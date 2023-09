Cilt bakımlarında kullanılan ürünler içerikleri gereği çok büyük bir deniz gibi hissettiriyor olabilirler size. Bunun en büyük sebebi aslında birçok asidin, kimyasal peeling türlerinin ve diğer bitkisel içeriklerin cilt bakım ürünlerinin içerisinde aynı anda bulunması. Her ne kadar bazılarının bir arada kullanılması gerçekten etkilerini artırıp daha olumlu sonuçlar elde etmenizi sağlasa da çoğu zaman kimyasal peeling kullanımlarında o andaki rutininizde tek bir asit kullanmak asidinetkisini daha fazla göstermesi ve olumsuz sonuçlar yaratmaması açısından daha yararlı olacaktır. İşte bir arada kullanmamanız gereken cilt bakım içerikleri:

1- Glikolik asit (AHA) & Salisilik asit (BHA)

Birçok AHA ve BHA çeşitlerinden en bilinenleri ve etkilileri kuşkusuz glikolik ve salisilik asitler. Glikolik asit daha çok kapalı komedonlar, gözenekler ve lekeler üzerinde etkili bir içerikken salisilik asit ise akneler bakımından oldukça etkili bir kimyasal peeling. AHA'lar da BHA'lar da soyucu özellik taşıdıklarından her ne kadar ikisinin etkisini aynı anda görmek daha tatmin edici olacak düşüncesiyle hareket edilse de cildinize zarar verebilirler. Bunun yanında ikisinin ardından da güneş kremi kullanmak şart olduğundan bu kimyasal peeling türlerini özellikle ayrı günlerde akşam rutinlerinizde kullanmakta fayda var. Aksi halde cildiniz soyulabilir ve bu sebeple hassaslaşabilir. Cilt ile ilgili konularda dermatoloğunuza danışmanızı öneririz.

2- Retinol & C vitamini

Retinol de C vitamini de faydalı içeriklerdir. C vitamini her ne kadar düşük konsantrasyonlarda kullnıldığında daha hafif etkiler gösterse de yine de riske atmaya gerek yok öyle değil mi? Cildinizdeki yaşlanma belirtileri, akne ve gözenek problemlerinize iyi gelen retinol ve cildinize aydınlık bri görünüm kazandırıp cildinizdeki eşitsizliği gidermeye yardımcı olan C vitamini bir arada aynı rutinde kullanılılırlarsa cildinizde iritasyon ve kızarıklığa neden olabilirler. Bu sebeple cilt bariyerinizde problemlerle karşılaşmamak için en azından C vitaminini gündüz retinolü ise akşam rutininizde kullanmanızda fayda var. Cilt bariyerinizin güçsüzleştiğini ise cildinizin hızlı tahriş olmasından ve kızarıklıklar meydana gelmesinden anlayabilirsiniz. Aklınızdaki soruları dermatoloğunuza danışmanızda fayda var.

3- Azelaik asit & C vitamini

Azelaik asit özellikle ölü derilerin temizlenmesinde sağladığı peeling etkisiyle yardımcı olur. Haftada 1 veya 2 defa uygulanması yeterli olan bu asit de diğer tüm asitlerde olduğu gibi güneş kremiyle kullanılmalıdır. Lekelerinizde açılma görebileceğiniz bu asit aynı rutinde C vitamini ile birleşince cilt hassasiyeti yaratabilir. Özellikle yüksek konsantrasyonla bulundukları rutinlerde daha da dikkatli olunmalıdır. Bu sebeple her iki içeriğin de özellikle lekeler üzerindeki etkisini görebilmek için cildinizi tehlikeye atmadan ve dermatoloğunuza danışarak ayrı rutinlerde kullanmanız daha faydalı olur.

4- Retinol & Salisilik asit

Öncelikle söylememiz gerekir ki bu iki cilt bakım içeriği de fazla etkili soyucu içeriklerdir. Bu sebeple yaratabileceği etkiyi tahmin edebiliyorsunuzdur. Özellikle akne ve sivilce tedavilerinin yardımcılarından olan bu iki içeriği aynı rutinde kullanırsanız cildinizde fazla kuruluğa sebep olabilirsiniz. Bunun sonucunda da cildinizi tahriş etmiş olursunuz ve hassas bir cilde sahipseniz iyice hassaslaştırırsınız. Bu sebeple ayrı rutinde kullanmayı deneyin ve cildiniz hakkında bu içerikleri kullanmadan önce dermatoloğunuza danışın.

5- C vitamini & Glikolik asit

Özellikle ciltteki renk eşitsizliklerinin giderilmesi ve akneden sonrakalan lekelerde bir hayli etkisi olan iki içerikten bahsediyoruz. Her ne kadar bir arada kullanmak kulağa daha hoş ve hızlı etki gösterecekmiş gibi geliyorsa da aynı rutinde hem C vitamini hem de glikolik asit kullanmak eksfoliasyon sebebiyle tahriş problemine yol açabilir. Bu sebeple C vitaminini gündüz kullanacaksanız glikolik asit içerikli ürününüzü akşam rutininize dahil etmelisiniz. Yine de bu içeriklerin cildinizde nasıl etkiler bırakacağını dermatoloğunuza danışmalısınız.