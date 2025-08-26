Dümdüz saçlar hem şık hem de spor bir görüntü yarattığı için oldukça tercih edilen bir model. Eskiden evde saç düzleştirmek için ütülerden faydalanılırdı şimdilerdeyse düzleştiriciler bu ihtiyacı karşılıyor. Peki saç düzleştirici seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Saç düzleştirici türleri
Saç düzelştiriciler üç farklı plaka ile üretilebilir, bunlar; titanyum, seramik ve turmalindir. Her plaka farklı bir amaç için kullanılır.
Titanyum: En hızlı ısınan plaka titanyumdur, ısıyı hızlı iletir. Eğer amacına uygun kullanılırsa saça gelen zarar minimuma iner. Fakat çok uzun süre saç ile teması halinde saç zarar görebilir. Özellikle kalın telli ve kıvırcık saçlar için uygundur.
Seramik: Bu plaka ısının eşit dağılmasını sağlar. Böylece saçı yakma potansiyeli daha azdır. Bunun yanında seramik saç düzleştirici seçerken plakaların tamamen sermik olduğundan emin olmalısınız. Seramik kaplama olan plakalar ufalanarak dağılabilir ve saçlarınıza takılarak zarar verebilir. Seramik düzleştiriciler oldukça ekonomik ve popülerdir.
Turmalin: Turmalin bir çeşit kristal mineraldir. Ezilerek plakalara yerleştirilir. Çok hasar görmüş, kuru ve yıpranmış saçlar için idealdir. Saçların daha parlak, düz ve yumuşak olmasını sağlar.
Keratinli: Keratin katkılı seramik plakalar son dönemde oldukça gündemdedir. Keratin katkılı seramik plakalar saçın proteinini kaybetmeden daha kolay düzelşmesini sağlar.
Kalıcı saç düzleştirmesi nasıl olur?
Saç uzunluğuna göre saç düzleştirici seçimi
Saçınızın ne kadar uzun olduğu saç düzleştirici seçerken oldukça önemlidir. Eğer çok kısa pixie denebilecek saç kesimine sahipseniz 19 mm olan saç düzleştiriciler uygundur. 22 mm saç düzleştiriciler ise kalın telli ve kısa saçlar için idealdir. Omuz hizasında ve orta kalınlıktaki saçlar 25 mm saç düzleştiricilerle daha iyi anlaşırken; daha kalın telli ya da kıvırcık saçlı iseniz 28 mm olanlar sizin için uygundur. Çok uzun saçlı olanlar 32 mm ve daha geniş ağızlı düzleştiricileri kullanabilirler.
Isı derecesi ne kadar olmalı
Saç düzleştirici kullanırken en çok dikkat etmek gereken şey ısı ayarıdır. Saç düzleştiricilerin en yüksek ısı ayarı 230 civarıdır ancak unutulmamalıdır ki saç, oldukça hassas ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Eğer çok kalın telli ve gür saçlarınız varsa en fazla 200 dereceyi; daha ince telli ve yıpranmış saçlarınız varsa 160 santigrat dereceyi geçmemeniz saç sağlığınız açısından önemlidir.