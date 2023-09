Cilt bakımında C vitamini ne işe yarar?

Askorbik asit olarak da bilinen C vitamini, vücudunuzu ve cildinizi sağlıklı tutmada önemli rol oynayan, suda çözünebilen bir içerik. İyi bir antioksidan olmasıyla bilinen bu vitaminin birçok faydası var.

Kollajen üretimini artırır.

Koyu lekelerin görünümünü azaltır.

Erken yaşlanma belirtilerini azaltır.

Güneş hasarına karşı korunmanızı sağlar.

Yaralarınızın iyileşmesine yardımcı olur.

Cildi nemli tutar.

Kızarıklığı azaltır.

Cilt bakımında C vitaminini faydaları

Antioksidan özellikler gösteren C vitamininin cilde çeşitli yararları bulunuyor.

Kolajen üretimini artırır

C vitamini vücutta kolajen üretimi için kesinlikle gerekli maddelerden biri. Kolajen; cildin, saçın, kasların ve tendonların yapı taşıdır ve cildimizin genç ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Yaşlandıkça kolajen üretimi yavaşlar ve bu da cildin sarkmasına neden olabilir. Bu sebeple topikal olarak uygulandığında C vitamini hem kolajen hem de elastin üretimini hızlandırarak cildin dolgun ve sıkı kalmasına yardımcı olur.

Hiperpigmentasyonu azaltır

C vitamini, koyu lekelerin görünümünü azaltarak cildinizin rengini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Hiperpigmentasyon çoğunlukla güneşin ultraviyole ışınlarına aşırı maruz kalmaktan kaynaklanır. Zararsız olmasına rağmen, hiperpigmentasyon eşit olmayan bir cilt tonuna neden olabilir. C Vitamini, melanin üretimine yardımcı olan ve hiperpigmentasyonu önleyen bir enzim olan tirozinaz üretimini engellemeye yardımcı olur. Normal koyu cilt pigmentasyonunu ortadan kaldırmaz, yalnızca aşırı güneşe maruz kalmanın neden olduğu anormal melanin birikintilerini ortadan kaldırır. Peki, Ciltteki lekeler nasıl geçer? Bu cilt problemine yönelik birçok çözüm bulunuyor.

Yaşlanma belirtilerini azaltır

C vitamini cildinizin erken yaşlanmasını önlemeye, cildinizin genç ve pürüzsüz bir görünüm kazanmasına yardımcı olabilir. C vitamini yalnızca kolajen üretimini artırmakla kalmaz, üretimini hzılandırdığı kolajen sayesinde kırışıklıkları azaltır ve cildin elastikiyetini artırır. Aynı zamanda doğal yaşlanma sonucu oluşan kolajen kaybını da önlemeye yardımcı olur. Ayrıca bu antioksidan, istenmeyen koyu lekelerle mücadelede ve tütün mamüllerinin neden olduğu erken yaşlanma belirtilerinin önlenmesinde de önemli bir rol oynar.

Güneşin verdiği hasardan korur

Araştırmalar ciltteki C vitamininin UV hasarına karşı korunmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Güneşten gelen UV ışınlarına maruz kalmak ciltte serbest radikaller oluşturabilir. Bu da cilt hücrelerine zarar verebilir ve kolajenin parçalanmasına neden olabilir ve cildiniz erken yaşlanabilir. Güneş hasarının belirtileri arasında kırışıklıklar, sarkan cilt, eşit olmayan cilt tonu, cilt kızarıklığı ve örümcek damarlar yer alır.

Yaralarınızın iyileşmesini hızlandırır

C vitamini, antiinflamatuar özellikleri ve bağ dokusunun önemli bir bileşeni olan kolajen üretimini teşvik etme yeteneği sayesinde doku onarımı ve yenilenmesinde önemli bir rol oynar.

Cildinizi nemli tutar

Cildinizde yeteri kadar nem olmadığında cildin üst tabakası kurumaya başlar, bu da cildinizin kaşınmasına, pul pul olmasına ve erken yaşlanmaya neden olur. Cildinizin sağlıklı ve genç görünmesini sağlamak için nem hayati önem taşır. Nutrients dergisinde yayınlanan 2017 tarihli bir incelemeye göre, C vitamini cildin en dış katmanının oluşumunda önemli bir rol oynayabilir ve bu sayede cildinizin su kaybını azaltabilir. Bunun dışında cildinizin ne çok kuru ne de çok yağlı olmasını sağlar.

