sports Editorial Team. "What is the Athleisure Wear & How to Mater the Style". Şuradan alındı: https://altitude-blog.com/en/how-to-build-the-perfect-athleisure-wardrobe/#style. (3 Şubat 2022).

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