Dümdüz saçlar hem şık hem de spor bir görüntü yarattığı için oldukça tercih edilen bir model. Eskiden evde saç düzleştirmek için ütülerden faydalanılırdı şimdilerdeyse düzleştiriciler bu ihtiyacı karşılıyor. Peki saç düzleştirici seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Saç düzleştirici türleri

Saç düzelştiriciler üç farklı plaka ile üretilebilir, bunlar; titanyum, seramik ve turmalindir. Her plaka farklı bir amaç için kullanılır.

Titanyum: En hızlı ısınan plaka titanyumdur, ısıyı hızlı iletir. Eğer amacına uygun kullanılırsa saça gelen zarar minimuma iner. Fakat çok uzun süre saç ile teması halinde saç zarar görebilir. Özellikle kalın telli ve kıvırcık saçlar için uygundur.

Seramik: Bu plaka ısının eşit dağılmasını sağlar. Böylece saçı yakma potansiyeli daha azdır. Bunun yanında seramik saç düzleştirici seçerken plakaların tamamen sermik olduğundan emin olmalısınız. Seramik kaplama olan plakalar ufalanarak dağılabilir ve saçlarınıza takılarak zarar verebilir. Seramik düzleştiriciler oldukça ekonomik ve popülerdir.