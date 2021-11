Nedir bu yüz toniği?

Tonik nedir?

Tonikler, su kıvamında cilt bakım ürünleridir. Geleneksel olarak, fazla yağı ciltten uzaklaştırmak için kullanılıyorlardı ve özellikle sivilceleri olan insanlar için kullanışlıydı. Bu ürünler yüksek konsantrasyonlarda alkol içerir ve bu nedenle kuruturlar. Günümüzün tonerleri çeşitli yatıştırıcı, parlatıcı ve yaşlanma karşıtı bileşenler içerir. Daha önceleri bir tonerin işlevi cildi tamamen temizlemekti ve genellikle herhangi bir yağ ve kalıntı izlerini gidermek için çok sıkılaştırıcı olacak şekilde formüle edilirdi fakat gelişen teknolojilerle yeni üretilen tonikler hala kalıntı izlerini temizleyebilirken, cildi beslemek, yenilemek ve geri kalan cilt bakım ürünleriniz için bir astar görevi görmek için uygun ürünlerdir.

Tonik ne işe yarar?

Tonerlerin temizlik sonrası cildin pH'ını dengelemeye yardımcı olduğunu sık sık duyarız, ancak görünen o ki tek faydası bu değil.

Kirleri giderir: Tonik, yağı ve kir, bakteri ve makyaj kalıntılarını giderir. Ayrıca, bir temizleyici ile yıkandıktan sonra hala kalabilecek toz, kirlilik ve yabancı maddeleri de ortadan kaldırır.

Cildi korur: Tonikler, cilt hücrelerindeki tüm boşlukları kapatmak için çalışır, bu da kirlerin cilde girme riskini azaltır, ayrıca bu gözeneklerin daha küçük görünmesini sağlar.

Diğer ürünlerin etkinliğini artırır: Peeling yapar, cildin pH seviyesini dengelemeye yardımcı olur ve hatta diğer cilt bakım ürünlerinin cildin daha derinlerine nüfuz etmesine yardımcı olur.

Ek olarak, cildinizde temel vitaminler ve besinler eksikse, bir toner sizin için, zaten sağlıklı bir cilde sahip birinden daha faydalı olabilir.

Tonik kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Her yeni cilt bakım ürününde olduğu gibi, bakım rutininize tonik eklerken dikkatli olmak isteyeceksiniz. Toniğin cildinizi aşırı kurutmadığından veya tahriş etmediğinden emin olmalısınız. Ayrıca, yüzün hassas bölgelerine gelince, aşırıya kaçmamaya dikkat edin ve içerik etiketinde her zaman alkole dikkat edin. Cilt tipinize uygun bir toner kullandığınızdan emin olun ve cildi kurutma eğiliminde olduklarından tonerlerdeki alkolden uzak durun. Bununla birlikte, modern tonikler genellikle daha yumuşaktır ve cildinizin bireysel ihtiyaçlarına daha uygundur. Yeni formüle edilen birçok tonik alkolü içermiyor ve gelişmiş yaşlanma karşıtı bileşenleri cildi arındıran ve dengeleyen, aynı anda nemlendiren, tedavi eden ve yatıştıran nazik, doğal bileşenler ve botaniklerle birleştiriyor. Yağlı ciltler için, fazla yağı emmeye, ölü cilt hücrelerini temizlemeye ve gelecekteki sivilceleri önlemeye yardımcı olmak için antibakteriyel ve peeling özellikleri sunan bir toneri tercih edebilirsiniz.

Tonik nasıl kullanılır?

En iyi kullanım bir pamuğa tonik dökülmesi ve cildi nazikçe yedirilmesiyle uygulanır. Bunu tercih etmiyorsanız, sprey şeklinde bir tonik kullanmayı düşünebilirsiniz.

Tonik ne zaman kullanılmalı?

Tonik en iyi temizlikten sonraki ilk adımınız olarak kullanılır, çünkü ciltte kalan kirleri temizlemeye yardımcı olur, cildi tazeler ve sonraki cilt bakımı rutininiz için mükemmel bir şekilde hazırlar. Tonik sonrası uygulanan herhangi bir krem, serum veya tedavi daha derine nüfuz edecek ve tam potansiyelini ortaya çıkaracaktır.

Tonik ne sıklıkta kullanılmalı?

Toniğii rutininizin kalıcı bir parçası haline getirmekten korkmamalısınız, ancak bu biraz deneme yanılma gerektirebilir. Ne sıklıkta kullandığınızın zamanı ve tutarlılığı gerçekten cilt tipinize, cilt sorunlarınıza ve tonerdeki bileşenlere bağlıdır. Cildiniz için fazla olmayan bir toniği günde iki kere, sabah ve akşam bakımlarınızda kullanabilmelisiniz.

Referanslar:

Maya Allen. "What Does Face Toner Do? We Asked the Experts". Şuradan alındı: https://www.byrdie.com/what-does-toner-do (18.10.2021).