Kızarıklığı azaltır

Lekeli, düzensiz ve kırmızı cilt; egzama ve roza gibi hastalıklardan, güneşe maruz kalmaktan, hormonlardan ve diğer birçok faktörden kaynaklanıyor olabilir. Ancak C vitamini sayesinde cildinizde kızarıklıklarla yaşamak zorunda değilsiniz. Çok sayıda araştırma, bu güçlü vitaminini antiinflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde kızarıklığı en aza indirdiğini gösteriyor. C vitamini ayrıca ciltte kızarıklığa neden olan hasarlı kılcal damarların onarılmasına yardımcı olarak daha pürüzsüz ve daha eşit bir cilt oluşmasına yardımcı olabilir.

Cilt bakımında C vitamini nasıl kullanılır?

C vitamini cildinizin daha uzun süre sağlıklı ve genç görünmesine ve aynı zamanda hissetmesine yardımcı olur. Cilt bakımında C vitamini kullanmanın iki yolu vardır: Besin alımı ve topikal olarak uygulanması.

Besin alımı

Portakal ve mandalina gibi C vitamini açısından zengin besinler sağlık açısından birçok fayda sağlar. Çok fazla meyve ve sebze yiyerek bol miktarda C vitamini alabileceğiniz doğru olsa da besin olarak aldığınız C vitamini genellikle cildinizde gözle görülür bir iyileşme görmeniz için yeterli miktarda C vitamini sağlamaz size.Bunun nedeni, besin değeri olarak aldığınız C vitamininin cildinizin alt katmanlarına ulaşmaya yeterli olması ancak cildin üst katmanlarına ulaşamamasıdır. Ne kadar lezzetli olursa olsun, yarım litre yaban mersini yemek muhtemelen cildinizin o gençlik ışıltısını kazanmasına yardımcı olmaz. Topikal C vitamininin devreye girdiği yer aslında tam da burası.

Topikal uygulama

C vitamininizi topikal olarak uygulamak doğrudan cildinizin en üst katmanlarında emilmesine ve cildinizi yumuşatmak, ince çizgileri ve koyu lekeleri azaltmak ve serbest radikallere karşı koruma sağlamak için anında çalışmaya başlamasına olanak tanır.

C vitamini genellikle nemlendiricilerin içerisinde ve serumlarda bulunur. Serumlar nemlendiricilerden daha konsantredirler ve cilt tarafından daha kolay emilirler. Bu nedenle birçok cilt bakım uzmanı C vitamini serumlarını önermektedir. Düşük konsantrasyonlarda (%1'in altında) C vitamini içeren serumlar bile yine de antioksidan özellik gösterme açısından cilde birçok fayda sağlayabilir.

C vitaminini hangi sıklıkta kullanmalısınız?

Haftada birkaç kez veya gün aşırı düşük konsantrasyonda uygulayarak başlayabilirsiniz. Ardından cildinizin tolere ettiği ölçüde ve doktorunuzun önerdiği şekil ve sıklıkta uygulayabilirsiniz. Yine başlangıç için düşük konsantrasyona sahip ürünleri tercih etmenizde fayda var. Hafif bir karıncalanma hissetmeniz normal olsa da daha fazla bir etki gördüğünüzde mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Cilt bakımı rutininiz genel olarak şunları içermelidir:

Temizleyici

Tonik

C Vitamini serumu

Nemlendirici

Güneş kremi

Bu aşamalar arasındaki en önemli aşama belki de C vitaminini kullanmanızda fayda sağlamanızı sağlayan güneş kremi. Sabah kullanımlarda asla ihmal etmemeniz gereken en önemli adım olduğunu söylemeliyiz. Aksi halde cildinizde leke oluşumlarına sebep olabilir.

Cilte C vitamini vermek sakıncalı mıdır?

Cilde uygulanan her türlü vitamin ve bileşen için bazı riskler olabileceği akla gelebilir. C vitamini gıdalarda tüketildiğinde veya topikal olarak uygulandığında da genellikle güvenlidir ancak hassas bir cilde sahip olanlar veya alerjisi olanlar ciltte sarımsı bir renk değişikliği yaşayabilirler.

Bazı kişiler, topikal C vitamini kullandıktan sonra batma, kaşıntı ve kuruluk gibi tahrişler yaşayabilir. Bu durum, günlük olarak nemlendirmenin yanı sıra, kullandığınızda C vitamini serumunun üzerine bir nemlendirici sürülerek giderilebilir. Hassas bir cildiniz varsa cildinizin nasıl tepki verdiğini gözlemlemek için daha düşük bir C vitamini konsantrasyonuyla da başlayabilirsiniz. Cilt tipiniz ne olursa olsun, C vitaminini cilt bakım rutininizin bir parçası haline getirmeden önce test etmeniz oldukça önemli.

Referans: Lindsay Curtis, Casey Gallagher & Sarah Scott. "What Does Vitamin C Do for Your Skin?". Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/vitamin-c-for-skin-5084225. (11 Haziran 2023).